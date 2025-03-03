Sconto sul climatizzatore
Ottieni uno sconto che varia in base al modello: 100€ su Facile, 150€ su Confortevole e 200€ su Perfetto.
Rinfreschi o riscaldi la tua casa tutto l'anno grazie alla pompa di calore. In più, se sostituisci il tuo vecchio impianto con uno ad alta efficienza puoi approfittare dello sconto fino a 520€ sul tuo nuovo climatizzatore grazie al Conto Termico.
Contributo a fondo perduto previsto dal DM 16/02/2016 Conto Termico, valido sulla sostituzione del tuo vecchio impianto con uno a pompa di calore. Lo sconto si riferisce al climatizzatore Perfetto HA50x in zona F e varia in base alla in zona climatica, come previsto dal DM. Più info sullo sconto previsto per la tua zona nella FAQ in calce “Il Conto Termico: cosa prevede e come funziona?”
Per te doppio vantaggio acquistando un nuovo climatizzatore e passando contestualmente a Plenitude luce e/o gas presso i nostri store.
Ricevi uno sconto fino a 150€ in bolletta sulla nuova fornitura luce e/o gas: 75€ a fornitura in un anno (6,25€/mese).
Vendita abbinata Climatizzatore + Luce e/o Gas valida dall'01/09/25 al 25/03/2026, non cumulabile con altre iniziative. Per chi acquista un climatizzatore e contestualmente passa a Plenitude attivando presso i punti vendita un'offerta luce e/o gas del mercato libero: fino a 200€ di sconto su climatizzatore (lo sconto varia in base al modello) + sconto in bolletta dilazionato in 12 mesi (6,25€/mese a fornitura). Entrambi i prodotti possono essere acquistati separatamente a prezzo pieno.
Non ti preoccupi più dell’installazione, perché è inclusa nella tua offerta. E in più, hai anche:
Risparmi subito fino a 520€ grazie al Conto Termico se sostituisci il tuo climatizzatore con uno ad alta efficienza energetica. Oppure con le detrazioni fiscali puoi recuperare fino al 50% della spesa in 10 anni¹.¹Scopri di più
Puoi pagare in unica soluzione o a rate e approfittare del Tasso Zero² in 24 mesi su gamma Confortevole e Perfetto.²Scopri di più
Abbiamo scelto Haier per garantirti alta efficienza e massimo comfort.
Classe A+++ in raffrescamento
Facile da installare e silenzioso
Dotato di tecnologie Self Clean e Steri Clean 56° per una pulizia profonda
Se sostituisci il tuo climatizzatore e sei in zona F, hai uno sconto di 483€¹ sul prezzo di listino grazie al Conto Termico
1.149€ IVA inclusa
36,50€/mese in 36 mesi
TAEG 8,68% TAN fisso 8,02%
Prezzo del bene Clima HA30x 1.149€
Importo tot. dovuto: 1.320,99€³
Classe A+++ in raffrescamento
Purificazione dell’aria grazie alla lampada UV–C
Prestazioni efficienti con Inverter Plus
Se sostituisci il tuo climatizzatore e sei in zona F, hai uno sconto di 512€¹ sul prezzo di listino grazie al Conto Termico
1.499€ IVA inclusa
62,46€/mese in 24 mesi
TAEG 0% TAN fisso 0%
Prezzo del bene Clima HA40x 1.499€
Importo tot. dovuto:
1.499€²
Classe A+++ in raffrescamento e pompa di calore
Purificazione profonda: elimina pollini e batteri
Dotato di tecnologie Self Clean e Steri Clean 56° per una pulizia profonda
Se sostituisci il tuo climatizzatore e sei in zona F, hai uno sconto di 520€¹ sul prezzo di listino grazie al Conto Termico
1.799€ IVA inclusa
74,95€/mese in 24 mesi
TAEG 0% TAN fisso 0%
Prezzo del bene Clima HA50x 1.799€
Importo tot. dovuto: 1.799€²
Inquadra lo spazio e visualizza il climatizzatore direttamente nel tuo ambiente.
Scopri ogni dettaglio e interagisci con il prodotto.
Scegli quello che fa per te in modo semplice e innovativo.
Ti aiuterò a trovare le informazioni che cerchi sull'offerta Clima.
Modello Facile da 1.149€ IVA INCLUSA
pagamento in unica soluzione
gratuito
come da DM o, in alternativa, supporto per detrazioni fiscali
standard e prima accensione
di garanzia convenzionale⁴
e smaltimento dell'usato
Scopri le nostre soluzioni a pompa di calore e rendi casa più efficiente usando l'energia anche per raffrescare casa.
Con un sistema ibrido gas-elettrico riscaldi casa e l’acqua sanitaria
Con un sistema all-in-one elettrico riscaldi o raffreschi casa e produci acqua calda sanitaria
Dopo aver compilato il form, i nostri consulenti ti chiameranno per illustrarti le fasi successive:
Se sei già nostro cliente e sei iscritto al programma fedeltà Plenitude Insieme, con l'acquisto di questa offerta ricevi 100 punti in più⁵. Così potrai ottenere ancora più vantaggi, premi e un risparmio concreto sulle spese di ogni giorno.
Puoi usufruire della detrazione fino al 50% (Bonus Casa) per le ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordinarie, come stabilito nella legge di Bilancio 2025 e valida dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025.
È previsto il rimborso fino al 50% della spesa sostenuta per un intervento di manutenzione straordinaria che prevede la nuova installazione di un climatizzatore con pompa di calore, nel limite massimo di 96.000€ e suddiviso in 10 quote annuali tramite detrazioni annuali Irpef.
Per poter ottenere la detrazione, il climatizzatore deve essere installato nell’abitazione principale e i pagamenti devono avvenire tramite bonifico dedicato, ossia un bonifico standard con causali specifiche.
È importante sapere che in caso di abitazione non principale (es. seconde case o in affitto) l’aliquota è fino al 36% e dopo il 31 dicembre 2025, nei due anni successivi (2026-2027) le aliquote si abbasseranno ulteriormente (il 50% al 36% e il 36% al 30%), sempre nel limite massimo di 96.000€.
Per la richiesta di detrazione non preoccuparti: Plenitude ti supporterà nella gestione di tutte le pratiche.
Il Conto Termico previsto dal DM 16/02/2016 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.
L’incentivo Conto Termico viene erogato sulle sostituzioni direttamente come sconto anticipato da Eni Plenitude SpA per importi fino a 5.000€ e varia in base a due fattori:
Lo sconto massimo erogato da Plenitude, di 520€, si riferisce al climatizzatore Perfetto HA50X in zona climatica F.
In merito alla zona climatica, l’Italia è divisa in 6 zone dalla A alla F, in base alla temperatura media esterna giornaliera, che incide anche sulla data di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento e sulle ore giornaliere di riscaldamento. In base alla zona di appartenenza e della prestazione del prodotto, cambia il valore dei coefficienti di utilizzo degli impianti e quindi l’ammontare finale dell’incentivo.
Scopri in quale zona climatica sei e consulta lo (S)conto Termico per la tua zona qui.
Le condizioni e limitazioni descritte sono indipendenti da Eni Plenitude SpA, che non ne è quindi in alcun modo responsabile. Per maggiori dettagli puoi consultare la pagina GSE sul Conto Termico.
Con l’acquisto, in un'unica soluzione o a rate in caso di finanziamento, di una soluzione CLIMANOSTRESS hai il sopralluogo gratuito, la fornitura del climatizzatore, installazione standard, il supporto per la richiesta delle detrazioni fiscali, accensione e garanzia convenzionale del produttore di 24 mesi. Inoltre, per tutti i climatizzatori a marchio Haier e GE Appliances è prevista la dotazione del modulo Wi-Fi per il controllo remoto.
Se lo desideri, in fase di sottoscrizione del contratto per l'acquisto del prodotto, puoi scegliere di personalizzare CLIMANOSTRESS aggiungendo, a pagamento, il servizio di manutenzione programmata.
Il sopralluogo è indispensabile per valutare la situazione del tuo attuale impianto, proporre la scelta più adatta per la sostituzione del vecchio impianto e fornire tutte le informazioni su tempi di installazione e accesso alle detrazioni fiscali.
L’appuntamento con i tecnici selezionati da Eni Plenitude è completamente gratuito per tutti, anche per i non clienti, avviene prima del perfezionamento del contratto, e non implica obbligatoriamente l’acquisto di un nuovo climatizzatore. Per spostare un appuntamento già fissato basta chiamare l’Eni Plenitude Store da cui sei stato contattato per fissare il sopralluogo (il costo della chiamata è in base al piano tariffario del tuo operatore telefonico).
Non preoccuparti, pensa a tutto Eni Plenitude! Subito dopo il perfezionamento del contratto verrai richiamato per fissare l’appuntamento, in base alle tue esigenze e disponibilità (entro massimo 20 giorni). Per spostare un appuntamento già fissato basta chiamare l'Eni Plenitude Store da cui sei stato contattato per fissare il sopralluogo (il costo della chiamata è in base al piano tariffario del tuo operatore telefonico).
Il servizio di installazione standard prevede:
La rimozione e lo smaltimento del vecchio climatizzatore sono inclusi nel prezzo di tutte le soluzioni CLIMANOSTRESS e sono a carico dei tecnici selezionati da Eni Plenitude.
I BTU (British Thermal Unit) indicano la potenza di un’unità interna per la climatizzazione. Più alto è il numero di BTU, maggiore sarà la capacità dell’impianto di climatizzare un ambiente in modo efficace.
Per scegliere l’unità interna della potenza giusta è importante valutare la superficie e le caratteristiche della stanza da climatizzare:
I valori sono indicativi, poiché l’esposizione al sole, l’isolamento termico e l’altezza del soffitto possono influire sul fabbisogno effettivo. Durante il sopralluogo, i nostri tecnici ti aiuteranno a individuare la potenza più adatta alle tue esigenze, così da garantirti il massimo comfort e la massima efficienza energetica.
Il climatizzatore si compone di un’unità esterna, che contiene il motore, collegata ad almeno un'unità interna (Mono split) per diffondere l'aria nell'ambiente. A seconda del numero o alla dimensione degli spazi da climatizzare, puoi scegliere anche climatizzatori Dual Split, con due unità interne, oppure Trial o Multi. In questo modo, installando uno split in ogni stanza che desideri climatizzare, puoi ottenere la temperatura ideale in tutta la tua casa.
