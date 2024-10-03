Ogni icona ti dà informazioni sulla stazione di ricarica e sul suo stato.

Icona con logo Plenitude On The Road: la stazione di ricarica si trova in un’area pubblica ed è gestita direttamente da Plenitude On The Road. L’accesso è libero 24 h. Alcune stazioni di ricarica potrebbero essere ospitate da strutture private. In caso è necessario contattare la struttura ospitante per accedere. Anche in questo caso, la stazione è gestita direttamente da Plenitude On The Road.

Icona bianca con simbolo presa elettrica: la stazione di ricarica è gestita da un altro operatore, ma è comunque possibile ricaricare dall’app Plenitude On The Road.

Lo stato della stazione di ricarica è identificato dal pallino colorato.

Verde: LIBERO. È possibile attivare una ricarica poiché la stazione è libera.

Rosso: OCCUPATO. La ricarica non è disponibile in quanto la stazione di ricarica è occupata o guasta.

Grigio: FUORI SERVIZIO. Non è possibile effettuare la ricarica in quanto la stazione di ricarica è guasta.

Orologio: PRENOTATA. La stazione di ricarica è stata prenotata.

Il pallino con l’icona dei fulmini, indica la potenza della stazione di ricarica:

Un fulmine: stazione di ricarica Fast.

Due fulmini: stazione di ricarica Ultra Fast.

ATTENZIONE: alcune stazioni di ricarica potrebbero avere un accesso esclusivo o limitato nel tempo. È necessario verificare nell’app le condizioni di accesso mostrate nella scheda informativa della colonnina.