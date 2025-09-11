Placet Variabile Altri Usi
Propone una struttura di prezzo variabile e condizioni contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia.
Hai il prezzo bloccato1 per la materia prima luce e/o gas.
In fase di sottoscrizione forniscici il codice ATECO per sapere se hai diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
Accedi alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un piccolo contributo mensile.
Puoi verificare in qualsiasi momento l’Indice Luce (PUN) sul sito del Gestore mercato Energetico.
Chiedi aiuto a un nostro operatore: è un servizio gratuito e senza alcun impegno.
Propone una struttura di prezzo fisso e condizioni contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia.
Fixa Business
Le attuali condizioni economiche dell'offerta Fixa Business possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 18/02/2026 da imprese e professionisti con contatore attivo, con PdP in bassa tensione e consumi elettrici fino a 30.000 kWh/ anno e per il gas fino a 5.000 Smc/anno.
Per attivare Fixa Business bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:
Puoi sottoscrivere Fixa Business:
Ricorda che:
In caso di passaggio da un altro fornitore a Eni Plenitude:
Se sottoscrivi l'offerta online, cliccando su "Attiva ora", puoi portare in Eni Plenitude:
Se invece scegli di sottoscrivere tramite operatore, cliccando su "Ti richiamiamo noi", puoi attivare:
Per qualsiasi dubbio siamo a tua disposizione con il nostro servizio clienti, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00. Digita 800 900 700 se chiami da fisso, oppure 02 444 141 se chiami da cellulare.
Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:
Bolletta digitale
Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude. Accendendo all’Area Personale, da sito o da app Android e iOS, potrai consultare spese e consumi degli ultimi 5 anni comodamente online. Un’e-mail contenente il link per scaricarla, ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile. Se ti registri al sito di Eni Plenitude con un indirizzo email diverso da quello precedentemente comunicato, la bolletta e le comunicazioni digitali saranno recapitate all’indirizzo email utilizzato per la registrazione.
Bolletta cartacea
La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta. Per il pagamento, l’offerta Trend Business prevede l’addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici.
La periodicità di fatturazione sarà bimestrale.
Con la tariffa monoraria il prezzo dell’energia rimane invariato in tutte le ore del giorno. Con la tariffa trioraria, invece, varia a seconda del momento in cui viene consumata, in base alle fasce orarie definite da ARERA (F1, F2 e F3).
Tariffa monoraria
È applicata a tutti gli utenti che non hanno un contatore in grado di leggere i consumi relativi ai diversi momenti della giornata. Se in un qualsiasi momento successivo, grazie alla sostituzione o riprogrammazione del contatore, il distributore sarà in grado di fornire i dati sui consumi suddivisi per le fasce orarie definite da ARERA (F1, F2 e F3), Eni Plenitude provvederà automaticamente a utilizzare la tariffa bioraria con i suoi relativi corrispettivi.
Tariffa trioraria
È applicata a tutti gli utenti per cui sono disponibili i consumi relativi alle fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività), F2 (dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì e dalle 7:00 alle 23:00 il sabato escluse le festività), F3 (tutte le ore dell’anno non comprese nelle fasce F1 e F2). I valori triorari del corrispettivo luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di Pdp in media tensione in base alla relativa quantificazione delle Perdite di Rete stabilita da ARERA e comunque in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3.
Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia energia:
1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
2. i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA: corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dal Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE) incluso il corrispettivo mercato capacità.
I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia.
Per maggiori dettagli, consulta il contratto.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
2. i corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Fixa Business le condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
Trend Business
Le attuali condizioni economiche dell'offerta Trend Business possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 18/02/2026 da imprese e professionisti con contatore attivo, con PdP in bassa tensione e consumi elettrici fino a 30.000 kWh/anno e per il gas fino a 5.000 Smc/anno.
Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude puoi passare a Trend Business (per lo stesso punto di fornitura) a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'avvio della fornitura. In tal caso, ti verrà applicato un corrispettivo una tantum di 24 € IVA esclusa, a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto.
Per attivare Trend Business bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:
Puoi sottoscrivere Trend Business :
Ricorda che:
In caso di passaggio da un altro fornitore a Eni Plenitude:
Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Trend Business (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica.
Se stai cambiando casa e le forniture sono già con Eni Plenitude o hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto attivo con Eni Plenitude, richiedi la voltura a questa pagina dedicata.
Se sottoscrivi l'offerta online, cliccando su "Attiva ora", puoi portare in Eni Plenitude:
Se invece scegli di sottoscrivere tramite operatore, cliccando su "Ti richiamiamo noi", puoi attivare:
Per qualsiasi dubbio siamo a tua disposizione con il nostro servizio clienti, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00. Digita 800 900 700 se chiami da fisso, oppure 02 444 141 se chiami da cellulare.
Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:
Per il pagamento, l’offerta Trend Business prevede l’addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici.
La periodicità di fatturazione sarà bimestrale.
Con la tariffa monoraria il prezzo dell’energia rimane invariato in tutte le ore del giorno. Con la tariffa trioraria, invece, varia a seconda del momento in cui viene consumata, in base alle fasce orarie definite dall'ARERA (F1, F2 e F3).
Tariffa monoraria
È applicata a tutti gli utenti che non hanno un contatore in grado di leggere i consumi relativi ai diversi momenti della giornata. Se in un qualsiasi momento successivo, grazie alla sostituzione o riprogrammazione del contatore, il distributore sarà in grado di fornire i dati sui consumi suddivisi per le fasce orarie definite dall'ARERA (F1, F2 e F3), Eni Plenitude provvederà automaticamente a utilizzare la tariffa bioraria con i suoi relativi corrispettivi.
Tariffa trioraria
È applicata a tutti gli utenti per cui sono disponibili i consumi relativi alle fasce orarie definite dall'ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività), F2 (dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì e dalle 7:00 alle 23:00 il sabato escluse le festività), F3 (tutte le ore dell’anno non comprese nelle fasce F1 e F2). I valori triorari del corrispettivo luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di Pdp in media tensione in base alla relativa quantificazione delle Perdite di Rete stabilita da ARERA e comunque in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3.
Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia energia:
Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Tariffa trioraria
Con la tariffa trioraria sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite dall'ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività), F2 (dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì e dalle 7:00 alle 23:00 il sabato escluse le festività), F3 (tutte le ore dell’anno non comprese nelle fasce F1 e F2). I valori triorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di Pdp in media tensione in base alla relativa quantificazione delle Perdite di Rete stabilita da ARERA e comunque in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3.
In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Per l’intera durata delle condizioni economiche l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.
Le condizioni economiche sono valide fino al 18/02/2026, per maggiori dettagli consulta il contratto.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale:
Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Le condizioni economiche sono valide fino al 18/02/2026, per maggiori dettagli consulta il contratto.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Trend Business le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
1Il prezzo finale della bolletta, gravato da imposte, può variare ogni mese in base al consumo.
2Il Corrispettivo luce e il Corrispettivo gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 48% circa della spesa annuale per la luce e il 50% di quella per il gas per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 7% per la luce – considerando anche la componente di dispacciamento di 0,021726 €/KWh – e il 8% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo.
3Il Corrispettivo luce Index e il contributo al consumo per la luce costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 42% circa e il 8% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo luce Index corrisponde al prezzo all'ingrosso che viene aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici. Il Corrispettivo gas Index e il contributo al consumo per il gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 36% circa e il 12% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo gas Index è pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid), che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 6% per la luce e il 8% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo.
