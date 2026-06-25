Con Fixa Time 24 Smart, ricevi in regalo 12 mesi di canone del servizio Telepass Family e 50€ di sconto pedaggi.
Operazione a premio valida dal 18/02/2026 al 30/09/2026. L’operazione a premi è dedicata a coloro che passano a Plenitude da altro fornitore, attivando - tramite i canali di sottoscrizione previsti dal regolamento - una qualsiasi delle offerte Plenitude relative alla fornitura di luce e/o gas, disponibili per i clienti residenziali, ad esclusione delle offerte Placet e delle offerte per i soggetti vulnerabili. L’operazione a premio è valida solamente per i nuovi clienti Telepass.
I premi sono costituiti da: (i) 12 mesi di canone gratuito del servizio Telepass Family (offerta Base di Telepass). Al termine del periodo di 12 mesi di canone gratuito - salvo recesso libero da parte del cliente - è previsto il pagamento di un canone trimestrale pari ad euro 11,70 (3,90€ al mese); (ii) un voucher del valore complessivo di € 50,00 erogato con un limite mensile di € 5,00, esclusivamente per il pagamento dei pedaggi tramite dispositivo telepass.
I Premi devono essere necessariamente attivati entro e non oltre il 30/11/2026, con le modalità indicate nel regolamento.
Per maggiori informazioni relativamente al contratto Telepass Family, consultare la documentazione contrattuale e informativa, disponibile sul sito di Telepass, nella Sezione Supporto - Moduli e Contratti.
È prevista la consegna di un solo Premio per ciascuna persona fisica partecipante e per ciascun indirizzo e-mail. Pertanto, sarà sempre corrisposto un solo Premio anche nell’ipotesi in cui il Destinatario attivi più di una offerta Plenitude, a prescindere dal fatto che dette offerte vengano attivate contestualmente o in momenti successivi. Regolamento completo qui.