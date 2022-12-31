Modulo Luce
La polizza copre le spese di riparazione, per due volte in un anno e fino a 2.500€/anno, in caso di mancanza di corrente elettrica nei seguenti casi:
- Guasti agli interruttori di accensione e/o magnetotermici e agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente e alle cassette di derivazione.
- Blocco del condizionatore e blocco dello scaldabagno/boiler fino ad un massimo di 150€ per 1 intervento all’anno, esclusi i pezzi di ricambio.
Modulo Gas
La polizza copre le spese di riparazione, per due volte in un anno e fino a 2.500€/anno, in caso di:
- Fughe di gas all’interno della casa provenienti da tubazioni, valvola di arresto/raccordo/allacciamento del gas, flessibile interno degli apprecchi di cottura.
- Blocco della caldaia, blocco dello scaldabagno e guasto al piano cottura fino ad un massimo di 150€ per 1 intervento all’anno, esclusi i pezzi di ricambio.
Durata e rinnovo
- Il contratto ha la durata di 1 anno con tacito rinnovo annuale a meno di disdetta, tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it, 60 giorni prima della scadenza.
- Il premio annuo è 66€ per ciascuno dei moduli luce o gas ed è pari a 5,50€ al mese incluse imposte e dovrà essere pagato mensilmente esclusivamente tramite addebito diretto su conto corrente.