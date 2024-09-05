La sostituzione della caldaia a camera aperta

La normativa europea ha interrotto la produzione e l’installazione delle caldaie a camera aperta. Per questo, dal 2015, chi intende sostituire la propria caldaia è obbligato a installare una caldaia a condensazione. La sostituzione della caldaia è un’operazione semplice, ma che dev’essere ad ogni modo effettuata da tecnici specializzati affinché tutto avvenga in sicurezza.

Data la sua ecosostenibilità rispetto a una caldaia tradizionale, l’acquisto di una caldaia a condensazione è promosso da incentivi statali che permettono un recupero sull’investimento fino al 65% sul totale della spesa. Inoltre, i vantaggi per chi installa una caldaia a condensazione riguardano anche i costi in bolletta. Con una caldaia a condensazione è stimato un aumento dell’efficienza energetica fino al 30%, e un analogo risparmio sui costi in bolletta.