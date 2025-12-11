Portale di gestione
Forniamo accesso a un portale di gestione che consente di monitorare in completa autonomia tutti gli indicatori del servizio di ricarica
-
Report dettagliati
Monitora in tempo reali i dati delle ricariche effettuate dai driver. Esporta reportistiche e statistiche complete.
-
Rendicontazione ottimizzata
Crea gruppi personalizzati di driver e/o veicoli per una rendicontazione efficiente. Differenzia i centri di costo aziendali per una gestione più precisa.
-
Configurazioni personalizzabili
Associa ogni tessera RFID al veicolo o al dipendente per una massima personalizzazione del servizio.
-
Impostazioni limiti
Definisci soglie di costo, tempo e kWh erogabili a ogni ricarica per ogni driver.