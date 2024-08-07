Autolettura gas

L’autolettura del contatore gas è il processo attraverso il quale puoi comunicare autonomamente a Plenitude i tuoi consumi effettivi. Qui trovi tutto quello che ti serve sapere per effettuare e comunicare l'autolettura gas.



Puoi verificare le informazioni sui tuoi consumi e sull'autolettura del gas anche nella bolletta. Nel box "Letture e Consumi", puoi verificare i dati dell'ultima lettura utilizzata per calcolare la bolletta e trovi le istruzioni per comunicare i tuoi consumi e il periodo in cui farlo.