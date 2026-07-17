Energy Tracker di Plenitude
per monitorare e ottimizzare i tuoi consumi

Il servizio è gratuito e lo attivi in pochi semplici passaggi.
Scopri l'andamento dei tuoi consumi luce registrandoti e accedendo all'Area Personale o in App.

 

Cos’è Energy Tracker di Plenitude

È il servizio digitale di Plenitude per monitorare i tuoi consumi e scoprire come utilizzi l'energia elettrica.

  • Servizio gratuito

    Disponibile con la tua offerta
    Luce    , se disponi di un contatore 2G.

  • Sempre con te

    per monitorare i tuoi consumi
    ovunque ti trovi.

  • Semplice e intuitivo

    con grafici dinamici sui tuoi consumi.

  • Tutto digitale

    senza installazione di alcun dispositivo aggiuntivo in casa.

  • Valuta i tuoi elettrodomestici

    Analizza l’efficienza dei tuoi elettromestici e accedi a consigli personalizzati.

  • Monitora i tuoi consumi

    Conosci i tuoi consumi suddivisi per categoria di utilizzo. 
    Ad esempio, nella sezione “Lavaggio” puoi vedere quanto incide la lavatrice,
    mentre in “Refrigerare” puoi monitorare i consumi del frigorifero.

  • Confronta i tuoi consumi

    Scopri come utilizzi l’energia rispetto alle abitazioni simili alla tua e ottimizza i
    tuoi consumi     sulla base del punteggio ottenuto.

Hai già un’offerta Plenitude attiva?

Per attivare e utilizzare l'Energy Tracker è necessario registrarsi e accedere
all'Area Personale o all'App

Attiva Energy Tracker in 3 semplici passaggi

  • 1. Accedi

    Vai alla sezione Consumi dell'App o Area Personale, se hai già un'offerta luce Plenitude attiva. Se non sei cliente attiva un'offerta luce.

  • 2. Configura

    Rispondi al questionario sulle caratteristiche della tua abitazione e dei tuoi elettrodomestici e ottieni un servizio personalizzato.

  • 3. Monitora

    Utilizza il servizio semplice e digitale per conoscere l’andamento dei tuoi consumi e ricevere consigli pratici per ottimizzarli.

Info e dettagli

  • Energy Tracker utilizza una tecnologia di disaggregazione dei consumi energetici: i dati stimati e rilevati dal contatore elettrico vengono elaborati da algoritmi intelligenti che analizzano l’andamento dei consumi e stimano quanta energia viene assorbita dai diversi elettrodomestici, organizzandoli per categorie di utilizzo. In questo modo è possibile ottenere una visione dettagliata dei consumi domestici, monitorare il peso energetico delle varie categorie di elettrodomestici e individuare rapidamente quali dispositivi contribuiscono maggiormente al consumo complessivo. I dati che dovessero emergere da tale funzione possono essere considerati affidabili a condizione che tutte le informazioni richieste nel questionario siano inserite correttamente e mantenute aggiornate (es. In merito al nucleo familiare, metri quadri, numero di elettrodomestici utilizzati). Per poter usufruire del servizio è sufficiente compilare il questionario.
    I dati ottenuti non garantiscono alcun risparmio economico o prestazioni energetiche specifiche. Inoltre, in presenza di un impianto fotovoltaico i dati di consumo visualizzati all’interno dell’Energy Tracker sono parziali in quanto riferiti alla sola parte di energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione.

  • In questa sezione troverai:

    • La percentuale relativa al tuo consumo elettrico confrontato con quelle di altre case simili alla tua è il risultato di un confronto del tuo consumo medio con quello delle case simili più efficienti selezionate rispetto alla zona geografica/climatica e al tipo di contratto elettrico e alle informazioni fornite nel questionario iniziale di attivazione, come caratteristiche della casa, numero di abitanti, elettrodomestici e l'eventuale presenza di fotovoltaico o auto elettrica. Il valore ottenuto è una stima indicativa e potrebbe non rappresentare con assoluta precisione i consumi effettivi o le caratteristiche specifiche della tua abitazione, in quanto dipende dalla completezza e accuratezza delle informazioni disponibili e dai modelli statistici utilizzati per il confronto.
    • Il tuo “voto di efficienza” rappresenta l’impatto energetico dei consumi della tua casa. È un punteggio compreso tra 1 e 10, dove 1 equivale a poco efficiente e 10 equivale a molto efficiente. Il valore è aggiornato mensilmente e viene calcolato come differenza tra il consumo elettrico mensile del cliente e il consumo medio delle abitazioni simili più efficienti nel periodo di riferimento. 

    I dati ottenuti non garantiscono alcun risparmio economico o prestazioni energetiche specifiche. Inoltre, in presenza di un impianto fotovoltaico i dati di consumo visualizzati all’interno dell’Energy Tracker sono parziali in quanto riferiti alla sola parte di energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione.

  • È necessario disporre di un contatore 2G, aver sottoscritto un’offerta Luce Plenitude e mantenerla attiva, nonché essere registrati all’Area Personale Plenitude. Effettuata la registrazione, puoi attivare Energy Tracker di Plenitude accedendo alla sezione “Consumi” dall'App o Area Personale e cliccando sul pulsante “Attiva il servizio gratuitamente”, quindi compilando il questionario iniziale.

  • Il questionario richiede solo un paio di minuti ed è fondamentale per garantirti un servizio con delle stime dei consumi dell’energia elettrica che sia in linea con i propri consumi effettivi.  Inserendo alcune caratteristiche base della tua abitazione e quali elettrodomestici possiedi, l'algoritmo ti permetterà di conoscere l’impatto dei tuoi consumi per macrocategoria di elettrodomestico (es. Lavare, Refrigerare) rispetto a quelli di “case simili” alla tua (vedi FAQ “Come vengono calcolati i valori presenti nella sezione “Analisi dei Consumi” per maggiori dettagli sul criterio di calcolo). Assicurati di mantenere i dati aggiornati per avere dei risultati attendibili. Il questionario può essere aggiornato in qualsiasi momento.

  • Le case simili alla tua sono identificate per caratteristiche comparabili, come dimensione, tipologia dell’immobile, zona geografica/climatica, tipo di contratto elettrico e alle informazioni fornite nel questionario iniziale di attivazione, come caratteristiche della casa, numero di abitanti, elettrodomestici e l'eventuale presenza di fotovoltaico o auto elettrica. Il confronto è effettuato indipendentemente dal fornitore di energia elettrica, che non rappresenta un criterio di valutazione.

  • Potrai conoscere le prestazioni energetiche di consumo dei tuoi elettrodomestici che hanno maggiore impatto a livello energetico. Vai nella sezione “Elettrodomestici” del tuo Energy Tracker, se l’elettrodomestico che vuoi valutare è già presente nell’elenco proposto ti basterà cliccare su “Valuta” e inserire alcune informazioni sul modello.

    Se vuoi valutare ulteriori elettrodomestici rispetto a quelli presenti nell’elenco clicca su “Aggiungi elettrodomestico”, selezionane uno tra quelli proposti e inserisci le informazioni sul modello. La valutazione delle prestazioni che ne risulta è effettuata tramite algoritmo e tiene conto delle informazioni di dettaglio del singolo elettrodomestico inseriti (es. anno di acquisto, classe energetica, dimensione). Il valore ottenuto è una valutazione stimata esclusivamente sui criteri sopra menzionati.

  • Certamente, potrai modificare il questionario in qualsiasi momento nella sezione dedicata dell’App o Area Personale.

  • Se acquisti un nuovo elettrodomestico, che prima non avevi, ti basterà modificare il questionario selezionando il nuovo elettrodomestico tra quelli a disposizione e, successivamente, valutarne le prestazioni energetiche nella sezione apposita.

    Se sostituisci un elettrodomestico che avevi, con uno nuovo, ti basterà eliminare dall’elenco delle valutazioni il vecchio elettrodomestico e inserire le informazioni del nuovo.

  • Ti basterà aggiornare il questionario nella sezione dedicata ai componenti del nucleo abitativo.

  • Il servizio è disponibile per tutti i clienti Plenitude con contratto Luce con Plenitude, e contatore di seconda generazione (2G).

    Per sapere se possiedi un contatore di seconda generazione (2G) verifica la presenza della sigla di conformità alla Direttiva UE 2014/32/UE, cioè la marcatura CE seguita dalla lettera M, dal codice 0122 e dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stato installato.

  • Assolutamente no. Il servizio funziona con qualsiasi tipo di elettrodomestico, anche con quelli più vecchi e tradizionali. L’algoritmo è in grado di riconoscere i tuoi consumi leggendo il consumo degli elettrodomestici direttamente dal contatore.

  • Tutte le informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali raccolti e utilizzati per questo servizio sono contenute nell’informativa privacy di Eni Plenitude.

  • La sezione Consumi sarà disponibile solo dopo l’effettiva attivazione della tua fornitura Luce Plenitude.

  • È tutto normale, il sistema sta elaborando la tua attivazione del servizio Energy Tracker. Visualizzerai i dati di consumo nelle rispettive categorie non appena saranno resi disponili dal distributore.