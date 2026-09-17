Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

vendita dell'energia elettrica;

tariffa per l'uso della rete dell'energia elettrica;

oneri generali di sistema.

Rientrano nella spesa per la vendita dell'energia elettrica:

i corrispettivi definiti da Eni Plenitude: un corrispettivo a consumo che in fattura sarà composto da: il Corrispettivo Luce Index applicato in fattura all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto così come quantificate da ARERA. Corrisponde al prezzo all’ingrosso aggiornato mensilmente ed è pari, per ciascun mese solare di fornitura, alla media aritmetica del PUN (prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org, nella sezione “statistiche” e sul sito internet di ARERA. il Contributo al Consumo è pari a 0,0220 €/kWh ed è invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.

che in fattura sarà composto da: un corrispettivo annuo: Commercializzazione e Vendita pari a 144 €/anno. Il Corrispettivo annuo è fatturato mensilmente in bolletta alla voce Commercializzazione e Vendita, invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche. il corrispettivo di dispacciamento definito e aggiornato da ARERA: si applica il corrispettivo pari al valore del corrispettivo CdispD, definito e pubblicato da ARERA nel Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza ed espresso in €/kWh.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità alla pagina https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria

L'offerta Trend Casa ti consente di scegliere l'opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due Corrispettivi luce Index distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1).

Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche l’energia elettrica fornita da Plenitude a copertura della totalità dei consumi del Cliente sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati interamente da fonti rinnovabili. Ciò non implica che l’energia elettrica consumata dal Cliente provenga direttamente da un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile, ma che Plenitude si farà carico di acquistare ed annullare un quantitativo di garanzie di origine atto a certificare che è stata immessa in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in misura corrispondente al consumo annuo del Cliente.

Tale certificazione viene effettuata nel rispetto della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11 nella quale è previsto che: i) ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una quantità di garanzie di origine (GO) di cui alla direttiva 2009/28/CE pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto; ii) ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita energia rinnovabile, sia tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite.

Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.