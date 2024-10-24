Come distinguere il contatore 2G rispetto al contatore 1G?
Visivamente, i contatori 2G e 1G sono piuttosto simili tra di loro. Osservando però con attenzione l’immagine, si può notare che il dispositivo di prima generazione ha una forma più curvata, con un rigonfiamento nella parte centrale; lo smart meter, invece, è piatto e lineare. Tuttavia, l’unico elemento grafico che distingue oggettivamente il contatore 2G è la presenza della sigla di conformità alla Direttiva UE 2014/32/UE, cioè la marcatura CE seguita dalla lettera M, dal codice 0122 e dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stato installato.
Dal punto di vista delle funzionalità ci sono importanti differenze tra i due dispositivi. Per esempio, con il contatore 1G la lettura dei consumi avviene con cadenza mensile; il contatore 2G, invece, effettua la lettura ogni quarto d’ora.