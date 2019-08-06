Menu a tendina MENU

  • Questo inverno lasciati avvolgere dall’energia di Fixa Time.

    • Corrispettivi luce e/o gas fissi a consumo per 12 mesi1.
    • 5% sconto con addebito diretto2.
    • Solo online fino a 80€ di sconto3 sui costi fissi a partire dal 3° mese.

    Approfittane
    1Il prezzo finale di ogni bolletta, gravato da imposte, può variare in base al consumo. 
    2Hai il 5% di sconto sui corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi di fornitura se attivi l’addebito diretto. Lo sconto è pari al 2% della spesa annuale del cliente tipo ante imposte.
    3Sconto dilazionato su commercializzazione e vendita a partire dal 3° mese e valido fino al termine dei primi 12 mesi, 40€ (4€/mese) per singola fornitura per chi sottoscrive in autonomia solo online.

  • Persone alla porta con una scatola Plenitude Fibra

    Con Plenitude, Energia e Fibra arrivano a casa tua.

    Scegli la nostra Fibra¹ a partire da 22,90€ al mese² per navigare in modo stabile e veloce, fino a 2.5Gb al secondo in download e 1Gb al secondo in upload.

    Scopri Plenitude Fibra
    ¹Attivazione del servizio subordinata alla disponibilità della tecnologia FTTHpresso la tua abitazione. L’Offerta non include il servizio voce con perdita dell’eventuale numero di telefono fisso in caso di passaggio da altro operatore (tramite migrazione o recesso).
    ²22,90€/mese per 36 mesi se hai un contratto residenziale Plenitude luce e/o gas attivo. 25,90€/mese per gli altri clienti. Costo di attivazione una tantum 39,00€. In caso di sottoscrizione online il pagamento deve essere effettuato tramite addebito su conto corrente.
  • Pannelli fotovoltaici sopra il tetto di una casa

    Scegli l’energia del sole a partire da 5.290€.

    Con il fotovoltaico da 60,80€/mese in 120 mesi* hai in omaggio 5 anni di polizza Zurich Impianto Protetto, contro i danni da furto, grandine e maltempo**.

    Scopri di più
    *Prezzo del bene Start Tuo 3kWp 5.290€, totale dovuto €7.680,56 TAN fisso 6,52% TAEG 7,93%.
    **Operazioni a premio valide fino al 27/11/2026. Con l'offerta Start e Plus hai Zurich Impianto Protetto per 5 anni, Regolamento qui; con l'offerta Prime hai Zurich Impianto Protetto per 10 anni, Regolamento qui.

  • Con Plenitude Insieme, c’è un mese tutto da scoprire.

    Febbraio è speciale: in regalo per te 100 giorni di abbonamento digitale al Corriere della Sera. In più, prova a vincere* ogni giorno un TV Samsung 55’’ QLED 4K!

    Scopri di più
    *Concorso a premio valido dalle ore 09:00:00 del 02/02/2026 alle ore 08:59:59 del 24/02/2026. Montepremi totale pari a 17.227,00€ (IVA inclusa). Regolamento su insieme.eniplenitude.com.

Perché scegliere Plenitude.

  • La nostra solidità

    Da oltre 60 anni la nostra energia è nelle case di milioni di famiglie e nelle aziende d’Italia e d’Europa.

  • Il nostro impegno

    Siamo oltre 2700 persone che ogni giorno lavorano per offrirti l’energia di cui hai bisogno, proprio come la vuoi tu.

  • La nostra missione

    Vogliamo essere al tuo fianco per fornirti le soluzioni più adatte a consumare meno e meglio l’energia.

I nostri servizi per la tua casa.

LUCE E GAS

Fixa Time

L’offerta con i corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi e uno sconto solo online.

LUCE E GAS

Trend Casa

L’offerta che segue l'andamento dei prezzi del mercato energetico.

FIBRA

Plenitude Fibra: stabilità e ultravelocità

Naviga subito con Plenitude Fibra. Se sei già cliente Energia per la tua casa, o se vuoi diventarlo, abbiamo un'offerta esclusiva per te.

  • Nuove attivazioni luce e gas

    Scopri come attivare la tua nuova utenza luce e/o gas per la tua nuova casa.

  • Voltura

    Cambia in modo semplice e veloce l’intestatario della fornitura luce e/o gas.

Ottimizza i tuoi consumi domestici.

Rispondi a un breve questionario e scopri le nostre soluzioni per migliorare l’efficienza della tua casa.

  • Un regalo speciale per te!

    Con Plenitude Insieme, in regalo 100 giorni di abbonamento digitale al Corriere della Sera.

  • Diventa oggi un abitante di Futura!

    Stai cercando il luogo giusto per vivere un’esperienza stimolante e piena di nuove sfide? Futura è il pianeta virtuale per te. Scopri come il tuo impegno può trasformare questo ecosistema digitale in continua evoluzione!

Insieme contro le truffe

Plenitude si impegna a proteggere i propri consumatori, offrendo gli strumenti necessari per riconoscere e prevenire ogni tentativo di truffa.

Le soluzioni Plenitude per la tua Casa

Caldaia Climatizzatore Fotovoltaico Pompe di calore Mobilità elettrica

Passa a Plenitude e hai due vantaggi in un’unica soluzione.

Scegli una nuova caldaia e passa a Plenitude luce e/o gas e ottieni:

  • fino a 200€ di sconto sulla caldaia
  • fino a 150€ di sconto in bolletta

Anche se sei già cliente o acquisti solo la caldaia, abbiamo la soluzione per te.

Cambia il tuo climatizzatore con Plenitude. Da oggi conviene di più.

Rinfreschi o riscaldi la tua casa tutto l'anno grazie alla pompa di calore. In più, se sostituisci il tuo vecchio impianto con uno ad alta efficienza puoi approfittare dello (S)conto Termico fino 520€ sul tuo nuovo climatizzatore.​

Scegli l’energia del sole a partire da 5.290€.

Con il fotovoltaico da 60,80€/mese in 120 mesi hai in omaggio 5 anni di polizza Zurich Impianto Protetto, contro i danni da furto, grandine e maltempo.

Un riscaldamento più efficiente da oggi non è solo un'idea.

Scegli un sistema a pompa di calore per riscaldare casa e produrre acqua calda sanitaria. E con il sistema all-in-one puoi anche raffrescare gli ambienti.
In più, se sostituisci la tua caldaia tradizionale puoi risparmiare fino a 2.410€ grazie al Conto Termico.

 

Sali a bordo della doppia convenienza con Plenitude.

Acquista una wallbox e passa contestualmente a Fixa Time: hai subito 200€ di sconto sulla wallbox e il 30% di sconto sui corrispettivi luce per l'energia consumata di notte e durante i festivi. 

Come fare per:

le nostre guide alla tua energia.

  • Come passare a Plenitude

    Se hai già una fornitura attiva, passa a Plenitude! Verifica le informazioni che ti servono per attivare un contratto con noi.

  • Come effettuare una voltura o un subentro

    Quando e come richiedere il cambio di intestazione di un contratto luce e gas.

  • Come comunicare l’autolettura

    Per una bolletta in linea con i tuoi consumi reali. Fare l'autolettura è semplice e veloce, scopri come!

  • Come segnalare un guasto al contatore

    Dove trovare i numeri utili per la segnalazione di guasti, malfunzionamenti o fughe.

Contatti, segnalazioni e reclami

Scegli come contattarci o come inviarci una segnalazione o un reclamo.

  • Scopri come contattarci

    Hai bisogno di aiuto? Vai alla pagina dei nostri contatti e scegli il canale di supporto più adatto alle tue esigenze.

  • Invia una segnalazione o un reclamo

    Invia una segnalazione o un reclamo, oppure richiedi informazioni o modifiche sulla tua fornitura e sul tuo contratto.

Associazioni dei Consumatori Conciliazione paritetica

Invia una segnalazione o un reclamo

Come cliente o ex cliente puoi accedere alla modalità precompilata per una procedura più veloce ed efficace. Altrimenti, procedi con la compilazione manuale.