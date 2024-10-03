Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.
Scopri tutte le domande e le risposte più frequenti che ci vengono poste sui nostri servizi.
Plenitude On The Road S.r.l. è un operatore integrato per la mobilità elettrica, che attraverso la propria infrastruttura consente ai proprietari di veicoli elettrici di ricaricare la propria auto su tutto il territorio nazionale e internazionale. È possibile attivare una ricarica utilizzando l’app Plenitude On The Road o la tessera RFID.
Possono accedere al servizio di ricarica tramite l’app Plenitude On The Road tutti i clienti privati se maggiorenni e qualunque azienda.
Le nostre stazioni di ricarica Quick sono equipaggiate con prese Type 2 secondo gli standard previsti dalla normativa Europea per la ricarica in luogo pubblico (IEC 61851-1 e 62196-2). Per quanto riguarda le Fast e Ultra Fast, oltre alla presa Type 2 le prese disponibili sono CHAdeMO e CCS2.
Questo assicura la possibilità di ricarica a qualunque veicolo elettrico o ibrido dotato di una spina di tipo 2 conforme alle normative europee.
La potenza massima disponibile presso le stazioni di ricarica Plenitude in AC (corrente alternata) è 22 kW, mentre per le DC (corrente continua) arriviamo a 150 kW nel caso delle Fast e oltre i 150kW nel caso delle Ultra Fast.
La potenza effettivamente erogata dipende dal veicolo elettrico e più precisamente dalla massima potenza ammessa dal carica batteria (PCS) presente a bordo.
Ogni icona ti dà informazioni sulla stazione di ricarica e sul suo stato.
Icona con logo Plenitude On The Road: la stazione di ricarica si trova in un’area pubblica ed è gestita direttamente da Plenitude On The Road. L’accesso è libero 24 h. Alcune stazioni di ricarica potrebbero essere ospitate da strutture private. In caso è necessario contattare la struttura ospitante per accedere. Anche in questo caso, la stazione è gestita direttamente da Plenitude On The Road.
Icona bianca con simbolo presa elettrica: la stazione di ricarica è gestita da un altro operatore, ma è comunque possibile ricaricare dall’app Plenitude On The Road.
Lo stato della stazione di ricarica è identificato dal pallino colorato.
Verde: LIBERO. È possibile attivare una ricarica poiché la stazione è libera.
Rosso: OCCUPATO. La ricarica non è disponibile in quanto la stazione di ricarica è occupata o guasta.
Grigio: FUORI SERVIZIO. Non è possibile effettuare la ricarica in quanto la stazione di ricarica è guasta.
Orologio: PRENOTATA. La stazione di ricarica è stata prenotata.
Il pallino con l’icona dei fulmini, indica la potenza della stazione di ricarica:
Un fulmine: stazione di ricarica Fast.
Due fulmini: stazione di ricarica Ultra Fast.
ATTENZIONE: alcune stazioni di ricarica potrebbero avere un accesso esclusivo o limitato nel tempo. È necessario verificare nell’app le condizioni di accesso mostrate nella scheda informativa della colonnina.
La registrazione da app è gratuita. Per poter ricaricare è necessario creare un proprio account inserendo alcuni dati personali, alcuni dati del tuo veicolo (es. tipo di presa richiesta) e i dati necessari per fatturazione e pagamento. Il numero di telefono è richiesto solo per verificare l’identità dell’utente tramite un messaggio di conferma. Puoi anche accedere al servizio come “Guest”, senza registrarti, inserendo i dati necessari al pagamento e alla fatturazione.
Puoi registrare uno o più modelli di auto sul tuo account in fase di registrazione all’app o in qualsiasi altro momento, andando nella sezione “Profilo” e selezionando “Aggiungi veicolo”. Potrai scegliere tra i veicoli proposti sull’app e, nel caso non lo trovassi (non trovassi il tuo), segnalarcelo. Per ciascun veicolo saranno mostrate alcune informazioni tecniche come il tipo di presa e la capacità della batteria, con lo scopo di offrire maggiori dettagli durante la sessione di ricarica.
Potrai sempre modificare queste informazioni. Per ogni sessione di ricarica sarà possibile selezionare il modello che vuoi ricaricare.
Per prima cosa, devi selezionare una stazione di ricarica sulla mappa. Dopo averla raggiunta, scegli la presa di ricarica desiderata tra quelle disponibili e avvia la ricarica da app con il pulsante “Trascina per ricaricare”. In alternativa, è possibile avviare la ricarica con la tua RFID card passandola sulla colonnina nell’apposita area.
Se hai problemi nell’avvio della ricarica, la nostra assistenza è sempre a tua disposizione.
Per terminare la tua ricarica, vai alla schermata di monitoraggio ricarica e seleziona il pulsante “Trascina per terminare”. In alternativa, è possibile terminare la ricarica con la tua RFID card passandola sulla colonnina nell’apposita area.
La ricarica può essere terminata in qualsiasi momento, anche se la batteria della tua auto non è carica al 100%.
Ricordati di estrarre sempre prima il cavo dalla stazione di ricarica e solo successivamente dall’auto. Se viene estratto prima il cavo dall’auto, la ricarica si chiude ma il cavo potrebbe rimanere bloccato nella presa della stazione di ricarica.
Se hai problemi nel terminare la ricarica, la nostra assistenza è sempre a tua disposizione.
Il tempo di ricarica di un’auto elettrica dipende dalla potenza della stazione di ricarica, dal veicolo, dalla batteria di cui è dotato (dalla sua capacità espressa in kWh), e dal carica batterie e dal cavo utilizzato. Il tempo necessario per una ricarica completa è dunque molto variabile. Per conoscere i tempi di ricarica della tua auto ti consigliamo di consultare il manuale d’uso dell’auto.
Sì. Semplicemente il veicolo assorbirà dalla colonnina tutta la potenza che è in grado di assorbire.
Se hai scollegato il cavo dal veicolo, ma non riesci a scollegarlo dalla stazione di ricarica, puoi provare a riavviare la ricarica e fermarla nuovamente. Se il problema persiste, contatta la nostra assistenza.
Ti suggeriamo di fare subito un secondo tentativo di avvio ricarica.
Se il problema persiste, contatta la nostra assistenza.
Ti suggeriamo di fare queste verifiche:
Se il problema persiste, contatta la nostra assistenza.
Invitiamo sempre gli utenti che hanno terminato la ricarica a liberare lo stallo nel minor tempo possibile, per consentire la ricarica ad altri veicoli.
Gli stalli sono riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, ma potrebbe capitare che qualche veicolo convenzionale occupi abusivamente lo stallo.
In questo caso, ti suggeriamo di segnalare l’occupazione dello stallo alle autorità competenti del tuo Comune.
La quantità di kWh erogati durante una sessione di ricarica dipende da una serie di fattori, come lo stato della batteria della vettura, la sua temperatura o eventuali limiti nell’afflusso di energia alla colonnina.
Generalmente non c’è da preoccuparsi e lievi discontinuità sono del tutto normali, se tuttavia noti particolari criticità non esitare a contattare la nostra assistenza.
È importante che le nostre colonnine permettano a tutti di ricaricare. Dal termine della ricarica avrai a disposizione 60 minuti di sosta gratuita per tornare alla colonnina e ripartire con la tua auto. Dopo questo periodo applicheremo una tariffa di extra-sosta: sulle colonnine Quick (AC fino a 22kW) pari a 0,12€/min (la tariffa non si applica nella fascia 23-7), sulle colonnine Fast (DC fino a 75kW) pari a 0,20€/min (H24) e sulle colonnine Fast+ e Ultra Fast (DC oltre 75 kW) pari 0,30€/min (H24). Le prese AC su colonnine Fast, Fast+ e Ultra Fast seguono la tariffa extra – sosta della colonnina su cui sono installate.
Attraverso l'utilizzo delle carte prepagate è possibile ricaricare il borsellino. Ad ogni ricarica verrà utilizzato il tuo credito disponibile, se selezionato tra i metodi di pagamento, per la ricarica presso le EVC del servizio di Plenitude On The Road e/o, a seconda delle casistiche individuate in app, presso EVC di altri operatori interoperabili. Puoi acquistare le carte prepagate direttamente in app. Per ulteriori dettagli consulta i nostri termini e condizioni.
È possibile acquistare la tessera RFID direttamente dall’app. Con la tessera RFID è possibile ricaricare l’auto nelle stazioni del servizio di Plenitude On The Road senza utilizzare l’app (lo smartphone). La tessera va attivata sull’app e associata (verrà associata automaticamente) al proprio metodo di pagamento ed al profilo di fatturazione.
Per attivare la tessera RFID occorre entrare nell’app Plenitude On The Road, poi nella sezione “Profilo”, successivamente nella sezione “Tessera RFID” e, dopo aver selezionato “Attiva”, seguire le istruzioni su app.
Per avviare la ricarica avvicina la card all’apposita area e collega il cavo. Per terminare la ricarica, avvicina la card all’apposita area e scollega il cavo.
In caso di smarrimento o furto della tua tessera RFID, puoi richiederne una nuova nell'app oppure puoi contattare il nostro servizio clienti. Nella sezione “Supporto”, puoi segnalare il problema selezionando “Furto o smarrimento tessera RFID”. Disabiliteremo la tua carta smarrita e ne invieremo una nuova al tuo indirizzo registrato.
All’interno del tuo profilo trovi la sezione “Coupon e promo”. Lì puoi inserire il tuo codice e attivare la tua promo. Lo sconto e/o le promozioni disponibili saranno applicati automaticamente al primo acquisto utile (alla prima ricarica). È possibile inserire il codice coupon anche al momento di avvio della ricarica. Per attivare i codici coupon e utilizzare gli sconti riservati è necessario avere un profilo di fatturazione. Lo sconto non è cumulabile con piani tariffari attivi e sarà visibile in fattura.
Trovi lo storico nel tuo profilo, nella sezione “Coupon e promo”.
In questa sezione saranno visualizzati tutti i coupon inseriti e il loro status: disponibile, attivato, usato, scaduto o terminato.