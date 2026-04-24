Questo articolo ha finalità informativa e non esaustiva. Per ogni approfondimento su requisiti specifici, limiti di spesa e procedure, si rimanda alle fonti ufficiali sotto elencate.

Normativa nazionale: in particolare la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, GU n.301/2025), che proroga i bonus edilizi 2025 anche al 2026. Vanno considerate anche le disposizioni del TUIR (art. 16-bis DPR 917/1986) sulle detrazioni fiscali per interventi edilizi/rinnovabili e i decreti attuativi MASE in materia di autoconsumo e CER (ad esempio il DM 7 dicembre 2023, n. 414 sulle Comunità Energetiche).

Agenzia delle Entrate: guide e circolari ufficiali relative a “Ristrutturazioni edilizie” ed “Efficienza energetica”, che disciplinano le detrazioni IRPEF per fotovoltaico e accumulo (es. detraz. 50%/36%, massimali, requisiti e tracciabilità). Sono fonti fondamentali per limiti di spesa, aliquote e procedura.

GSE – Gestore Servizi Energetici: sito istituzionale con sezioni dedicate a fotovoltaico/autoconsumo (Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato, sistemi di accumulo, CER) e misure PNRR. Le pagine del GSE illustrano i meccanismi di incentivazione dell’energia prodotta e condivisa, nonché gli strumenti di sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili (es. bandi PNRR prorogati dal MASE).

ENEA: portale Bonus Fiscali – ecobonus (dove inviare le schede tecniche ENEA) e guide ufficiali sull’efficienza energetica (che includono anche il fotovoltaico con accumulo). ENEA funge da Agenzia per l’efficienza energetica e pubblica le procedure operative per beneficiare delle detrazioni rinnovabili.

Ministero della Transizione Ecologica (ex-MASE): testi normativi e decreti attuativi su energia rinnovabile (es. DM 414/2023, DM 28/5/2024 sulle CER, circolari MITE) ed eventuali bandi nazionali. Sul sito ministeriale sono disponibili documenti e faq su impianti solari e politiche climatiche.