Conto Termico 3.0: guida completa a incentivi e novità

Il PortalTermico 3.0, attivato dal GSE il 2 febbraio 2026, è stato sospeso dal 3 marzo 2026 per verifiche operative. L'AD del GSE ha annunciato che il portale riaprirà probabilmente il 13 aprile 2026. Le informazioni contenute in questo articolo si basano sulle notizie pubbliche più recenti disponibili alla data di pubblicazione. Data la natura dinamica delle procedure governative, si raccomanda di verificare sempre le informazioni ufficiali sul sito del GSE o tramite le news ufficiali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prima di presentare qualsiasi domanda.



Il Conto Termico 3.0 è il meccanismo di incentivazione gestito dal GSE che sostiene interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili tramite un contributo in conto capitale.

La misura dispone di una dotazione complessiva di 900 milioni di euro annui e può riconoscere un sostegno fino al 65% delle spese ammissibili (con specifiche eccezioni previste dalla normativa).