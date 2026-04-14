Il termine di scadenza per il pagamento è riportato nella prima pagina della tua fattura, verificalo prima di proseguire nella lettura. Se hai saltato un pagamento, qui di seguito trovi come procedere per il saldo.
Come previsto dall’art.8.3 delle tue Condizioni Generali di Contratto, riceverai una diffida ad adempiere tramite raccomandata A/R o PEC (ai sensi dell’art. 1454 c.c.), con cui Plenitude ti informa dell’importo non pagato e del termine entro cui regolarizzare la posizione.
Superato tale termine e trascorsi 40 giorni dall’invio della comunicazione, Plenitude procederà alla sospensione o limitazione del Servizio interessato dal mancato pagamento, come previsto dalla normativa applicabile.
Potrai comunque effettuare il pagamento dell’importo dovuto e richiedere la riattivazione del Servizio inviando la quietanza secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.
Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro l’ulteriore termine indicato nella diffida, il Contratto verrà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatti salvi ulteriori rimedi previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile.
In tutti i casi di morosità e/o sospensione del Servizio, Plenitude addebiterà gli importi previsti nella Carta dei Servizi per solleciti, diffide, sospensioni, disattivazioni e eventuali riattivazioni. Il permanere della morosità potrebbe comportare, qualora ne ricorrano i presupposti, l’iscrizione del Cliente nella banca dati S.I.Mo.I.Tel, relativa alle morosità intenzionali della clientela del settore telefonico, come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 523 dell’8 ottobre 2015.
Inoltre, per il recupero coattivo del credito, Plenitude potrà avviare le azioni opportune presso le sedi competenti per le attività amministrative e commerciali riguardanti solleciti, con addebito degli interessi moratori come indivati nella Carta dei Servizi, delle spese bancarie, dei costi legali (giudiziali e stragiudiziali) e degli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a eventuali società di recupero crediti.
Hai già effettuato il pagamento ma risulta ancora insoluto?
Prima di inviare la quietanza, verifica sempre se il pagamento sia stato correttamente registrato accedendo alla tua area personale nella sezione Bollette e Fatture.
Non è necessario inviare l’attestazione di pagamento se la fattura risulta già pagata.
Puoi controllare in modo semplice e veloce accedendo alla tua Area Personale, nella sezione “Bollette e fatture”.
Ti consigliamo di verificare sempre lo stato del pagamento prima di inviare qualsiasi documentazione.
Con questi metodi di pagamento potrai saldare il tuo insoluto.
I tempi di registrazione possono variare in base alla modalità scelta.
Il pagamento viene generalmente registrato entro circa 1- 2 giorni lavorativi.
Per evitare ritardi futuri, ti consigliamo di utilizzare le modalità di pagamento digitali.
In caso di pagamento non digitale, se oltre i tempi di registrazione previsti risultasse ancora non registrato il pagamento:
La modalità di invio attestazione pagamento più efficace e veloce è quella di accedere all’Area Personale, nella sezione “Bollette e fatture”, selezionando la fattura non pagata.
Un’altra modalità, meno rapida, è quella di inviare una mail a pagamenti@eniplenitude.com (ricordando di specificare Intestatario della fornitura, N. cliente, N. Fattura/Fatture pagate, data e modalità di pagamento, e allegare copia della ricevuta).
In caso di sospensione per morosità, se non risulta ancora il pagamento registrato:
La modalità di invio attestazione pagamento più efficace e veloce è sempre quella di accedere all’Area Personale, nella sezione “Bollette e fatture”, selezionando la fattura non pagata.
Se hai dubbi, verifica sempre prima lo stato del pagamento nella tua Area Personale, nella maggior parte dei casi, la registrazione avviene automaticamente nei tempi previsti.
In caso di pagamento oltre il termine di scadenza, sarà applicato un interesse di mora pari a quanto previsto nella Carta dei Servizi che trovi qui.
Ricordati che puoi verificare la situazione dei tuoi pagamenti accedendo alla tua Area Personale o tramite App nella sezione “Bollette e fatture”.