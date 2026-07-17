Il servizio è gratuito e lo attivi in pochi semplici passaggi.
Scopri l'andamento dei tuoi consumi luce registrandoti e accedendo all'Area Personale o in App.
È il servizio digitale di Plenitude per monitorare i tuoi consumi e scoprire come utilizzi l'energia elettrica.
Disponibile con la tua offerta
Luce, se disponi di un contatore 2G.
per monitorare i tuoi consumi
ovunque ti trovi.
con grafici dinamici sui tuoi consumi.
senza installazione di alcun dispositivo aggiuntivo in casa.
Analizza l’efficienza dei tuoi elettromestici e accedi a consigli personalizzati.
Conosci i tuoi consumi suddivisi per categoria di utilizzo.
Ad esempio, nella sezione “Lavaggio” puoi vedere quanto incide la lavatrice,
mentre in “Refrigerare” puoi monitorare i consumi del frigorifero.
Scopri come utilizzi l’energia rispetto alle abitazioni simili alla tua e ottimizza i
tuoi consumi sulla base del punteggio ottenuto.
Vai alla sezione Consumi dell'App o Area Personale, se hai già un'offerta luce Plenitude attiva. Se non sei cliente attiva un'offerta luce.
Rispondi al questionario sulle caratteristiche della tua abitazione e dei tuoi elettrodomestici e ottieni un servizio personalizzato.
Utilizza il servizio semplice e digitale per conoscere l’andamento dei tuoi consumi e ricevere consigli pratici per ottimizzarli.
Energy Tracker utilizza una tecnologia di disaggregazione dei consumi energetici: i dati stimati e rilevati dal contatore elettrico vengono elaborati da algoritmi intelligenti che analizzano l’andamento dei consumi e stimano quanta energia viene assorbita dai diversi elettrodomestici, organizzandoli per categorie di utilizzo. In questo modo è possibile ottenere una visione dettagliata dei consumi domestici, monitorare il peso energetico delle varie categorie di elettrodomestici e individuare rapidamente quali dispositivi contribuiscono maggiormente al consumo complessivo. I dati che dovessero emergere da tale funzione possono essere considerati affidabili a condizione che tutte le informazioni richieste nel questionario siano inserite correttamente e mantenute aggiornate (es. In merito al nucleo familiare, metri quadri, numero di elettrodomestici utilizzati). Per poter usufruire del servizio è sufficiente compilare il questionario.
I dati ottenuti non garantiscono alcun risparmio economico o prestazioni energetiche specifiche. Inoltre, in presenza di un impianto fotovoltaico i dati di consumo visualizzati all’interno dell’Energy Tracker sono parziali in quanto riferiti alla sola parte di energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione.
In questa sezione troverai:
I dati ottenuti non garantiscono alcun risparmio economico o prestazioni energetiche specifiche. Inoltre, in presenza di un impianto fotovoltaico i dati di consumo visualizzati all’interno dell’Energy Tracker sono parziali in quanto riferiti alla sola parte di energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione.
È necessario disporre di un contatore 2G, aver sottoscritto un’offerta Luce Plenitude e mantenerla attiva, nonché essere registrati all’Area Personale Plenitude. Effettuata la registrazione, puoi attivare Energy Tracker di Plenitude accedendo alla sezione “Consumi” dall'App o Area Personale e cliccando sul pulsante “Attiva il servizio gratuitamente”, quindi compilando il questionario iniziale.
Il questionario richiede solo un paio di minuti ed è fondamentale per garantirti un servizio con delle stime dei consumi dell’energia elettrica che sia in linea con i propri consumi effettivi. Inserendo alcune caratteristiche base della tua abitazione e quali elettrodomestici possiedi, l'algoritmo ti permetterà di conoscere l’impatto dei tuoi consumi per macrocategoria di elettrodomestico (es. Lavare, Refrigerare) rispetto a quelli di “case simili” alla tua (vedi FAQ “Come vengono calcolati i valori presenti nella sezione “Analisi dei Consumi” per maggiori dettagli sul criterio di calcolo). Assicurati di mantenere i dati aggiornati per avere dei risultati attendibili. Il questionario può essere aggiornato in qualsiasi momento.
Le case simili alla tua sono identificate per caratteristiche comparabili, come dimensione, tipologia dell’immobile, zona geografica/climatica, tipo di contratto elettrico e alle informazioni fornite nel questionario iniziale di attivazione, come caratteristiche della casa, numero di abitanti, elettrodomestici e l'eventuale presenza di fotovoltaico o auto elettrica. Il confronto è effettuato indipendentemente dal fornitore di energia elettrica, che non rappresenta un criterio di valutazione.
Non preoccuparti, se non trovi un elettrodomestico tra quelli proposti, molto probabilmente il suo impatto sui tuoi consumi sarà minimo rispetto ad altri elettrodomestici della stessa categoria e quindi potrai considerare i suoi consumi nella categoria “Altro” (es. tostapane).Potrai selezionare solo gli elettrodomestici con maggiore impatto sui tuoi consumi energetici.
Potrai conoscere le prestazioni energetiche di consumo dei tuoi elettrodomestici che hanno maggiore impatto a livello energetico. Vai nella sezione “Elettrodomestici” del tuo Energy Tracker, se l’elettrodomestico che vuoi valutare è già presente nell’elenco proposto ti basterà cliccare su “Valuta” e inserire alcune informazioni sul modello.
Se vuoi valutare ulteriori elettrodomestici rispetto a quelli presenti nell’elenco clicca su “Aggiungi elettrodomestico”, selezionane uno tra quelli proposti e inserisci le informazioni sul modello. La valutazione delle prestazioni che ne risulta è effettuata tramite algoritmo e tiene conto delle informazioni di dettaglio del singolo elettrodomestico inseriti (es. anno di acquisto, classe energetica, dimensione). Il valore ottenuto è una valutazione stimata esclusivamente sui criteri sopra menzionati.
Certamente, potrai modificare il questionario in qualsiasi momento nella sezione dedicata dell’App o Area Personale.
Se acquisti un nuovo elettrodomestico, che prima non avevi, ti basterà modificare il questionario selezionando il nuovo elettrodomestico tra quelli a disposizione e, successivamente, valutarne le prestazioni energetiche nella sezione apposita.
Se sostituisci un elettrodomestico che avevi, con uno nuovo, ti basterà eliminare dall’elenco delle valutazioni il vecchio elettrodomestico e inserire le informazioni del nuovo.
Ti basterà aggiornare il questionario nella sezione dedicata ai componenti del nucleo abitativo.
Il servizio è disponibile per tutti i clienti Plenitude con contratto Luce con Plenitude, e contatore di seconda generazione (2G).
Per sapere se possiedi un contatore di seconda generazione (2G) verifica la presenza della sigla di conformità alla Direttiva UE 2014/32/UE, cioè la marcatura CE seguita dalla lettera M, dal codice 0122 e dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stato installato.
Assolutamente no. Il servizio funziona con qualsiasi tipo di elettrodomestico, anche con quelli più vecchi e tradizionali. L’algoritmo è in grado di riconoscere i tuoi consumi leggendo il consumo degli elettrodomestici direttamente dal contatore.
Tutte le informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali raccolti e utilizzati per questo servizio sono contenute nell’informativa privacy di Eni Plenitude.
La sezione Consumi sarà disponibile solo dopo l’effettiva attivazione della tua fornitura Luce Plenitude.
È tutto normale, il sistema sta elaborando la tua attivazione del servizio Energy Tracker. Visualizzerai i dati di consumo nelle rispettive categorie non appena saranno resi disponili dal distributore.