Consulta le condizioni economiche di fornitura della tua zona
Per stabilire i prezzi relativi alla somministrazione di gas naturale vengono utilizzate le condizioni economiche del Servizio di Tutela Gas, stabilite e aggiornate dall’ARERA. Da questa pagina puoi conoscere le tariffe della tua zona (aggiornate secondo la delibera ARG/GAS 64/09) inserendo la regione e il comune che ti interessano.
* Campi a compilazione obbligatoria
Nota bene: a volte un comune è presente più di una volta perché viene servito da più impianti di distribuzione. In questi casi, si generano PCS e condizioni economiche di fornitura diverse.
Comune di fornitura:
Codice punto consegna:
Tipologia di cliente: Cliente domestico
Ambito:
Anno termico tariffa di distribuzione:
Tariffa di vendita aggiornata al:
PCS (MJ/mc):
Data validità PCS:
Nota: PCS è il Potere calorifico superiore ovvere la quantità di calore realizzata nella combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, di una unità di massa o al volume di combustibile secondo quanto previsto dalla delibera Arg/gas 64/09 c.s.m.l. Le condizioni economiche di fornitura indicate sono da ritenersi “salvo conguaglio” e diverse disposizioni dell’Impresa di Distribuzione e dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
Quota fissa di vendita (€/Anno/Pdr)
Quota fissa di distribuzione (€/Anno/Pdr)
Totale quote fisse (€/Anno/Pdr)
Scaglioni di consumo
Servizi di vendita (€/mc)
Materia Prima Gas (€/mc)
Quota vendita al dettaglio (€/mc)
Oneri aggiuntivi (€/mc)
Servizi di rete
Quota di trasporto (€/mc)
Quota variabile di distribuzione(€/mc)
Totale quote variabili
(Ante imposte e IVA)
Scaglioni di consumo
Accisa (€/smc)
Addizionale regionale (€/smc)
I.V.A