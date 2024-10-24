Funzionalità e caratteristiche del nuovo contatore 2G

Quanto è importante avere una visione completa e dinamica dei consumi, ai fini di una migliore gestione energetica e di un possibile risparmio in bolletta? L’evoluzione della tecnologia ha permesso di rispondere concretamente a questa domanda, portando nelle case un nuovo misuratore dell’energia: il contatore 2G.

Questo dispositivo, conosciuto anche come “smart meter”, possiede una serie di funzionalità avanzate, tra le quali il controllo in tempo reale dei consumi e una maggiore frequenza di lettura dell’energia erogata. I vantaggi offerti dai contatori 2G sono così rilevanti che, nel 2012, l’UE ha disposto la sostituzione obbligatoria dei contatori 1G e tradizionali con questi di seconda generazione, attraverso la Direttiva europea 2012/27/UE (recepita in Italia dal Decreto Legislativo 102/2014). Il distributore di energia del tuo comune ha quindi l’obbligo di sostituire gratuitamente il tuo contatore, informandoti almeno cinque giorni prima rispetto alla data di intervento. Tuttavia, occorre ricordare che alcuni distributori che operano in specifici comuni e aree territoriali non hanno ancora iniziato il processo di sostituzione dei misuratori. Scoprirai se potrai installare il contatore 2G nel momento in cui ti verrà recapitata la lettera di sostituzione da parte del tuo distributore, in cui troverai data e ora dell’intervento.

Cos’è il contatore 2G e come funziona?

Il contatore 2G è una tipologia di contatore elettronico utilizzato per la misurazione dei consumi di energia elettrica. È chiamato "2G" perché rappresenta la seconda generazione di contatori elettronici, successiva ai contatori tradizionali e ai primi contatori elettronici (1G).

I dispositivi di seconda generazione sono composti da un display (posizionato nella parte superiore) su cui visualizzare i dati di fornitura dell’energia elettrica; due indicatori di consumo (posti accanto al display); un interruttore (posto nella parte inferiore) e un pulsante di lettura (in prossimità del display). Una volta premuto il bottone di lettura presente sul contatore, potrai visualizzare alcune importanti informazioni fra cui:

  • Fascia oraria in atto
  • Potenza istantanea impegnata
  • Lettura prelievi in tempo reale
  • Lettura del periodo corrente (A1, A2, A3, R1, R2, R3)
  • Potenza massima in prelievo (P1, P2, P3)
  • Data e ora


Lo smart meter permette quindi di avere una fotografia dei consumi semplice e molto precisa, offrendo una lettura dell’energia erogata trasparente e reale. La lettura del contatore 2G avviene in maniera automatica, in questo modo non è più necessaria l’autolettura del dispositivo (il procedimento che consiste nel rilevare manualmente e autonomamente il consumo effettivo registrato dal contatore), come invece avveniva in passato.

Come distinguere il contatore 2G rispetto al contatore 1G?

Visivamente, i contatori 2G e 1G sono piuttosto simili tra di loro. Osservando però con attenzione l’immagine, si può notare che il dispositivo di prima generazione ha una forma più curvata, con un rigonfiamento nella parte centrale; lo smart meter, invece, è piatto e lineare. Tuttavia, l’unico elemento grafico che distingue oggettivamente il contatore 2G è la presenza della sigla di conformità alla Direttiva UE 2014/32/UE, cioè la marcatura CE seguita dalla lettera M, dal codice 0122 e dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stato installato.

Dal punto di vista delle funzionalità ci sono importanti differenze tra i due dispositivi. Per esempio, con il contatore 1G la lettura dei consumi avviene con cadenza mensile; il contatore 2G, invece, effettua la lettura ogni quarto d’ora.

Inoltre, mentre il contatore 1G è quasi del tutto privo di connettività, il contatore di nuova generazione garantisce una continua rilevazione del footprint e una completa interattività con un sistema di domotica. Nello specifico, con il contatore di prima generazione non puoi servirti delle numerose analisi sui consumi fornite da Plenitude: la tecnologia dello smart meter permette invece delle valutazioni riguardanti l’efficienza energetica dei tuoi elettrodomestici e una profonda comprensione dell’andamento dei consumi fino a intervalli di 15 minuti, direttamente nella tua Area personale.

Quali sono i vantaggi del contatore 2G per te?

I dispositivi smart meter garantiscono diversi vantaggi:

  • Lettura dei consumi

    Come affermato ARERA, la principale funzionalità consiste nella capacità di lettura dei consumi a cadenza giornaliera, ogni quarto d’ora.

  • Analisi in tempo reale

    L’analisi in tempo reale del consumo di energia elettrica rappresenta un altro importante punto a favore del contatore 2G, sia in termini economici che di efficienza energetica. Infatti, in qualunque momento è possibile visualizzare i chilowattora (kWh) prelevati, permettendo una maggiore consapevolezza dei propri consumi e di conseguenza, una migliore comprensione di come poter risparmiare in bolletta.

  • Connettività

    La connettività del contatore 2G consente un maggiore controllo dei propri consumi. L’obiettivo della nuova generazione di smart meter è proprio quello di creare un sistema domotico che consenta la gestione anche da remoto.

Come sfruttare i vantaggi del contatore 2G con Plenitude?

Se possiedi un contatore di seconda generazione e hai attivato un’offerta luce Plenitude, allora hai la possibilità di gestire meglio la tua energia.
All’interno della tua Area personale Plenitude c’è un’importante funzione che ti permette di monitorare costantemente i tuoi consumi e di capire come migliorare l’efficienza energetica dei tuoi elettrodomestici. Infatti, dopo aver compilato un breve questionario legato alle caratteristiche della tua casa, un mondo di informazioni preziose diventa finalmente a portata di mano.

Innanzitutto, nella prima sezione hai subito un’analisi dettagliata dei consumi energetici, con un confronto sia dell’energia erogata in abitazioni con caratteristiche simili, sia attraverso un voto generale alla tua efficienza energetica, basato su un confronto tra i tuoi consumi e quelli dei clienti con una casa simile alla tua.

Inoltre, hai a disposizione dei grafici tramite i quali analizzare l’andamento dei tuoi consumi. Nello specifico, puoi osservare le variazioni dell’energia erogata anche a intervalli di 15 minuti e per singole categorie di utilizzo, ottenendo quindi un’altissima precisione per una visione trasparente e totale sulle tue abitudini di consumo.

Infine, sfruttando al completo tutte le funzionalità dello smart meter, Plenitude ti fornisce sia una valutazione dell’efficienza energetica dei tuoi elettrodomestici, analizzandone l’anno di produzione, la categoria di consumo e la grandezza, sia dei feedback personalizzati per aiutarti a comprendere come utilizzarli in modo più efficiente e migliorare le proprie abitudini energetiche

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Ecco perché ti consigliamo il contatore 2G e le offerte luce Plenitude

Maggiore efficienza, precisione e migliore gestione dei dati: ecco perché non deve spaventarti la sostituzione del tuo contatore tradizionale o 1G con uno smart meter. L’arrivo della seconda generazione di contatori stabilisce un passo ulteriore verso una maggiore consapevolezza dei propri consumi e una migliore efficienza energetica. Controlla quindi se ti è stata recapitata una lettera di sostituzione del contatore da parte del tuo distributore!

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