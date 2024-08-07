Qual è la differenza tra voltura e subentro?

Voltura e subentro non sono la stessa cosa, ma come capire di quale hai bisogno? La voltura è un semplice cambio di intestazione del contratto e spesso è necessario quando si cambia casa: se la fornitura è già attiva, quindi, e vuoi solamente modificare a chi è intestato il contratto, dovrai richiedere una voltura e potrai farlo senza nessuna interruzione di Luce e/o Gas.

Invece, se il contratto sulla fornitura in questione è cessato o il contatore è stato disattivato dovrai richiedere la riattivazione della fornitura, tramite la richiesta di un subentro. Per maggiori informazioni sul subentro, vai alla pagina dedicata.