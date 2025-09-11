Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

spesa per la materia gas naturale;

spesa per il trasporto del gas e la gestione del contatore;

spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

, invariabile per i primi 12 mesi dall’avvio della fornitura, è pari a 0,4700 €/Smc che rappresenta il 50% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.500 Smc all’anno il corrispettivo di commercializzazione e vendita pari a 192€/anno, che rappresenta il 8% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.

2. i corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.

