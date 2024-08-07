Fornitori di ultima istanza (FUI)

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato, con la Delibera n. 290/2021/R/gas, l’erogazione del servizio di ultima istanza (FUI) con la finalità di garantire la continuità del servizio di vendita del gas naturale per alcune tipologie di clienti finali prive, anche temporaneamente, di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Acquirente unico S.P.A., ai sensi del comma 10.5 dell’allegato A alla deliberazione 378/2023/R/gas dell’ARERA, pubblica gli esiti della procedura concorsuale per l’individuazione dei fornitori del servizio di default di distribuzione di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2023 – 30 settembre 2025. Le società di vendita classificate risultano Hera Comm s.r.l. e Enel Energia S.p.A. La pubblicazione della classifica è ad ulteriore garanzia dei clienti finali poiché, in caso di raggiungimento del quantitativo annuo di gas offerto in sede di gara da parte della prima società di vendita, potrà essere attivato il venditore nella posizione successiva della graduatoria cioè la società di vendita seconda in graduatoria.

Per conoscere la classifica ed il relativo quantitativo di gas messo a disposizione dal FUI, può consultare il pdf allegato.

I FUI sono responsabili delle forniture di ultima istanza a partire dal 1° ottobre dell’anno di individuazione e forniscono i clienti finali alle condizioni economiche e secondo le modalità previste dall’ARERA.