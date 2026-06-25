Fixa Time 24 Smart

La nostra offerta più vantaggiosa con il prezzo bloccato sui corrispettivi fissi a consumo per 24 mesi.

  • Corrispettivi fissi a consumo bloccati per 24 mesi
    Sei protetto dalle oscillazioni di mercato per il prezzo della materia luce e gas
  • 5% Sconto addebito diretto
    Sui corrispettivi luce e gas per 24 mesi
  • Sottoscrizione online, chiara e semplice
    Puoi sottoscrivere completamente online, con semplicità e in autonomia

Vantaggio calcolato rispetto alle condizioni economiche vigenti della Fixa Time 24.
Immagine a scopo illustrativo realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale.

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Monitora i consumi della tua casa con l’Energy Tracker di Plenitude

Clicca su "consumi" nell'App o nella tua Area Personale e controlla in autonomia le tue forniture, per un consumo più consapevole dell'energia.

  • Valuta il livello di efficienza degli elettrodomestici.

  • Scopri come utilizzi la tua energia grazie alla ripartizione dei consumi per attività domestiche.

  • Ricevi consigli utili per mantenere i tuoi elettrodomestici in buono stato e ottimizzare l’uso dell’energia.

Tanti vantaggi per la tua casa

Con un’offerta luce e/o gas attiva puoi accedere a diverse soluzioni riservate per i nostri clienti

Ecosistema EniPlenitude
Fibra: risparmia fino a 324€
Fotovoltaico: ottieni 500€ di energia
Adotta un pannello: zero installazioni
Clima: ottieni 100€ di energia
Caldaia: con installazione inclusa

Risparmia fino a 324€ con Plenitude Fibra

Aggiungi Plenitude Fibra al tuo contratto luce e/o gas: risparmi fino a 324€ in 36 mesi sul canone mensile, navighi fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in upload con la Fibra FTTH .

Ottieni 500€ di energia con il fotovoltaico

Con il fotovoltaico di Plenitude, puoi iniziare a risparmiare sulle tue bollette luce e/o gas fin da subito grazie a 500€ di energia.

L’energia solare senza installazione

Con l’iniziativa Adotta un pannello puoi sfruttare virtualmente l’energia solare per la tua casa senza installare alcun pannello.

Cambia climatizzatore e ottieni 100€ di energia

Scegli un nuovo climatizzatore per ottimizzare i tuoi consumi e ottieni 100€ di energia da utilizzare per la tua casa. 

Caldaia con installazione inclusa

Scopri le caldaie più efficienti, per ridurre i tuoi consumi e avere un comfort costante.

Ciao, sono l'AI di Plenitude

Ti aiuterò a trovare le informazioni che cerchi sull'offerta Fixa Time 24 Smart.

Tutti i tuoi servizi in una sola app

Con l'app Eni Plenitude gestisci in autonomia offerte, bollette e pagamenti e controlli i tuoi consumi. Scaricala subito!

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Servizi digitali e assistenza

Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi e informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un'assistenza dedicata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 al numero 800.900.700 da rete fissa e al numero 02.444.141 da rete mobile.

Info e Dettagli

Fixa Time 24 Smart

Nella bolletta Plenitude trovi diverse voci, suddivise in 3 sezioni:

  • Spesa per la Vendita;
  • Tariffa per l’uso della rete;
  • Oneri generali di sistema.

Plenitude definisce solo gli importi della Spesa per la Vendita; invece, i costi delle altre due sezioni sono definite da Arera e sono uguali per tutti i venditori.

In ognuna delle tre sezioni, una parte della bolletta dipende dai tuoi consumi (corrispettivi a consumo espressi in euro/kWh per l’energia elettrica e euro/Smc per il gas naturale), mentre altre componenti sono indipendenti dal consumo e servono a coprire il funzionamento e la gestione del servizio (quote fisse che trovi nel contratto in euro/anno e fatturate in bolletta in euro/mese).

Per capire nel dettaglio tutte le voci, puoi consultare la guida completa su "Come leggere la bolletta Plenitude".

Le attuali condizioni economiche dell'offerta Fixa Time 24 Smart possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 12/07/2026, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
  • vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE.
  • vuoi effettuare una prima attivazione di un contatore gas o luce (con o senza posa) o un subentro di un contatore gas o luce disattivato (Nuova Attivazione).

Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.

Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:

  • una bolletta del tuo attuale fornitore;
  • un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta; 
  • l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.
  • il numero cliente, se sei già titolare di un contratto Eni Plenitude (cambio offerta).

Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.

Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente per il passaggio da un altro fornitore.

Se sei intestatario del contratto:

  • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:

  • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE; viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più

Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:

  1. Bolletta digitale
    Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
  2. Bolletta cartacea
    La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

Per pagare hai diverse possibilità:

  • addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;
  • avviso di pagamento. Lo trovi allegato alla tua bolletta e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000€.

  • pagamenti digitali (fino ad un limite massimo di 2.000 euro). Accedi all’Area Personale del portale o all'App Eni Plenitude, e paga senza alcuna commissione tramite carta di pagamento (circuiti Visa, MasterCard, American Express), o tramite ApplePayGooglePayPayPal e Satispay.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:

  • ogni 2 mesi se hai attivato un contratto di fornitura Luce;
  • in base ai tuoi consumi se hai attivato un contratto di fornitura Gas: 
    • o ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno); 
    • o ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).
  • con periodicità pari a quella più frequente se hai attivato un contratto di fornitura sia luce sia gas.

Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.

Per coloro che sottoscrivono l’offerta Fixa Time 24 Smart luce e/o gas, Plenitude riconosce:

  • lo Sconto Domiciliazione, pari al 5% del Corrispettivo Luce e al 5% del Corrispettivo Gas applicato nel corso della validità delle presenti condizioni economiche a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo. Qualora non sia attivo, il Cliente potrà attivarlo in ogni momento e usufruire dello Sconto Domiciliazione a partire dalla data di attivazione della domiciliazione stessa. Nel caso in cui l’addebito diretto in conto corrente SEPA venga disattivato per qualunque ragione, lo Sconto Domiciliazione non sarà applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione. L'incidenza percentuale media dello Sconto Domiciliazione sulla stima della spesa annua ante imposte sulla luce di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all'anno nell'abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata è pari al 2%. L'incidenza percentuale media dello Sconto Domiciliazione sulla stima della spesa annua ante imposte sul gas di un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all’anno è pari al 2%.

Con Fixa Time 24 Smart hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario. Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.

Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • vendita dell'energia elettrica;
  • tariffa per l'uso della rete dell'energia elettrica;
  • oneri generali di sistema.

Rientrano nella spesa per la vendita dell'energia elettrica:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

  • un corrispettivo a consumo: un corrispettivo a consumo: il Corrispettivo Luce applicato bolletta, al netto delle Perdite di Rete, è pari a 0,0990 €/kWh. Tale corrispettivo sarà applicato sia ai volumi di energia elettrica consumata sia alla percentuale di Perdite di Rete, definita e aggiornata da ARERA. Il Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.
  • un corrispettivo annuo: Commercializzazione e Vendita pari a 144 €/anno e invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.

2. Corrispettivo di dispacciamento definito da ARERA: si applica il corrispettivo pari al valore del corrispettivo CdispD, definito e pubblicato da ARERA nel Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza ed espresso in €/kWh.
I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità alla pagina https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria
L’offerta Fixa Time 24 Smart ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite dall’ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). Verranno applicati i valori biorari del Corrispettivo Luce pari a F1 0,1018 €/kWh e F2-3 0,0974 €/kWh.

Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. 

Per maggiori dettagli, consulta il contratto.

Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • vendita di gas naturale;
  • Tariffa per l’uso della rete del gas naturale;
  • Oneri generali di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia gas naturale:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

  • un corrispettivo a consumo: il Corrispettivo Gas pari a 0,4400 €/Smc è invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche, esso è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione, il Corrispettivo Gas sarà applicato ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il Punto di Fornitura, secondo le disposizioni del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale (di seguito, “TIVG”). Nel caso in cui il Punto di Fornitura non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG. Il Corrispettivo annuo è fatturato mensilmente in bolletta alla voce Commercializzazione e Vendita, invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.
  • un corrispettivo annuo: Commercializzazione e Vendita pari a pari a 144 €/anno e invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità alla pagina https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-gas. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.

Con Fixa Time 24 Smart, ricevi in regalo 12 mesi di canone del servizio Telepass Family e 50€ di sconto pedaggi.

Operazione a premio valida dal 18/02/2026 al 30/09/2026. L’operazione a premi è dedicata a coloro che passano a Plenitude da altro fornitore, attivando - tramite i canali di sottoscrizione previsti dal regolamento - una qualsiasi delle offerte Plenitude relative alla fornitura di luce e/o gas, disponibili per i clienti residenziali, ad esclusione delle offerte Placet e delle offerte per i soggetti vulnerabili. L’operazione a premio è valida solamente per i nuovi clienti Telepass.

I premi sono costituiti da: (i) 12 mesi di canone gratuito del servizio Telepass Family (offerta Base di Telepass). Al termine del periodo di 12 mesi di canone gratuito - salvo recesso libero da parte del cliente - è previsto il pagamento di un canone trimestrale pari ad euro 11,70 (3,90€ al mese); (ii) un voucher del valore complessivo di € 50,00 erogato con un limite mensile di € 5,00, esclusivamente per il pagamento dei pedaggi tramite dispositivo telepass.   

I Premi devono essere necessariamente attivati entro e non oltre il 30/11/2026, con le modalità indicate nel regolamento.

Per maggiori informazioni relativamente al contratto Telepass Family, consultare la documentazione contrattuale e informativa, disponibile sul sito di Telepass, nella Sezione Supporto - Moduli e Contratti.

È prevista la consegna di un solo Premio per ciascuna persona fisica partecipante e per ciascun indirizzo e-mail. Pertanto, sarà sempre corrisposto un solo Premio anche nell’ipotesi in cui il Destinatario attivi più di una offerta Plenitude, a prescindere dal fatto che dette offerte vengano attivate contestualmente o in momenti successivi. Regolamento completo qui.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Fixa Time 24 Smart le condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

  1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default (per la fornitura di gas), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
  2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura.

Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

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