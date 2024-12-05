Ambito di applicazione

Nell’ambito delle revisioni della Direttiva ETS, è stato definito un più ampio sistema di scambio di emissioni con la denominazione di ETS 2. Si tratta di un sistema separato dal EU ETS e al quale è affidato il compito di gestire le emissioni di CO2 relative al mondo degli edifici, del trasporto su strada e in settori aggiuntivi rappresentati in larga misura dalle piccole e medie imprese non coperte dall’attuale EU ETS.

In particolare, il sistema EU ETS “2” è stato istituito dall’art. 42-ter del d.lgs. 47/2020, come modificato e integrato dal d.lgs. 147 del 10 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 241 del 14 ottobre 2024), , per gli ambiti elencati nell’allegato I-bis del d.lgs. 47/2020.

In termini di timing l’ETS 2 sarà operativo a partire dal 2027. Il primo passo in questa direzione è tuttavia previsto nel 2025 con le attività di monitoraggio e di segnalazione delle emissioni. Il sistema ETS 2 richiede agli emettitori di CO2 operanti in questi settori di compensare le proprie emissioni attraverso l'acquisto di quote. A partire dal 2028, sarà introdotto l'obbligo di sostenere il costo di una "quota di emissione" per ogni tonnellata di CO2 generata. Dal 2025 inizierà una fase di monitoraggio preliminare delle emissioni. Durante questa fase, i soggetti regolamentati, tra cui realtà come Eni Plenitude, dovranno quantificare e comunicare alla Commissione Europea le emissioni di CO2 sulla base dei volumi di gas consumati dai clienti finali nei settori interessati, in conformità con quanto previsto dal regolamento europeo 2018/2066/UE.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare:

Ministero dell’Ambiente – ETS2

Commissione Europea – ETS2