Consulta le condizioni economiche di fornitura della tua zona

Per stabilire i prezzi relativi alla somministrazione di gas naturale vengono utilizzate le condizioni economiche del Servizio di Tutela Gas, stabilite e aggiornate dall’ARERA. Da questa pagina puoi conoscere le tariffe della tua zona (aggiornate secondo la delibera ARG/GAS 64/09) inserendo la regione e il comune che ti interessano.

* Campi a compilazione obbligatoria

Regione
Comune

Nota bene: a volte un comune è presente più di una volta perché viene servito da più impianti di distribuzione. In questi casi, si generano PCS e condizioni economiche di fornitura diverse.

Comune di fornitura:

Codice punto consegna:

Tipologia di cliente: Cliente domestico

Ambito:

Anno termico tariffa di distribuzione:

Tariffa di vendita aggiornata al:

PCS (MJ/mc):

Data validità PCS:

Nota: PCS è il Potere calorifico superiore ovvere la quantità di calore realizzata nella combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, di una unità di massa o al volume di combustibile secondo quanto previsto dalla delibera Arg/gas 64/09 c.s.m.l. Le condizioni economiche di fornitura indicate sono da ritenersi “salvo conguaglio” e diverse disposizioni dell’Impresa di Distribuzione e dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

Quota fissa di vendita (€/Anno/Pdr)

Quota fissa di distribuzione (€/Anno/Pdr)

Totale quote fisse (€/Anno/Pdr)

Scaglioni di consumo

Servizi di vendita (€/mc)

Materia Prima Gas (€/mc)
Quota vendita al dettaglio (€/mc)
Oneri aggiuntivi (€/mc)

Servizi di rete

Quota di trasporto (€/mc)
Quota variabile di distribuzione(€/mc)

Totale quote variabili

(Ante imposte e IVA)

Scaglioni di consumo

Accisa (€/smc)

Addizionale regionale (€/smc)

I.V.A

