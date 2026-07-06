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La wallbox è un dispositivo per ricaricare a casa veicoli elettrici o ibridi plug-in in modo più controllato rispetto a una presa domestica tradizionale
Pubblicato 06 Luglio 2026 | Autore: Eni Plenitude
10 min lettura
Una wallbox è un’infrastruttura di ricarica installata in ambito privato, ad esempio in garage, in un box, in un posto auto o in un’area condominiale, e consente di ricaricare un veicolo elettrico o ibrido plug-in collegandolo all’impianto elettrico dell’edificio. A differenza di una presa domestica standard, una wallbox è progettata per gestire la ricarica del veicolo in modo dedicato e, nei modelli più evoluti, può integrare funzioni di controllo della potenza e gestione dei carichi.
La scelta e l’installazione di una wallbox richiedono una valutazione tecnica dell’impianto elettrico, della potenza disponibile, delle caratteristiche del veicolo e delle abitudini di ricarica. In Italia, gli impianti di ricarica devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche applicabili agli impianti elettrici di bassa tensione; la IX edizione della Norma CEI 64-8, in vigore dal 1° novembre 2024, contiene anche prescrizioni specifiche per i circuiti destinati alla ricarica dei veicoli elettrici.
La wallbox per auto elettrica è un dispositivo fisso di ricarica, generalmente installato a parete o su supporto dedicato, che collega il veicolo all’impianto elettrico dell’abitazione o dell’edificio. Il suo compito è rendere disponibile energia elettrica per la ricarica della batteria del veicolo, secondo le caratteristiche tecniche dell’impianto, della wallbox e del caricatore di bordo dell’auto.
Il termine wallbox viene usato più nello specifico per indicare la soluzione di ricarica domestica o privata più diffusa utilizzata per:
ricaricare l'auto elettrica
gestire la potenza assorbita durante la ricarica
monitorare i consumi, se il dispositivo dispone di funzionalità smart
integrare la ricarica con altri sistemi domestici, come un impianto fotovoltaico, quando tecnicamente previsto
Una presa domestica tradizionale non nasce come infrastruttura dedicata alla ricarica continuativa di un veicolo elettrico. La ricarica tramite presa può essere possibile in alcune condizioni e con gli accessori previsti dal costruttore del veicolo, ma deve essere valutata con attenzione perché comporta assorbimenti prolungati nel tempo.
La wallbox, invece, è progettata per la ricarica dei veicoli elettrici e viene installata su un circuito dedicato, con protezioni e verifiche coerenti con le norme tecniche applicabili. Per questo motivo rappresenta, in generale, una soluzione più adeguata per chi ricarica regolarmente a casa.
Una wallbox funziona collegandosi all’impianto elettrico dell’edificio e trasferendo energia al veicolo attraverso un cavo di ricarica compatibile. La potenza effettiva di ricarica dipende da più elementi: la potenza disponibile nell’impianto, la potenza massima supportata dalla wallbox, il caricatore di bordo del veicolo e le eventuali limitazioni impostate per evitare sovraccarichi.
Nei dispositivi dotati di funzioni smart, la wallbox può modulare la potenza di ricarica in base ai consumi dell’abitazione o dell’edificio. Questa funzione, spesso indicata come gestione dinamica dei carichi, può contribuire a ridurre il rischio di superare la potenza disponibile del contatore quando sono in funzione altri apparecchi elettrici.
La sperimentazione ARERA gestita dal GSE va proprio nella direzione della ricarica intelligente: consente, per le utenze private che rispettano i requisiti previsti, di avere disponibilità di una potenza di circa 6 kW nelle ore notturne, la domenica e nei festivi, senza richiedere un aumento di potenza al proprio fornitore e senza sostenere i relativi costi fissi aggiuntivi.
La wallbox può offrire diversi vantaggi rispetto alla ricarica occasionale tramite presa domestica, soprattutto quando l’auto elettrica viene utilizzata con regolarità.
Una wallbox consente di gestire la ricarica attraverso un dispositivo dedicato, installato e configurato in funzione dell’impianto elettrico disponibile. Questo permette di definire in modo più preciso la potenza assorbita durante la ricarica e di ridurre il rischio di utilizzi impropri dell’impianto.
La ricarica domestica permette di collegare il veicolo quando resta fermo per molte ore, ad esempio durante la notte. In questo modo l’auto può essere ricaricata nei tempi compatibili con la potenza disponibile e con le necessità di utilizzo quotidiano.
Alcune wallbox consentono di programmare gli orari di ricarica, monitorare l’energia utilizzata e modulare la potenza in base agli altri consumi domestici. Queste funzioni possono essere utili soprattutto in presenza di contratti con fasce orarie, impianti elettrici con potenza limitata o più carichi energivori attivi contemporaneamente.
Quando l’abitazione dispone di un impianto fotovoltaico, la wallbox può essere inserita in una gestione più ampia dei consumi energetici domestici. Il GSE definisce l’autoconsumo come l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da un impianto a fonte rinnovabile per coprire i propri fabbisogni; nel caso dell’autoconsumo fisico o in sito, maggiore è l’energia autoconsumata, maggiore può essere la riduzione dei costi legati alle componenti variabili della bolletta.
Non esiste una potenza giusta valida per tutte le abitazioni. La scelta dipende dall’impianto elettrico, dal contatore, dal veicolo e dalle esigenze di ricarica.
In ambito domestico, la ricarica può avvenire in monofase o, dove disponibile e tecnicamente compatibile, in trifase. In generale:
Il tempo necessario per ricaricare un’auto elettrica dipende principalmente da quattro fattori:
1 energia da reintegrare nella batteria, espresso in kWh
2 potenza di ricarica disponibile, espresso in kW
3 potenza massima accettata dal caricatore di bordo del veicolo
4 eventuali limiti impostati sulla wallbox o sull’impianto
In termini semplificati, il tempo indicativo di ricarica può essere stimato dividendo l’energia da ricaricare per la potenza effettiva disponibile. Ad esempio, se occorre reintegrare 30 kWh e la ricarica avviene a 3 kW, il tempo teorico è di circa 10 ore; se la potenza effettiva è di 6 kW, il tempo teorico scende a circa 5 ore. Si tratta di una stima indicativa: nella pratica possono incidere l’efficienza di ricarica, la temperatura, lo stato della batteria e le logiche di gestione del veicolo.
Per questo motivo, prima di scegliere una wallbox, è utile valutare non solo la potenza massima del dispositivo, ma anche le proprie abitudini di utilizzo: chilometri percorsi ogni giorno, tempo medio di sosta del veicolo e necessità di ricaricare completamente o solo parzialmente la batteria.
L’installazione di una wallbox deve essere effettuata da un tecnico o da un’impresa abilitata, dopo una verifica dell’impianto elettrico esistente. L’intervento può includere il dimensionamento della linea, l’installazione delle protezioni necessarie, la configurazione della potenza e il rilascio della documentazione prevista.
La Norma CEI 64-8 è il riferimento tecnico per progettare, installare e verificare gli impianti elettrici di bassa tensione a regola d’arte; la sezione 722 riguarda in particolare i circuiti destinati alla ricarica dei veicoli elettrici.
In fase di installazione, il tecnico valuta generalmente:
È sconsigliato installare una wallbox autonomamente senza competenze tecniche e senza le verifiche previste. Una ricarica domestica sicura richiede un impianto correttamente dimensionato e conforme alla normativa applicabile.
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Non esiste un valore unico valido per tutti. La potenza necessaria dipende dalla potenza della wallbox, dagli altri consumi dell’abitazione e dalle abitudini di ricarica. In alcuni casi è possibile ricaricare anche con potenze domestiche contenute, modulando la ricarica; in altri può essere utile valutare un aumento di potenza o l’adesione a misure specifiche, se disponibili e se si rispettano i requisiti.
Sì, in linea generale è possibile ricaricare un’auto elettrica anche con una potenza domestica contenuta, ma la ricarica sarà più lenta e dovrà essere gestita con attenzione rispetto agli altri consumi presenti in casa. La fattibilità concreta deve essere verificata da un tecnico, tenendo conto della potenza disponibile e delle caratteristiche dell’impianto.
La potenza dipende dal modello di wallbox, dall’impianto elettrico e dal veicolo. In ambito domestico sono diffuse soluzioni monofase, mentre potenze superiori possono richiedere impianti trifase e condizioni tecniche adeguate. La potenza nominale della wallbox non coincide sempre con la potenza effettivamente utilizzata, perché possono intervenire limiti dell’impianto o del caricatore di bordo dell’auto.
La wallbox deve essere collegata all’impianto elettrico tramite una configurazione conforme alle norme tecniche applicabili. Non è corretto generalizzare dicendo che debba essere sempre collegata “direttamente” al contatore: la soluzione dipende dall’impianto, dal quadro elettrico e dal progetto realizzato dall’installatore abilitato.
No, l’installazione deve essere eseguita da personale qualificato o da un’impresa abilitata. La ricarica di un veicolo elettrico comporta assorbimenti prolungati e richiede verifiche sull’impianto, protezioni adeguate e documentazione di conformità.
L’impatto in bolletta dipende dall’energia effettivamente ricaricata, dal prezzo dell’energia previsto dal proprio contratto, dalle fasce orarie e dall’eventuale presenza di un impianto fotovoltaico. Per una stima realistica occorre moltiplicare i kWh necessari alla ricarica per il costo unitario applicato nella propria fornitura, considerando anche eventuali componenti variabili.
È possibile solo se l’impianto elettrico, il contatore, la fornitura e il veicolo sono compatibili con quella potenza. In molti contesti residenziali italiani, una wallbox da 11 kW richiede verifiche specifiche e, di norma, una disponibilità di potenza superiore rispetto alle forniture domestiche più comuni.