L’autolettura del contatore gas è il processo attraverso il quale puoi comunicare autonomamente a Plenitude i tuoi consumi effettivi. Qui trovi tutto quello che ti serve sapere per effettuare e comunicare l'autolettura gas.
Puoi verificare le informazioni sui tuoi consumi e sull'autolettura del gas anche nella bolletta. Nel box "Letture e Consumi", puoi verificare i dati dell'ultima lettura utilizzata per calcolare la bolletta e trovi le istruzioni per comunicare i tuoi consumi e il periodo in cui farlo.
Prima di iniziare l’autolettura, controlla se il tuo contatore è teleletto; se lo è, Plenitude potrebbe aver già ricevuto i tuoi consumi in maniera indipendente e accurata senza il bisogno del tuo intervento. Per scoprirlo, vai al box “Letture e Consumi” e verifica il messaggio nella sezione “Come comunico l’autolettura?” per capire se è necessario inviarci i tuoi consumi.
Innanzitutto, controlla se il tuo contatore gas è meccanico o elettronico: per effettuare la lettura autonoma del primo, ti basta prendere nota delle cifre prima della virgola indicate sul suo display a fondo nero.
Invece, se il tuo contatore è elettronico, accendendo il display e premendo il pulsante di attivazione avrai accesso a diverse informazioni importanti che puoi controllare in questa pagina. Per svolgere l’autolettura, utilizza lo stesso pulsante per scorrere il menu fino a visualizzare i consumi del gas: anche in questo caso, le cifre da comunicare sono quelle che compaiono prima della virgola.
In generale, per la comunicazione dell’autolettura a Plenitude ti servirà avere a portata di mano anche il codice cliente posto in alto a destra su tutte le bollette.
Puoi scegliere la modalità di invio che preferisci:
Scopri i passaggi per leggere il tuo contatore luce e come inviare la lettura.