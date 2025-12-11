Menu a tendina MENU

Servizio per le flotte aziendali

Scopri le soluzioni di ricarica pensate per aziende pubbliche/private con flotte elettriche o hub logistici.

Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.

Una soluzione integrata per la gestione della tua flotta aziendale elettrica

  • Gestione ottimizzata

    Il servizio flotte consente una gestione efficiente e ottimizzata delle soluzioni di ricarica tramite un’unica app e tessera RFID.

  • Monitoraggio ricariche

    Analizza gli indicatori di performance in tempo reale ed esporta resoconti e statistiche in modo semplice e veloce. 

  • Rendicontazione semplificata

     Consuntivi chiari e trasparenti per assicurati massima precisione nel lavoro
    di rendicontazione mensile. 

I vantaggi
inclusi

  • Tessere RFID

    Tessere gratuite utilizzabili su tutto il network di ricarica interoperabile.

  • Portale di gestione dedicato

    Per avere completa autonomia sulla configurazione del servizio e il monitoraggio delle ricariche.

  • Acceso completo alla rete

    Accesso a tutte le colonnine del nostro circuito e alle reti interoperabili. 

Portale di gestione 

Forniamo accesso a un portale di gestione che consente di monitorare in completa autonomia tutti gli indicatori del servizio di ricarica  

  • Report dettagliati 
    Monitora in tempo reali i dati delle ricariche effettuate dai driver. Esporta reportistiche e statistiche complete. 

  • Rendicontazione ottimizzata  
    Crea gruppi personalizzati di driver e/o veicoli per una rendicontazione efficiente. Differenzia i centri di costo aziendali per una gestione più precisa.

  • Configurazioni personalizzabili  
    Associa ogni tessera RFID al veicolo o al dipendente per una massima personalizzazione del servizio. 

  • Impostazioni limiti 
    Definisci soglie di costo, tempo e kWh erogabili a ogni ricarica per ogni driver.

FAQ

Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta.  Scopri di più nei documenti di Plenitude On The Road, società controllata da Plenitude. 

 

Offriamo una soluzione completa che comprende: l’accesso a tutta la nostra rete di punti di ricarica per i tuoi conducenti, la fornitura di card RFID per semplificare l’esperienza di ricarica, il servizio di monitoraggio tramite un portale B2B e un’assistenza clienti attiva 24/7.

La ricarica viene gestita assegnando una card RFID o un profilo flotta nell’app a un dipendente o a un veicolo specifico. È inoltre possibile definire limiti di ricarica per l’utente finale.

L’azienda riceverà una fattura mensile che include tutte le ricariche effettuate in aree pubbliche dai dipendenti.

La richiesta può essere effettuata direttamente a Plenitude On The Road tramite il nostro servizio clienti B2B.

Per le aziende che hanno sottoscritto il servizio fleet è disponibile un’assistenza clienti B2B dedicata, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.