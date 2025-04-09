12% di sconto su NoPensieri Assistenza
Ottieni la soluzione assicurativa NoPensieri Assistenza a soli 7,50€ al mese anziché 8,50€ al mese.
NoPensieri Assistenza è la soluzione assicurativa utile in caso di emergenze e piccole riparazioni a 8,50€/mese per 12 mesi. E se l’acquisti entro il 29/05/2026 ricevi 25€ di sconto¹ in bolletta.
Operazione a premio valida fino al 29/05/2026.
Il voucher si applica alle offerte Plenitude. Regolamento qui.
NoPensieri Assistenza² è la soluzione assicurativa pensata da Zurich in esclusiva per Plenitude³ che ti offre supporto in caso di blocco caldaia, piccole riparazioni, appartamento allagato, guasti agli impianti.
La protezione degli impianti è disponibile a scelta per gli impianti luce oppure per gli impianti gas e consente in entrambi i casi di avere un check-up gratuito dell’impianto a seguito dell’intervento del tecnico e la possibilità di alloggiare in un albergo fino a due notti con copertura dei costi fino a 600€. Scegli quale dei due moduli attivare tra:
Il Modulo Assistenza per la Casa della polizza copre le spese dell’invio di uno specialista o artigiano. Nello specifico:
Se sottoscrivi una polizza NoPensieri Assistenza entro il 29/05/2026 ricevi via e-mail un buono sconto da 25€ sulla tua bolletta Plenitude luce e/o gas¹. Il buono ha validità di 6 mesi e sarà consegnato agli aventi diritto secondo il calendario che puoi visualizzare cliccando qui sotto.
Se acquisti NoPensieri Assistenza in abbinamento all’offerta Trend Casa, puoi avere un doppio sconto!
Offerta disponibile solo presso i canali fisici.
Luce: Prezzo all’ingrosso + 0,0220 €/kWh di Contributo al consumo luce.
Gas: Prezzo all’ingrosso + 0,1500 €/Smc di Contributo al consumo gas.
Costi di commercializzazione e vendita sono pari a 10 €/mese (pari a 120 €/anno) anziché 12 €/mese (pari a 144 €/anno) sia per la luce sia per il gas.
Vendita abbinata promozionale. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Assistenza è di 102 €/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con Trend Casa listino NoPensieri, è pari a 90 €/anno (sconto pari a 12%). I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Assistenza) sono pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno) (listino “base”) sia per la luce sia per il gas, mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Assistenza (listino “NoPensieri”) sono pari a 10 €/mese (pari a 120 €/anno) e pesano rispettivamente il 15% per la luce - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno - e il 12% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo all’ingrosso e il contributo al consumo restano invariati anche in caso di vendita abbinata. Sia la Polizza NoPensieri Assistenza che l’offerta per la fornitura di gas e/o luce Trend Casa possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 18/02/2026 presso i negozi della rete Eni Plenitude/Flag Ship. Le condizioni economiche delle offerte Eni Plenitude sono soggette a variazioni. Il prezzo all’ingrosso per la luce corrisponde al Corrispettivo luce Index che viene aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici. Il Corrispettivo luce Index e il contributo al consumo per la luce costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 43% circa e il 7% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il prezzo all’ingrosso per il gas corrisponde al Corrispettivo gas Index che è pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid), corrispondente al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale), calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Il Corrispettivo gas Index e il contributo al consumo per il gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 32% circa e il 15% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Per termini e condizioni consulta il Set Informativo di NoPensieri Assistenza e le Condizioni Economiche e Generali di Contratto dell’offerta Trend Casa NoPensieri.
Il gruppo Zurich è leader nel settore assicurativo, con oltre 150 anni di esperienza. Fondato in Svizzera nel 1872, è presente in Italia dal 1902 per offrire soluzioni assicurative in linea con le esigenze della clientela. La solidità finanziaria del Gruppo garantisce di poter far fronte ai propri impegni meritandosi la fiducia di milioni di clienti nel mondo.
Se sei già nostro cliente e sei iscritto al programma fedeltà Plenitude Insieme, con l'acquisto di questa offerta ricevi 50 punti in più³. Così potrai ottenere ancora più vantaggi, premi e un risparmio concreto sulle spese di ogni giorno.
Leggi il set informativo prima di sottoscrivere la polizza assicurativa.
E se desideri sottoscrivere l’offerta gas e luce in abbinamento, consulta anche le condizioni economiche.
¹Operazione a premio “Acquista una polizza NoPensieri e risparmi sulla bolletta luce o gas” valida fino al 29/05/2026, solo per i clienti che formulano una proposta di contratto per le soluzioni assicurative NoPensieri Elettrodomestici, RC Danni, Assistenza Casa e Per Te entro il 29/05/2026 con una delle seguenti modalità: al telefono, tramite il contact center (800900700), presso i Flagship Store Eni Plenitude, oppure presso uno dei negozi della rete Eni Plenitude Store partner di Plenitude, o tramite gli agenti “porta a porta” incaricati da Plenitude, avvalendosi di operatori abilitati alla vendita della polizza assicurativa oggetto dell’operazione a premi. Tutti i destinatari, che avranno ricevuto la lettera di accettazione di Zurich per la proposta di assicurazione di uno dei Prodotti (NoPensieri Elettrodomestici, RC Danni, Assistenza Casa e Per Te) sottoscritta durante il periodo di validità, matureranno il diritto a ricevere il premio consistente in un voucher “Sconto Pagamento bolletta Eni Plenitude” del valore di € 25,00 della validità di 6 mesi. Il voucher, con il relativo PIN univoco, sarà inviato all’indirizzo e-mail indicato al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione di uno dei prodotti dell’oggetto dell’operazione a premio, secondo il calendario indicato all’interno del Regolamento. Una volta ricevuto il PIN del voucher, i destinatari dovranno accedere con le proprie credenziali o registrarsi all’area riservata disponibile sul sito eniplenitude.com. Nell’apposita sezione, dovranno scegliere il “conto cliente”, cioè su quale fornitura ricevere lo sconto, successivamente selezionare “Zurich” nel menù a tendina e infine inserire il codice PIN del voucher ricevuto via mail. Lo sconto di 25€ sarà visualizzato nella bolletta del periodo successivo all’inserimento e nel caso in cui l’importo della bolletta fosse inferiore all’importo del voucher, il valore residuo dello stesso sarà utilizzato automaticamente nelle bollette successive fino ad esaurimento. I Premi non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere Premi diversi. Per maggiori informazioni sull’operazione a premio, consulta il regolamento.
²Messaggio promozionale finalizzato alla promozione di prodotti assicurativi. NoPensieri Assistenza è un prodotto di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, distribuito da Plenitude. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sui siti www.zurich-connect.it e www.eniplenitude.com. Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.2015 al n. 2.00004, Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.05.2008 al n. 2, C.F., P. I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01627980152.
³Per il dettaglio di garanzie, esclusioni, franchigie e scoperti consulta il set informativo. Il premio annuo della polizza NoPensieri Assistenza è 102€, pagabile mensilmente esclusivamente con addebito diretto sul conto corrente bancario (SDD). Il contratto ha durata di 1 anno e si prorogherà tacitamente per un ulteriore anno se una delle parti non invierà disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. La polizza può essere sottoscritta solo in riferimento a un’abitazione situata sul territorio italiano.
⁴Operazione a premio “Plenitude Insieme” valida fino al 31/12/2026. Regolamento su insieme.eniplenitude.com
Con la sottoscrizione di questa polizza, ricevi via e-mail un buono sconto da 25€ sulla tua bolletta Plenitude luce e/o gas. Il buono, con validità di 6 mesi, sarà consegnato agli aventi diritto secondo il seguente calendario: