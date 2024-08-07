Questa sezione ha lo scopo di indirizzare le esigenze dei clienti per quanto riguarda i reclami assicurativi. Le segnalazioni, richieste di informazioni, e/o lamentele non attinenti alle polizze assicurative non verranno trattate. Per reclami relativi alla fornitura gas e luce si prega di utilizzare il seguente link.
Per reclami relativi alle questioni di data protection e privacy si prega di utilizzare il seguente link.
Nel caso in cui volessi esercitare il diritto di ripensamento relativo alla polizza potrai sempre, entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto e secondo le modalità ivi stabilite, senza doverne indicare il motivo, indirizzare una comunicazione a:
Il reclamo è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di Plenitude relativamente all’attività, di intermediazione assicurativa, svolta dalla medesima Plenitude (inclusi i collaboratori) nel proporre la sottoscrizione di contratti di assicurazione della Compagnia Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Non costituisce, ad esempio, reclamo:
I Reclami vanno indirizzati per iscritto all’ufficio Gestione Reclami di Plenitude, tramite le seguenti modalità:
oppure all’ufficio Gestione Reclami della Compagnia (Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia) tramite le seguenti modalità:
Tutte le comunicazioni inviate ai suddetti recapiti che non riguardino specificatamente un contratto assicurativo non saranno trattate da Plenitude e/o da Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può:
Tali reclami dovranno essere completi di:
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte del Servizio Clienti della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, oltre a rivolgersi all’IVASS o all’Arbitro Assicurativo, come sopra spiegato, il reclamante può avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
Eni Plenitude S.p.A Società Benefit è una Società iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI),
n. A000635427 del 06/08/2019 consultabile sul sito https://www.ivass.it, e soggetta alla vigilanza dell’IVASS.
Qualsiasi segnalazione, richiesta di informazioni, o lamentela sui servizi relativi alle forniture di gas e/o luce e/o che non riguardi specificatamente l’attività di intermediazione assicurativa pervenuta all’ufficio Gestione Reclami di Eni Plenitude S.p.A Società Benefit, non sarà trattata. Per i reclami riguardanti l’attività assicurativa far riferimento agli indirizzi indicati nella sezione “Come fare un reclamo assicurativo”.