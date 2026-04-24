Nel 2026 il fotovoltaico continua a occupare un ruolo centrale nelle politiche energetiche italiane, grazie a un sistema di incentivi che, pur essendo meno straordinario rispetto agli anni del Superbonus, rimane strutturato, stabile e orientato al lungo periodo.
La transizione energetica, spinta dagli obiettivi europei di decarbonizzazione e dalla necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, passa sempre più dall’autoproduzione di energia rinnovabile e dall’autoconsumo.
Quando si parla di Bonus Fotovoltaico 2026 si fa riferimento a un insieme di agevolazioni applicabili alle spese sostenute per la realizzazione e l’installazione di impianti fotovoltaici, nonché, nei casi previsti, ai relativi sistemi di accumulo e ai meccanismi di autoconsumo e condivisione dell’energia disciplinati dal GSE. Per i privati, il riferimento fiscale principale resta la detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; sul versante energetico, assumono rilievo le configurazioni di autoconsumo diffuso e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Nel dettaglio, il bonus include:
agevolazioni fiscali come la detrazione IRPEF applicabile, nei casi previsti, all’installazione di impianti fotovoltaici su immobili residenziali contributi economici riconosciuti dal GSE nell’ambito delle configurazioni ammesse di autoconsumo diffuso e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), che possono consistere nella valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, nell’incentivazione (tariffa premio) dell’energia elettrica condivisa e, ove richiesto, nel corrispettivo per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete (RID)
agevolazioni accessorie che incidono sul costo complessivo dell’impianto (come IVA agevolata e detrazioni per spese collegate)
eventuali misure regionali o locali, ove previste da relativi bandi o programmi territoriali
Nel caso delle configurazioni di autoconsumo e delle CER, il quadro può includere anche contributi in conto capitale riferiti a progetti già presentati nei termini previsti, secondo la disciplina applicabile.
Questa pluralità di strumenti è confermata sia dalle guide dell’Agenzia delle Entrate sia dalle regole operative del GSE, che distinguono chiaramente tra incentivi fiscali e incentivi legati all’energia prodotta o condivisa.
La Legge di Bilancio 2026 consolida un quadro già definito negli anni precedenti.
La scelta del legislatore è quella di garantire continuità a chi pianifica interventi di medio periodo.
In particolare, per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, l’Agenzia delle Entrate indica che sono previste le seguenti percentuali di detrazione:
detrazione al 50% per gli interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se la spesa è sostenuta dal titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento; dal 2027 la percentuale scende al 36%.
detrazione al 36% negli altri casi in cui l’agevolazione è ammessa; dal 2027, la percentuale si riduce al 30%.
la centralità di strumenti come autoconsumo energetico e Comunità Energetiche Rinnovabili
Restano ferme anche le condizioni previste per l’applicazione dell’aliquota più elevata:
l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale
la spesa deve essere sostenuta da un soggetto titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento
la maggiorazione non si applica al familiare convivente né al detentore dell’immobile, come il locatario o il comodatario
dal 2025 si applica inoltre il limite generale alle detrazioni previsto dall’articolo 16-ter del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, secondo i criteri indicati dall’Agenzia delle Entrate
Per i privati cittadini, il fotovoltaico rientra nel Bonus Ristrutturazioni disciplinato dall’art. 16‑bis del TUIR. La normativa considera l’installazione di un impianto fotovoltaico come un intervento finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.
Nel 2026:
la detrazione è pari al 50% se l’impianto è installato sull’abitazione principale
scende al 36% per le seconde case
il tetto massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2027; dal 2028 il limite scende a 48.000 euro
Il beneficio fiscale viene recuperato in 10 rate annuali di pari importo
Nel 2026 la detrazione fiscale:
include i sistemi di accumulo
è valida anche per batterie installate su impianti già esistenti
richiede l’invio della scheda descrittiva all’ENEA
L’accesso agli incentivi richiede il rispetto di specifici adempimenti:
l’impianto deve essere installato a servizio dell’immobile residenziale (per la detrazione IRPEF)
devono essere rispettati gli adempimenti edilizi e amministrativi previsti per l’intervento
utilizzo del bonifico parlante
quando previsto, occorre trasmettere le informazioni a ENEA tramite il portale dedicato e presentare le richieste al GSE per i servizi/contributi energetici
è necessario conservare la documentazione fiscale e tecnica relativa all’intervento
Nel 2026:
il Bonus Ristrutturazioni (50% o 36%) risulta spesso più semplice da gestire per i condomìni
la scelta dipende da tempi, complessità procedurali e capacità fiscale dei condòmini
Accanto alle detrazioni fiscali principali, nel 2026 restano operative alcune agevolazioni accessorie che incidono in modo diretto sul costo finale dell’impianto fotovoltaico. In particolare, per gli interventi di installazione su edifici residenziali:
si applica l’IVA agevolata al 10%
l’aliquota ridotta è valida sia per abitazioni singole sia per condomìni
riguarda la fornitura e la posa dell’impianto e dei componenti essenziali
Oltre all’IVA agevolata, rientrano nelle detrazioni fiscali anche alcune spese accessorie, se strettamente collegate all’impianto, come:
progettazione e consulenze tecniche
opere elettriche e adeguamenti dell’impianto
sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia
Le agevolazioni:
devono rispettare i limiti di spesa complessivi
richiedono pagamenti tracciabili e documentazione coerente
non possono essere duplicate sulla stessa spesa
La detrazione IRPEF:
è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta
non è cumulabile con la tariffa incentivante
è in ogni caso esclusa qualora la cessione dell'energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale.
Per le imprese, il 2026 si inserisce nella fase operativa del Piano Transizione 5.0, pensato per sostenere la doppia transizione digitale ed energetica del sistema produttivo italiano.
Il fotovoltaico è incentivato come parte di un progetto di riduzione dei consumi energetici, con accesso a un credito d’imposta proporzionale al risparmio ottenuto.
Le regole prevedono:
credito d’imposta fino al 45%
obbligo di certificazioni tecniche ex ante ed ex post
integrazione con sistemi di monitoraggio energetico
Nel 2026 le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano uno degli strumenti più innovativi del panorama energetico italiano.
Consentono a cittadini, imprese ed enti locali di condividere energia rinnovabile prodotta localmente.
Gli incentivi previsti includono una tariffa incentivante sull’energia condivisa per 20 anni.
Accanto agli strumenti nazionali, nel 2026 molte Regioni continuano a finanziare il fotovoltaico attraverso bandi dedicati.
Questi incentivi:
assumono la forma di contributi a fondo perduto
possono coprire anche sistemi di accumulo
sono spesso cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali
Questo articolo ha finalità informativa e non esaustiva. Per ogni approfondimento su requisiti specifici, limiti di spesa e procedure, si rimanda alle fonti ufficiali sotto elencate.
Normativa nazionale: in particolare la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, GU n.301/2025), che proroga i bonus edilizi 2025 anche al 2026. Vanno considerate anche le disposizioni del TUIR (art. 16-bis DPR 917/1986) sulle detrazioni fiscali per interventi edilizi/rinnovabili e i decreti attuativi MASE in materia di autoconsumo e CER (ad esempio il DM 7 dicembre 2023, n. 414 sulle Comunità Energetiche).
Agenzia delle Entrate: guide e circolari ufficiali relative a “Ristrutturazioni edilizie” ed “Efficienza energetica”, che disciplinano le detrazioni IRPEF per fotovoltaico e accumulo (es. detraz. 50%/36%, massimali, requisiti e tracciabilità). Sono fonti fondamentali per limiti di spesa, aliquote e procedura.
GSE – Gestore Servizi Energetici: sito istituzionale con sezioni dedicate a fotovoltaico/autoconsumo (Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato, sistemi di accumulo, CER) e misure PNRR. Le pagine del GSE illustrano i meccanismi di incentivazione dell’energia prodotta e condivisa, nonché gli strumenti di sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili (es. bandi PNRR prorogati dal MASE).
ENEA: portale Bonus Fiscali – ecobonus (dove inviare le schede tecniche ENEA) e guide ufficiali sull’efficienza energetica (che includono anche il fotovoltaico con accumulo). ENEA funge da Agenzia per l’efficienza energetica e pubblica le procedure operative per beneficiare delle detrazioni rinnovabili.
Ministero della Transizione Ecologica (ex-MASE): testi normativi e decreti attuativi su energia rinnovabile (es. DM 414/2023, DM 28/5/2024 sulle CER, circolari MITE) ed eventuali bandi nazionali. Sul sito ministeriale sono disponibili documenti e faq su impianti solari e politiche climatiche.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e Invitalia: programmi PNRR per PMI (ad es. “Autoproduzione di energia da FER” – Investimento 16), che prevedono contributi a fondo perduto per impianti fotovoltaici. Il sito del MIMIT dettaglia bandi e decreti direttoriali di attuazione.
Siti regionali e locali: molte Regioni/Province autonome pubblicano bandi e fondi per il fotovoltaico (contributi a fondo perduto, spesso cumulabili con le agevolazioni statali). È utile consultare i portali istituzionali regionali (es. Energia & Ambiente) per iniziative territoriali aggiornate.