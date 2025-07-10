1. Accedi alla tua App
Apri l'applicazione sul tuo dispositivo e inserisci le tue credenziali di accesso, se richiesto.
Il Parental Control è un sistema che ti permette di proteggere i più piccoli mentre navigano online. Con questa funzione, puoi bloccare e limitare l'accesso a determinate categorie di contenuti inappropriati per i minori.
Le categorie che puoi bloccare includono:
|Tipologia
|Descrizione
|Armi
|Siti che offrono informazioni, promuovono o facilitano la commercializzazione di armi e articoli affini.
|Sette
|Siti che offrono risorse, metodi o istruzioni per influenzare eventi reali attraverso l'uso di poteri magici, incantesimi, maledizioni o entità soprannaturali.
|Contenuti per adulti
|Siti destinati a un pubblico adulto, comprendono siti che mostrano nudità totale o parziale in un contesto sessuale pornografico, accessori sessuali, attività orientate al sesso. Siti che consentono l'acquisto di questi beni e servizi.
|Anonymizer
|Siti che offrono strumenti e tecniche per rendere l'attività online non rilevabile.
|Gioco d'azzardo/scommesse
|Siti che promuovono il gioco d'azzardo, compresi quelli che facilitano le scommesse e il gioco d'azzardo online, o che forniscono informazioni su queste attività.
|Promozione di pratiche che possono dannegiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche
|Ad esempio, siti che favoriscono o incentivano l'uso di sostanze illegali, alcol o tabacco, l'anoressia e/o la bulimia.
|Violenza
|Siti che espongono o promuovono atti di violenza o danni fisici, inclusi autolesionismo, suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, persistente o estrema.
|Odio e discriminazione
|Siti che incitano o sostengono l'odio o la discriminazione nei confronti di qualsiasi persona o gruppo.
Puoi attivare il Parental Control dalla tua Area Personale accessibile tramite web o app.
Una volta effettuato l'accesso, vai al menu principale e seleziona la sezione dedicata alla configurazione del Parental Control.
All'interno della sezione “Configura Parental Control”, troverai diverse categorie di contenuti che possono essere bloccate. Clicca sulla sezione “Blocca” e seleziona i contenuti che desideri limitare. Potrai scegliere tra varie categorie di contenuti inappropriati o specificare manualmente quali bloccare.
Una volta effettuato l'accesso, naviga alla sezione “Configura Parental Control”.
All'interno della sezione “Configura Parental Control”, troverai l'opzione “Blocca”. Clicca su questa sezione e seleziona i contenuti che desideri limitare. Potrai scegliere tra varie categorie di contenuti inappropriati o specificare manualmente quali bloccare.
Durante il processo di configurazione del Parental Control, ti verrà richiesto di confermare la tua identità. Il Parental Control si attiva entro due ore dal completamento del processo di attivazione. In alcuni casi, potrebbe essere necessario riavviare anche il modem per completare l’attivazione del Parental Control. Se dopo questo intervallo il servizio non risulta attivo, verifica la configurazione o contatta l'assistenza Plenitude per supporto.
Puoi configurare il Parental Control in autonomia tramite la tua Area Personale o contattando l’assistenza Plenitude tramite numero verde 800.900.700 bloccando tutte o singole categorie e consultando l’ultima configurazione attiva. In caso di problemi (ad esempio, contenuti non filtrati correttamente), puoi sempre contattare l’assistenza Plenitude tramite numero verde 800.900.700.
Per assicurarti che il Parental Control sia attivo, prova ad accedere a un contenuto bloccato: visualizzerai subito il messaggio di blocco, segno che il sistema sta funzionando correttamente. In ogni caso, puoi contattare l’assistenza Plenitude.
Se riscontri problemi con il funzionamento del Parental Control, segui questi passaggi:
Il Parental Control è configurato a livello di rete, quindi le restrizioni si applicano a tutti i dispositivi connessi tramite il modem su cui è attivo il servizio. Se sostituisci un dispositivo (ad esempio, un computer o uno smartphone) con uno nuovo, le impostazioni del Parental Control si applicheranno automaticamente anche al nuovo dispositivo, purché sia connesso alla stessa rete. Non è necessario riconfigurare il servizio per ogni nuovo dispositivo.