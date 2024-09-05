Un patriota americano

Se Benjamin Franklin è stampato sulle odierne banconote da cento dollari, non è certo un caso: è stato uno dei più importanti padri fondatori degli Stati Uniti d’America, e la sua penna ha dato un contributo fondamentale alla stesura della dichiarazione di indipendenza. Importante politico del Settecento (nasce nel 1706) è ben conosciuto in Europa per l’impegno profuso nell'agevolare la transizione del suo paese da colonia inglese a Stato nazionale libero e indipendente. Invece, non è altrettanto nota la sua ricerca costante e proficua nei settori della scienza e della tecnologia; diverse sono le invenzioni che utilizziamo senza saperlo.