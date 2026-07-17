Energy Tracker utilizza una tecnologia di disaggregazione dei consumi energetici: i dati stimati e rilevati dal contatore elettrico vengono elaborati da algoritmi intelligenti che analizzano l’andamento dei consumi e stimano quanta energia viene assorbita dai diversi elettrodomestici, organizzandoli per categorie di utilizzo. In questo modo è possibile ottenere una visione dettagliata dei consumi domestici, monitorare il peso energetico delle varie categorie di elettrodomestici e individuare rapidamente quali dispositivi contribuiscono maggiormente al consumo complessivo. I dati che dovessero emergere da tale funzione possono essere considerati affidabili a condizione che tutte le informazioni richieste nel questionario siano inserite correttamente e mantenute aggiornate (es. In merito al nucleo familiare, metri quadri, numero di elettrodomestici utilizzati). Per poter usufruire del servizio è sufficiente compilare il questionario.

I dati ottenuti non garantiscono alcun risparmio economico o prestazioni energetiche specifiche. Inoltre, in presenza di un impianto fotovoltaico i dati di consumo visualizzati all’interno dell’Energy Tracker sono parziali in quanto riferiti alla sola parte di energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione.