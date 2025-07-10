Il Parental Control è configurato a livello di rete, quindi le restrizioni si applicano a tutti i dispositivi connessi tramite il modem su cui è attivo il servizio. Se sostituisci un dispositivo (ad esempio, un computer o uno smartphone) con uno nuovo, le impostazioni del Parental Control si applicheranno automaticamente anche al nuovo dispositivo, purché sia connesso alla stessa rete. Non è necessario riconfigurare il servizio per ogni nuovo dispositivo.