L'offerta che ti premia nel tempo

Con Energia Sempre Più NoPensieri hai fino al 20% di sconto² in due anni sui corrispettivi fissi a consumo³ per 24 mesi e il 5% di Sconto Domiciliazione⁴. In più, ricevi fino a 40€ di sconto⁵ con Plenitude Insieme.

In un’unica offerta, tanti altri vantaggi

Scegli Energia Sempre Più No Pensieri¹ per avere anche:

  • risparmio fino a 24€ all’anno (2€/mese) sui costi di commercializzazione e vendita rispetto a Energia Sempre Più listino base;
  • una polizza scontata di 12€ all'anno rispetto al listino base e con l’assistenza completa che ti protegge in caso di guasti all’impianto elettrico o gas e di blocco del condizionatore o caldaia.

Ti ricordiamo che Il prezzo finale di ogni bolletta può variare in base al consumo.

CORRISPETTIVI⁶
Ciao, sono l'AI di Plenitude
Ti aiuterò a trovare le informazioni che cerchi sull'offerta Energia Sempre Più NoPensieri.

Più passa il tempo, più conviene

Fino al 20% di sconto in due anni2

Energia Sempre Più è la scelta giusta per risparmiare con sconti crescenti nel tempo sui corrispettivi luce e/o gas fissi a consumo per 24 mesi3. Infatti, dal secondo mese, otterrai uno sconto del 5%, che aumenterà gradualmente nei mesi fino a raggiungere il 20%.

Grafico per la luce con andamento dei prezzi e percentuale di sconto nel tempo espresso in mesi

0,1651 €/Kwheuro
1 mese
5% di sconto
0,1564 €/Kwheuro
2 - 6 mesi
10% di sconto
0,1477 €/Kwheuro
7 - 12 mesi
15% di sconto
0,1390 €/Kwheuro
13 - 18 mesi
20% di sconto
0,1304 €/Kwheuro
19 - 24 mesi

Grafico per il gas con andamento dei prezzi e percentuale di sconto nel tempo espresso in mesi

0,5140 €/Smceuro
1 mese
5% di sconto
0,4869 €/Smceuro
2 - 6 mesi
10% di sconto
0,4599 €/Smceuro
7 - 12 mesi
15% di sconto
0,4328 €/Smceuro
13 - 18 mesi
20% di sconto
0,4058 €/Smceuro
19 - 24 mesi

I corrispettivi visualizzati sono comprensivi dello Sconto Domiciliazione che viene applicato in fase di sottoscrizione dell’offerta se viene scelta la modalità di fatturazione con addebito su conto corrente. Gli sconti crescenti sui corrispettivi fissi a consumo luce e/o gas saranno applicati dal secondo mese di fornitura.

La Polizza NoPensieri Impianti

NOPENSIERI Impianti7 è la soluzione assicurativa pensata da Zurich in esclusiva per Plenitude8 che ti offre assistenza completa in caso di guasti all’impianto elettrico o gas e di blocco del condizionatore o caldaia.

Modulo Luce

La polizza copre le spese di riparazione, per due volte in un anno e fino a 2.500€/anno, in caso di mancanza di corrente elettrica nei seguenti casi:

  • Guasti agli interruttori di accensione e/o magnetotermici e agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente e alle cassette di derivazione.
  • Blocco del condizionatore e blocco dello scaldabagno/boiler fino ad un massimo di 150€ per 1 intervento all’anno, esclusi i pezzi di ricambio.

Modulo Gas

La polizza copre le spese di riparazione, per due volte in un anno e fino a 2.500€/anno, in caso di:

  • Fughe di gas all’interno della casa provenienti da tubazioni, valvola di arresto/raccordo/allacciamento del gas, flessibile interno degli apprecchi di cottura.
  • Blocco della caldaia, blocco dello scaldabagno e guasto al piano cottura fino ad un massimo di 150€ per 1 intervento all’anno, esclusi i pezzi di ricambio.

Durata e rinnovo

  • Il contratto ha la durata di 1 anno con tacito rinnovo annuale a meno di disdetta, tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it, 60 giorni prima della scadenza.
  • Il premio annuo è 66€ per ciascuno dei moduli luce o gas ed è pari a 5,50€ al mese incluse imposte e dovrà essere pagato mensilmente esclusivamente tramite addebito diretto su conto corrente.

Perché scegliere Energia Sempre Più NoPensieri

2 in 1

In un’unica oﬀerta1 hai una fornitura luce o gas e una polizza che ti copre per i guasti agli impianti.

Doppio vantaggio

Risparmi fino a 24€ all'anno (2€/mese) sui costi di commercializzazione e vendita della fornitura luce o gas rispetto al listino base e 12€ di sconto all'anno sulla polizza rispetto al prezzo ordinario consigliato.

Corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi

Hai il prezzo bloccato3 per la materia prima luce e o gas. Ti ricordiamo che il valore finale della tua bolletta potrà variare ogni mese in base ai tuoi consumi. 

Fino a 40€ di sconto con Plenitude Insieme

Solo se sei già iscritto o ti iscriverai al programma Plenitude Insieme entro 2 mesi dalla data di inizio fornitura comunicata, potrai ricevere fino a 40€ di sconto5 in bolletta.

Energia elettrica da fonti rinnovabili

La tua energia elettrica è certificata, tramite Garanzie d’Origine, come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili.

Ciò che consumi non arriverà in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma Plenitude acquisterà certificazioni che attestano l’origine rinnovabile di un quantitativo di energia elettrica immesso in rete pari ai tuoi consumi.

Gas con CO2 compensata

Finanziamo progetti di conservazione forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2, prodotta durante il consumo domestico. Per maggiori informazioni consulta le FAQ.

È più facile scegliere l’energia di Plenitude

Sottoscrivi l’offerta online in pochi minuti e senza nessun costo. Gestiamo noi il cambio del fornitore senza nessuna interruzione della tua fornitura luce e/o gas.

Servizi digitali e assistenza

Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi e informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un’assistenza dedicata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 al numero 800.900.700.

Contratto e documenti
documento Set Informativo NoPensieri Impianti
documento Contratto luce
documento Contratto gas
documento Condizioni economiche
documento Scheda di confrontabilità luce
documento Scheda Sintetica luce
documento Scheda Sintetica gas
documento Mix delle fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica
documento Modulo di certificazione residenza
documento Modulo ripensamento

Maggiori informazioni sul pacchetto luce o gas + Assicurazione Solo se passi a Plenitude da un altro fornitore puoi sottoscrivere il pacchetto Energia Sempre Più NoPensieri. Con il nostro pacchetto, in vendita abbinata, puoi avere una fornitura luce o gas e una polizza contro i guasti all’impianto elettrico o gas con i seguenti vantaggi:

  • costi di commercializzazione e vendita per la luce o per il gas pari a 10 €/mese (pari a 120 €/anno) rispetto a quelli ordinari del listino base (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno);
  • prezzo della Polizza NoPensieri Impianti è pari a 78€/anno rispetto al prezzo ordinario consigliato pari a 66€/anno. 

Ti ricordiamo che i due prodotti Energia Sempre Più e la Polizza NoPensieri Impianti possono essere liberamente sottoscritti anche in forma non abbinata. Sottoscrivi la fornitura luce e/o la polizza.

L’offerta Energia Sempre Più può essere sottoscritta in tutto il territorio italiano fino al 12/10/2025, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
  • hai un contratto di luce e/o gas attivo e hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto (Voltura).

Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni. Tieni a portata di mano:

  • una bolletta del tuo attuale fornitore;
  • un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta;
  • l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente;
  • il numero cliente, se sei già titolare di un contratto Eni Plenitude (cambio offerta).

Se sei intestatario del contratto:

  • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:

  • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più.

Riceverai la tua bolletta in formato digitale. Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.

Il pagamento della tua bolletta avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta tramite addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). L’IBAN dovrà essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici

In sede di prima attivazione, il pacchetto potrà essere attivato solo selezionando la modalità di pagamento tramite addebito diretto in c/c. Successivamente, solo con riferimento alla fornitura luce, potrai modificare la modalità di pagamento accedendo alla tua Area Personale. Ti ricordiamo che con addebito diretto su c/c attivo, ricevi il 5% di sconto sui corrispettivi luce o gas.
I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:

  • ogni 2 mesi se hai attivato un contratto di fornitura Luce;
  • in base ai tuoi consumi se hai attivato un contratto di fornitura Gas:
    • o ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno);
    • o ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).
  • con periodicità pari a quella più frequente se hai attivato un contratto di fornitura sia luce sia gas.

Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.

Nel corso dei 24 mesi Plenitude riconoscerà i seguenti sconti progressivi sul Corrispettivo Luce e/o Gas: (i) sconto pari al 5% per i consumi effettuati dal 2° al 6° mese di somministrazione; (ii) sconto pari al 10% per i consumi effettuati dal 7° al 12° mese di somministrazione; (iii) sconto pari al 15% per i consumi effettuati dal 13° al 18° mese di somministrazione; (iv) sconto pari al 20% per i consumi effettuati dal 19° al 24° mese di somministrazione. Resta inteso che gli sconti progressivi sopra riportati non verranno applicati per il primo mese di somministrazione.

Per coloro che si iscrivono entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata o siano già iscritti a Plenitude Insieme, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto una tantum pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto una tantum pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale. Nel caso in cui l'ammontare dello sconto non sia esaurito nella prima bolletta di applicazione, il residuo verrà utilizzato per le bollette successive.

Con Energia Sempre Più hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario. Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.

Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia energia:

  1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
    • il corrispettivo luce applicato in fattura, il cui valore è pari a 0,1738 €/kWh, che rappresenta il 54% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno e ha 3kW di potenza impegnata, include già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.
    • Il corrispettivo di commercializzazione e vendita pari a 10 €/mese (pari a 120 €/anno), che rappresenta il 14% (tenendo conto della componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno) della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.
  2. i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA: prezzo di dispacciamento e componente di dispacciamento, come definiti nel TIV.
    I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria
L’oﬀerta Energia Sempre Più NoPensieri ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi, che saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA, sono i seguenti: F1 pari a 0,1822 €/kWh e F2-3 pari 0,1690 €/kWh. Resta inteso che anche a tali corrispettivi verrà applicato lo sconto sopra specificato. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno diﬀerenziati per le fasce orarie F1 e F2-3. In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Il valore del corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per i primi 12 mesi dall’avvio della fornitura.

Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia.

Per maggiori dettagli, consulta il contratto.

Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia gas naturale;
  • spesa per il trasporto del gas e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

  1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
    • il corrispettivo gas, invariabile per i primi 12 mesi dall’avvio della fornitura, è pari a 0,5410 €/Smc che rappresenta il 52% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all’anno
    • il corrispettivo di commercializzazione e vendita di 10 €/mese , che rappresenta il 11% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.
  2. I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.

Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.

Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Energia Sempre Più NoPensieri le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento sull'offerta luce o gas, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

Per quanto riguarda la polizza: entro 14 giorni dalla Decorrenza del contratto, puoi esercitare il diritto di ripensamento, ovvero puoi chiedere alla Compagnia, senza doverne indicare il motivo, che cessino gli eﬀetti del contratto (recesso) inviando una comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano. 

Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione. Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

  1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default (per la fornitura di gas), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
  2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura. Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

Puoi pagare il Premio annuale mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit). Il Premio è comprensivo delle imposte di legge ed è interamente dovuto anche se è previsto il frazionamento mensile.

La Polizza decorre dalle ore 24:00 della data riportata nella comunicazione di accettazione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione da te avanzata, a condizione che il pagamento del premio abbia avuto esito positivo. È prevista l’applicazione di un periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza.

Il contratto ha durata di 1 anno e prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta, cessazione del rischio o mancato pagamento delle rate di Premio.

In caso di cessato rischio, come ad esempio vendita dell’Abitazione, cessazione del contratto di locazione, chiusura definitiva POD e/o PDR, puoi richiedere la cessazione anticipata del contratto inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dall’erogazione o rifiuto della Prestazione di Assistenza, puoi far cessare gli effetti del contratto con preavviso di 30 giorni inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it. Se non desideri rinnovare il contratto, dovrai comunicare la volontà di disdetta almeno 60 giorni prima della successiva scadenza annuale inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it. Puoi richiedere il fac-simile del modulo di recesso attraverso il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 o scaricarlo dalla sezione “Documenti” del sito internet www.zurich-connect.it.

1Risparmi fino a 24 euro all'anno (2€/mese) sui costi di commercializzazione e vendita della fornitura luce o gas rispetto al listino base e  fino a 12 euro (1€/mese) sull’assicurazione rispetto al prezzo ordinario consigliato.

2Sconti progressivi fino al 20% sui corrispettivi luce e gas che costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 54% circa della spesa annuale per la luce e il 52% circa di quella per il gas per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 14% per la luce – considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311€/anno – e il  11% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo.

3Il prezzo finale di ogni bolletta può variare in base al consumo.

4Hai il 5% di sconto sui corrispettivi fissi a consumo per 24 mesi di fornitura con domiciliazione bancaria attiva.

5Per coloro che si iscrivono entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata o siano già iscritti a Plenitude Insieme, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto una tantum pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto una tantum pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale. Nel caso in cui l'ammontare dello sconto non sia esaurito nella prima bolletta di applicazione, il residuo verrà utilizzato per le bollette successive.

6Vendita abbinata promozionale. Il Corrispettivo luce e il Corrispettivo gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 54% circa della spesa annuale per la luce e il 52% di quella per il gas per un cliente tipo. I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) sono pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno) (listino “base”) sia per la luce sia per il gas, mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Impianti (listino “NoPensieri”) sono pari a 10€/mese (pari a 120 €/anno) e pesano rispettivamente il 14% per la luce - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311€/anno - e il  11% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Impianti è di 78€/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con listino NoPensieri, è pari a 66€/anno (sconto pari a 15%). Gli abbinamenti disponibili sono solo tra la NoPensieri Impianti Modulo Luce e l’offerta di somministrazione di energia elettrica e tra la NoPensieri Impianti Modulo Gas e l’offerta di somministrazione gas. Tale regola si applica anche in caso di sottoscrizione dell'offerta per la fornitura di gas e luce. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso anche per un singolo prodotto della vendita abbinata. In tal caso lo sconto resta invariato sul prodotto su cui non è stato esercitato il diritto di recesso. Sia l’offerta per la fornitura luce o gas Energia Sempre Più che la Polizza NoPensieri Impianti possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 12/10/2025 presso i negozi della rete Eni Plenitude/Flag Ship. Le condizioni economiche delle offerte Eni Plenitude sono soggette a variazioni. Per termini e condizioni consulta il Set Informativo di NoPensieri Impianti e le Condizioni Economiche e Generali di Contratto dell’offerta Energia Sempre Più NoPensieri.

7Messaggio promozionale finalizzato alla promozione di prodotti assicurativi. NoPensieri Impianti è un prodotto di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, distribuito da Plenitude. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sui siti www.zurich-connect.it e www.eniplenitude.com. Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.2015 al n. 2.00004, Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.05.2008 al n. 2, C.F., P. I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01627980152.

8Per il dettaglio di garanzie, esclusioni, franchigie e scoperti consulta il set informativo. Il premio annuo della polizza NoPensieri Impianti è xxx€, pagabile mensilmente esclusivamente con addebito diretto sul conto corrente bancario (SDD). Il contratto di assicurazione di Zurich ha durata di 1 anno e prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta, cessazione del rischio o mancato pagamento delle rate di Premio.

Gentile utente,

sembra che tu stia navigando il nostro sito da Internet Explorer. Il portale Plenitude non è però ottimizzato per questo browser, che è stato recentemente dismesso. Per un'esperienza di navigazione migliore puoi provare a utilizzare un altro browser, ad esempio Google Chrome, Edge, Safari o Mozilla.