Ottimizza i tuoi consumi domestici.
Rispondi a un breve questionario e scopri le nostre soluzioni per migliorare l’efficienza della tua casa.
Scegli la nostra Fibra¹ a partire da 22,90€ al mese² per navigare in modo stabile e veloce, fino a 2.5Gb al secondo in download e 1Gb al secondo in upload.
Con il fotovoltaico da 60,80€/mese in 120 mesi* hai in omaggio 5 anni di polizza Zurich Impianto Protetto, contro i danni da furto, grandine e maltempo**.
Febbraio è speciale: in regalo per te 100 giorni di abbonamento digitale al Corriere della Sera. In più, prova a vincere* ogni giorno un TV Samsung 55’’ QLED 4K!
Da oltre 60 anni la nostra energia è nelle case di milioni di famiglie e nelle aziende d’Italia e d’Europa.
Siamo oltre 2700 persone che ogni giorno lavorano per offrirti l’energia di cui hai bisogno, proprio come la vuoi tu.
Vogliamo essere al tuo fianco per fornirti le soluzioni più adatte a consumare meno e meglio l’energia.
L’offerta con i corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi e uno sconto solo online.
L’offerta che segue l'andamento dei prezzi del mercato energetico.
Naviga subito con Plenitude Fibra. Se sei già cliente Energia per la tua casa, o se vuoi diventarlo, abbiamo un'offerta esclusiva per te.
Scopri come attivare la tua nuova utenza luce e/o gas per la tua nuova casa.
Cambia in modo semplice e veloce l’intestatario della fornitura luce e/o gas.
Rispondi a un breve questionario e scopri le nostre soluzioni per migliorare l’efficienza della tua casa.
Con Plenitude Insieme, in regalo 100 giorni di abbonamento digitale al Corriere della Sera.
Stai cercando il luogo giusto per vivere un’esperienza stimolante e piena di nuove sfide? Futura è il pianeta virtuale per te. Scopri come il tuo impegno può trasformare questo ecosistema digitale in continua evoluzione!
Plenitude si impegna a proteggere i propri consumatori, offrendo gli strumenti necessari per riconoscere e prevenire ogni tentativo di truffa.
Scegli una nuova caldaia e passa a Plenitude luce e/o gas e ottieni:
Anche se sei già cliente o acquisti solo la caldaia, abbiamo la soluzione per te.
Rinfreschi o riscaldi la tua casa tutto l'anno grazie alla pompa di calore. In più, se sostituisci il tuo vecchio impianto con uno ad alta efficienza puoi approfittare dello (S)conto Termico fino 520€ sul tuo nuovo climatizzatore.
Con il fotovoltaico da 60,80€/mese in 120 mesi hai in omaggio 5 anni di polizza Zurich Impianto Protetto, contro i danni da furto, grandine e maltempo.
Scegli un sistema a pompa di calore per riscaldare casa e produrre acqua calda sanitaria. E con il sistema all-in-one puoi anche raffrescare gli ambienti.
In più, se sostituisci la tua caldaia tradizionale puoi risparmiare fino a 2.410€ grazie al Conto Termico.
Acquista una wallbox e passa contestualmente a Fixa Time: hai subito 200€ di sconto sulla wallbox e il 30% di sconto sui corrispettivi luce per l'energia consumata di notte e durante i festivi.
le nostre guide alla tua energia.
Se hai già una fornitura attiva, passa a Plenitude! Verifica le informazioni che ti servono per attivare un contratto con noi.
Quando e come richiedere il cambio di intestazione di un contratto luce e gas.
Per una bolletta in linea con i tuoi consumi reali. Fare l'autolettura è semplice e veloce, scopri come!
Dove trovare i numeri utili per la segnalazione di guasti, malfunzionamenti o fughe.
Scegli come contattarci o come inviarci una segnalazione o un reclamo.
Hai bisogno di aiuto? Vai alla pagina dei nostri contatti e scegli il canale di supporto più adatto alle tue esigenze.
Invia una segnalazione o un reclamo, oppure richiedi informazioni o modifiche sulla tua fornitura e sul tuo contratto.