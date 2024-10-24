Cos’è il contatore 2G e come funziona?

Il contatore 2G è una tipologia di contatore elettronico utilizzato per la misurazione dei consumi di energia elettrica. È chiamato "2G" perché rappresenta la seconda generazione di contatori elettronici, successiva ai contatori tradizionali e ai primi contatori elettronici (1G).



I dispositivi di seconda generazione sono composti da un display (posizionato nella parte superiore) su cui visualizzare i dati di fornitura dell’energia elettrica; due indicatori di consumo (posti accanto al display); un interruttore (posto nella parte inferiore) e un pulsante di lettura (in prossimità del display). Una volta premuto il bottone di lettura presente sul contatore, potrai visualizzare alcune importanti informazioni fra cui:

Fascia oraria in atto

Potenza istantanea impegnata

Lettura prelievi in tempo reale

Lettura del periodo corrente (A1, A2, A3, R1, R2, R3)

Potenza massima in prelievo (P1, P2, P3)

Data e ora



Lo smart meter permette quindi di avere una fotografia dei consumi semplice e molto precisa, offrendo una lettura dell’energia erogata trasparente e reale. La lettura del contatore 2G avviene in maniera automatica, in questo modo non è più necessaria l’autolettura del dispositivo (il procedimento che consiste nel rilevare manualmente e autonomamente il consumo effettivo registrato dal contatore), come invece avveniva in passato.