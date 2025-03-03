Il Conto Termico previsto dal DM 16/02/2016 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.

L’incentivo Conto Termico viene erogato sulle sostituzioni direttamente come sconto anticipato da Eni Plenitude SpA per importi fino a 5.000€ e varia in base a due fattori:

Prodotto scelto (fornite dal produttore)

(fornite dal produttore) Zona climatica di installazione (dalla A alla F, dove la F corrisponde all’incentivo massimo).

Lo sconto massimo erogato da Plenitude, di 520€, si riferisce al climatizzatore Perfetto HA50X in zona climatica F.

In merito alla zona climatica, l’Italia è divisa in 6 zone dalla A alla F, in base alla temperatura media esterna giornaliera, che incide anche sulla data di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento e sulle ore giornaliere di riscaldamento. In base alla zona di appartenenza e della prestazione del prodotto, cambia il valore dei coefficienti di utilizzo degli impianti e quindi l’ammontare finale dell’incentivo.

Scopri in quale zona climatica sei e consulta lo (S)conto Termico per la tua zona qui.

Le condizioni e limitazioni descritte sono indipendenti da Eni Plenitude SpA, che non ne è quindi in alcun modo responsabile. Per maggiori dettagli puoi consultare la pagina GSE sul Conto Termico.