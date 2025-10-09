Tutto quello che ti serve sapere sulla fattura di Plenitude Fibra

Hai bisogno di controllare le tue fatture? Con Plenitude puoi farlo in pochi clic, quando vuoi e dove vuoi.

Ti offriamo strumenti semplici e intuitivi per accedere alle tue fatture in totale autonomia:

  • Dall’app di Plenitude  
    Accedi all’app, vai nella sezione “Bollette e Fatture”, per visualizzare, scaricare o gestire le tue fatture in autonomia. 
  • Dall’Area Personale sul sito  
    Entra nella tua Area Personale, clicca su “Bollette e Fatture” per visualizzare, scaricare o gestire le tue fatture in autonomia.

Hai bisogno di supporto con la tua fattura Plenitude Fibra?

Scopri come leggere in modo semplice e trasparente la tua fattura Fibra e come modificare il metodo di pagamento in pochi passaggi.

  • Guida pratica alla fattura di Plenitude Fibra

    Come leggere in modo chiaro e semplice la tua fattura Fibra

  • Come posso gestire il metodo di pagamento di Plenitude Fibra

    Scopri come modificare il tuo metodo di pagamento in modo semplice, veloce e sicuro.

  • Ritardo o mancato pagamento

    Scopri come gestire un ritardo o un mancato pagamento per Plenitude Fibra. 