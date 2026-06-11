Nella bolletta Plenitude trovi diverse voci, suddivise in 3 sezioni:

Spesa per la Vendita;

Tariffa per l’uso della rete;

Oneri generali di sistema.

Plenitude definisce solo gli importi della Spesa per la Vendita; invece, i costi delle altre due sezioni sono definite da Arera e sono uguali per tutti i venditori.

In ognuna delle tre sezioni, una parte della bolletta dipende dai tuoi consumi (corrispettivi a consumo espressi in euro/kWh per l’energia elettrica e euro/Smc per il gas naturale), mentre altre componenti sono indipendenti dal consumo e servono a coprire il funzionamento e la gestione del servizio (quote fisse che trovi nel contratto in euro/anno e fatturate in bolletta in euro/mese).

Per capire nel dettaglio tutte le voci, puoi consultare la guida completa su "Come leggere la bolletta Plenitude".