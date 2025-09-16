FIXA TIME

Per te che sei cliente Esselunga, la nostra offerta luce e gas ha un vantaggio in più per la tua spesa.

PER TE
Fino a 3500 Punti Fragola

Puoi utilizzare i tuoi Punti Fìdaty per ottenere la Carta Prepagata di Plenitude per pagare le tue bollette luce o gas.
Scopri di più sul Catalogo Fìdaty Esselunga.

Come funzionano le nostre tariffe

Con Fixa Time hai un prezzo bloccato sui corrispettivi fissi a consumo luce e/o gas per 12 mesi così sei al riparo dalle oscillazioni dei prezzi del mercato energetico.

Ti ricordiamo che il valore finale della tua bolletta potrà variare ogni mese in base ai tuoi consumi. 

Perché Fixa Time

Sconto Web²

Se sottoscrivi in autonomia solo online ricevi fino a 80 euro di sconto sui costi fissi riconosciuto mensilmente a partire dal terzo mese (fino a 40 euro a fornitura, 4 euro/mese).

Sconto addebito diretto

Hai il 5% di sconto sui corrispettivi luce e/o gas fissi a consumo per 12 mesi di fornitura se attivi l'addebito diretto3.

Corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi

Hai il prezzo bloccato4 per la materia prima luce e/o gas.

Tanti vantaggi con Plenitude Insieme

Iscriviti al nostro programma per ricevere nuovi regalisorprese e tante offerte ogni mese.

Più energia alla tua spesa.

Per te che sei cliente Esselunga, con Fixa Time ottieni fino a 3500 Punti Fragola per dare più valore anche alla tua spesa.
LUCE
E GAS
più Esselunga
 Punti
3000 		Punti
+500
Se attivi Bolletta Digitale e addebito su C/C
LUCE Logo Esselunga
più Esselunga
 Punti
1500 		Punti
+250
Se attivi Bolletta Digitale e addebito su C/C
GAS Logo Esselunga
più Esselunga
 Punti
1500 		Punti
+250
Se attivi Bolletta Digitale e addebito su C/C

3.000 punti per i clienti Esselunga che abbiano formulato una proposta di contratto rispettivamente per l'offerta Fixa Time gas e luce – solo via web – prevista per la partnership con Esselunga (per i clienti solo gas o solo luce i punti saranno 1.500 nel caso di Fixa Time), ricevuto lettera di accettazione e non abbiano esercitato il diritto di ripensamento entro il 19 ottobre 2026. Sono previsti fino a ulteriori 500 Punti (250 Punti per il gas e 250 Punti per la luce) in caso di attivazione e mantenimento del metodo di pagamento con sconto addebito diretto e della bolletta digitale, che risultino ancora attivi al 31 dicembre 2026. Tali Punti verranno accreditati entro il 28 febbraio 2027. La promozione è valida a partire dal 19/05/2024 al 19/10/2026. Prima della sottoscrizione leggi contratto e documenti.

  • Insieme c'è molto di più

    Con Plenitude Insieme ti aspetta un percorso pieno di emozioni che ti farà vivere un'esperienza unica, ricca di vantaggi, regali e offerte speciali.

     

    Lasciati sorprendere, ora.

  • Energia elettrica da fonti rinnovabili

    La tua energia elettrica è certificata, tramite Garanzie d’Origine, come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili.

     

    Ciò che consumi non arriverà in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma Plenitude acquisterà certificazioni che attestano l’origine rinnovabile di un quantitativo di energia elettrica immesso in rete pari ai tuoi consumi.

  • Gas con CO2 compensata

    Finanziamo progetti di conservazione forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2, prodotta durante il consumo domestico. Per maggiori informazioni consulta le FAQ.

  • È più facile scegliere l’energia di Plenitude

    Sottoscrivi l’offerta online in pochi minuti e senza nessun costo. Gestiamo noi il cambio del fornitore senza nessuna interruzione della tua fornitura luce e/o gas.

  • Servizi digitali e assistenza

    Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi e informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un’assistenza dedicata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 al numero 800.900.700.

Info e dettagli

Le attuali condizioni economiche dell'offerta Fixa Time possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 18/02/2026, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
  • vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE.
  • vuoi effettuare una prima attivazione di un contatore gas o luce (con o senza posa) o un subentro di un contatore gas o luce disattivato (Nuova Attivazione).

Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.

Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:

  • una bolletta del tuo attuale fornitore;
  • un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta; 
  • l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.
  • il numero cliente, se sei già titolare di un contratto Eni Plenitude (cambio offerta).

Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.

Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente per il passaggio da un altro fornitore.

Se sei intestatario del contratto:

  • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:

  • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE; viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

Attivando l’offerta Fixa Time luce e gas accumuli fino a 3500 Punti Fragola, così composti:

  • 3000 Punti Fragola se scegli sia il gas sia la luce + 500 Punti Fragola se scegli addebito diretto e bolletta digitale
  • 1500 Punti Fragola se scegli il gas o la luce + 250 Punti Fragola se scegli addebito diretto e bolletta digitale

Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più

Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:

  1. Bolletta digitale
    Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
  2. Bolletta cartacea
    La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

Per pagare hai diverse possibilità:

  • addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;
  • avviso di pagamento. Lo trovi allegato alla tua bolletta e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000€.

  • pagamenti digitali (fino ad un limite massimo di 2.000 euro). Accedi all’Area Personale del portale o all'App Eni Plenitude, e paga senza alcuna commissione tramite carta di pagamento (circuiti Visa, MasterCard, American Express), o tramite ApplePayGooglePayPayPal e Satispay.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:

  • ogni 2 mesi se hai attivato un contratto di fornitura Luce;
  • in base ai tuoi consumi se hai attivato un contratto di fornitura Gas: 
    • o ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno); 
    • o ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).
  • con periodicità pari a quella più frequente se hai attivato un contratto di fornitura sia luce sia gas.

Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.

Per coloro che sottoscrivono in autonomia solo online, l’offerta Fixa Time luce e/o gas, Plenitude riconosce uno sconto sui costi di commercializzazione e vendita dilazionato mensilmente a partire dal terzo mese e fino al termine dei primi 12 mesi. Lo sconto è fino a 40 euro (4 euro/mese) per la fornitura luce e fino a 40 euro (4 euro/mese) per la fornitura gas. In caso di recesso anticipato, lo Sconto Web sulla commercializzazione e vendita non verrà più riconosciuto e gli sconti non goduti andranno persi e non saranno in alcun modo restituiti.

Con Fixa Time hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario. Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.

Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia energia:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

  • il corrispettivo luce applicato in fattura, il cui valore è pari a 0,1320€/kWh, che rappresenta il 46% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno e ha 3kW di potenza impegnata, include già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.
  • Il corrispettivo di commercializzazione e vendita pari a 144 €/anno, che rappresenta il 19% (tenendo conto della componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno) della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.
    • Per coloro che sottoscrivono in autonomia solo online, l’offerta Fixa Time luce e/o gas, Plenitude riconosce uno sconto sui costi di commercializzazione e vendita dilazionato mensilmente a partire dal terzo mese e fino al termine dei primi 12 mesi. Lo sconto è fino a 40 euro (4 euro/mese) per la fornitura luce e fino a 40 euro (4 euro/mese) per la fornitura gas. In caso di recesso anticipato, lo Sconto Web sulla commercializzazione e vendita non verrà più riconosciuto e gli sconti non goduti andranno persi e non saranno in alcun modo restituiti.

2. i corrispettivi definiti e aggiornati dell'ARERA: prezzo di dispacciamento e componente di dispacciamento, come definiti nel TIV.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria
L’offerta Fixa Time ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite dall’ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi, che saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA, sono i seguenti: F1 pari a 0,1344 €/kWh e F2-3 pari a 0,1306 €/kWh. Resta inteso che anche a tali corrispettivi verrà applicato lo sconto sopra specificato. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1 e F2-3. In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Il valore del corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per i primi 12 mesi dall’avvio della fornitura.

Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia.
Per maggiori dettagli, consulta il contratto.

Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia gas naturale;
  • spesa per il trasporto del gas e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

  • il corrispettivo gas, invariabile per i primi 12 mesi dall’avvio della fornitura, è pari a 0,4300€/Smc che rappresenta il 43% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all’anno.
  • il corrispettivo di commercializzazione e vendita di 144 €/anno, che rappresenta il 14% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.
    • Per coloro che sottoscrivono in autonomia solo online, l’offerta Fixa Time luce e/o gas, Plenitude riconosce uno sconto sui costi di commercializzazione e vendita dilazionato mensilmente a partire dal terzo mese e fino al termine dei primi 12 mesi. Lo sconto è fino a 40 euro (4 euro/mese) per la fornitura luce e fino a 40 euro (4 euro/mese) per la fornitura gas. In caso di recesso anticipato, lo Sconto Web sulla commercializzazione e vendita non verrà più riconosciuto e gli sconti non goduti andranno persi e non saranno in alcun modo restituiti.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.

Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Fixa Time le condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

  1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default (per la fornitura di gas), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
  2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura.

Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

1Il Corrispettivo luce e il Corrispettivo gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 46% circa della spesa annuale per la luce e il 43% circa di quella per il gas per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 19% per la luce – considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno – e il 14% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.

2Sconto Web Commercializzazione: nel caso in cui il Cliente sottoscriva la presente offerta tramite il Portale eniplenitude.com, Plenitude applicherà uno sconto fino a 40 euro a fornitura. Tale sconto verrà riconosciuto mensilmente (4 euro/mese) sulla Commercializzazione e Vendita per ogni fornitura a partire dal terzo mese di somministrazione fino al termine dei primi 12 mesi. Resta inteso che qualora il Contratto si sciolga per qualunque motivo, lo Sconto Web Commercializzazione non verrà più riconosciuto.

3Hai il 5% di sconto sui corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi di fornitura se attivi l'addebito diretto. Lo sconto è pari al 2% della spesa annua del cliente tipo ante imposte.

4Il prezzo finale di ogni bolletta, gravato da imposte, può variare in base al consumo.

