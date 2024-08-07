Codice PDR per il gas

Il PDR, acronimo di Punto di Riconsegna, è il codice che identifica univocamente l'utenza del gas. Il numero PDR corrisponde alla posizione fisica del contatore del gas, ovvero il luogo geografico in cui il gas viene consegnato dal fornitore al cliente finale. Il PDR viene assegnato nel momento dell'allacciamento del gas, quando il contatore viene collegato alla tubazione nazionale che trasporta il gas. Il PDR è quindi l’identificativo della tua utenza gas e ti verrà chiesto da Plenitude per effettuare alcune operazione sulla fornitura o sul tuo contatore (ad esempio attivazione, voltura o cambio fornitore). Trovi il tuo codice PDR:

nella bolletta del gas Plenitude , sulla seconda pagina, sezione Forniture

, sulla seconda pagina, sezione Forniture Online nell’Area Personale del portale Plenitude, nella sezione Prodotti > Dettagli forniture

nell’Area Personale del portale Plenitude, nella sezione Prodotti > Dettagli forniture sull’App Eni Plenitude per iPhone e Android.

Lo puoi riconoscere facilmente: