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Richiedi la voltura seguendo dei semplici passaggi online.
La voltura e il subentro sono operazioni che possono creare confusione, qui puoi trovare tutto quello che ti serve per capire cosa siano, le differenze e come funzionino.
Voltura e subentro non sono la stessa cosa, ma come capire di quale hai bisogno? La voltura è un semplice cambio di intestazione del contratto e spesso è necessario quando si cambia casa: se la fornitura è già attiva, quindi, e vuoi solamente modificare a chi è intestato il contratto, dovrai richiedere una voltura e potrai farlo senza nessuna interruzione di Luce e/o Gas.
Invece, se il contratto sulla fornitura in questione è cessato o il contatore è stato disattivato dovrai richiedere la riattivazione della fornitura, tramite la richiesta di un subentro. Per maggiori informazioni sul subentro, vai alla pagina dedicata.
Per capire quale tipo di voltura richiedere, devi prima individuare la tua casistica di partenza:
Scopri come richiedere una voltura mortis causa, ovvero a seguito della morte di un familiare, intestatario del contratto.
Generalmente la voltura viene richiesta dalla persona che deve intestare a suo nome la fornitura. Per chiederla tieni a portata di mano:
Costo di voltura del distributore
Per la Luce: gratuito
Per il Gas: contributo di voltura pari alle spese del distributore
Costi amministrativi di Plenitude pari a € 35,00 IVA esclusa, ad eccezione delle offerte Placet (€23 IVA esclusa) e del Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas (€23 IVA esclusa).
Le tempistiche relative all’erogazione del servizio possono variare a seconda dei casi e saranno comunicate al momento dell’accettazione della proposta di contratto. Per portare a termine una voltura ci vogliono indicativamente circa 5 giorni lavorativi.
Richiedi la voltura seguendo dei semplici passaggi online.
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