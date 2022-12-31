6Vendita abbinata promozionale. Il Corrispettivo luce e il Corrispettivo gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 54% circa della spesa annuale per la luce e il 52% di quella per il gas per un cliente tipo. I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) sono pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno) (listino “base”) sia per la luce sia per il gas, mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Impianti (listino “NoPensieri”) sono pari a 10€/mese (pari a 120 €/anno) e pesano rispettivamente il 14% per la luce - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311€/anno - e il 11% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Impianti è di 78€/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con listino NoPensieri, è pari a 66€/anno (sconto pari a 15%). Gli abbinamenti disponibili sono solo tra la NoPensieri Impianti Modulo Luce e l’offerta di somministrazione di energia elettrica e tra la NoPensieri Impianti Modulo Gas e l’offerta di somministrazione gas. Tale regola si applica anche in caso di sottoscrizione dell'offerta per la fornitura di gas e luce. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso anche per un singolo prodotto della vendita abbinata. In tal caso lo sconto resta invariato sul prodotto su cui non è stato esercitato il diritto di recesso. Sia l’offerta per la fornitura luce o gas Energia Sempre Più che la Polizza NoPensieri Impianti possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 12/10/2025 presso i negozi della rete Eni Plenitude/Flag Ship. Le condizioni economiche delle offerte Eni Plenitude sono soggette a variazioni. Per termini e condizioni consulta il Set Informativo di NoPensieri Impianti e le Condizioni Economiche e Generali di Contratto dell’offerta Energia Sempre Più NoPensieri.