Tutto quello che devi sapere sulla voltura

La voltura e il subentro sono operazioni che possono creare confusione, qui puoi trovare tutto quello che ti serve per capire cosa siano, le differenze e come funzionino.

Qual è la differenza tra voltura e subentro?

Voltura e subentro non sono la stessa cosa, ma come capire di quale hai bisogno? La voltura è un semplice cambio di intestazione del contratto e spesso è necessario quando si cambia casa: se la fornitura è già attiva, quindi, e vuoi solamente modificare a chi è intestato il contratto, dovrai richiedere una voltura e potrai farlo senza nessuna interruzione di Luce e/o Gas.

Invece, se il contratto sulla fornitura in questione è cessato o il contatore è stato disattivato dovrai richiedere la riattivazione della fornitura, tramite la richiesta di un subentro. Per maggiori informazioni sul subentro, vai alla pagina dedicata.

Come si fa la voltura con Plenitude e quanto tempo ci vuole?

Per capire quale tipo di voltura richiedere, devi prima individuare la tua casistica di partenza:

  • se c'è già una fornitura Luce e/o Gas attiva con Plenitude di cui vuoi modificare l’intestatario, puoi richiedere una voltura scegliendo una delle nostre offerte.
  • se la fornitura Luce che vuoi volturare è attiva con un altro fornitore e vuoi passare a Plenitude, puoi attivare una delle nostre offerte richiedendo una “voltura con cambio fornitore”. Per farlo, ti basterà seguire la procedura guidata e specificare che la fornitura è attiva con un altro fornitore e intestata a un'altra persona nei passaggi richiesti. Per il Gas, prima di volturare dovrai volturare con il vecchio fornitore e poi potrai scegliere l’offerta Plenitude più adatta alle tue esigenze.

 

Hai bisogno di una voltura a causa di un decesso?

Scopri come richiedere una voltura mortis causa, ovvero a seguito della morte di un familiare, intestatario del contratto.

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Quali documenti servono per fare una voltura?

Generalmente la voltura viene richiesta dalla persona che deve intestare a suo nome la fornitura. Per chiederla tieni a portata di mano:

  • Il codice POD e PDR: li trovi entrambi nella bolletta; il primo è per la luce, il secondo per il gas.
  • Il documento di identità: assicurati che sia quello del nuovo intestatario del contratto.
  • La lettura e l’uso del gas: dovrai inserire la lettura aggiornata del contatore e l’uso del gas tra cottura, acqua calda o riscaldamento.

Quali sono i costi per la voltura e quanto tempo ci vuole con Plenitude?

Costo di voltura del distributore
Per la Luce: gratuito
Per il Gas: contributo di voltura pari alle spese del distributore

Costi amministrativi di Plenitude pari a € 35,00 IVA esclusa, ad eccezione delle offerte Placet (€23 IVA esclusa) e del Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas (€23 IVA esclusa).

Le tempistiche relative all’erogazione del servizio possono variare a seconda dei casi e saranno comunicate al momento dell’accettazione della proposta di contratto. Per portare a termine una voltura ci vogliono indicativamente circa 5 giorni lavorativi.

Richiedi la voltura di una fornitura Luce o Gas:

  • Procedi online

    Richiedi la voltura seguendo dei semplici passaggi online.

  • Contattaci

    Scopri tutti i modi per poterci contattare e procedere con la nostra assistente virtuale Lucilla o con un operatore.