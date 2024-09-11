Nota: PCS è il Potere calorifico superiore ovvere la quantità di calore realizzata nella combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, di una unità di massa o al volume di combustibile secondo quanto previsto dalla delibera Arg/gas 64/09 c.s.m.l. Le condizioni economiche di fornitura indicate sono da ritenersi “salvo conguaglio” e diverse disposizioni dell’Impresa di Distribuzione e dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.