Wallbox per le auto elettriche: guida alle colonnine di ricarica domestiche

Una wallbox è un’infrastruttura di ricarica installata in ambito privato, ad esempio in garage, in un box, in un posto auto o in un’area condominiale, e consente di ricaricare un veicolo elettrico o ibrido plug-in collegandolo all’impianto elettrico dell’edificio. A differenza di una presa domestica standard, una wallbox è progettata per gestire la ricarica del veicolo in modo dedicato e, nei modelli più evoluti, può integrare funzioni di controllo della potenza e gestione dei carichi.

La scelta e l’installazione di una wallbox richiedono una valutazione tecnica dell’impianto elettrico, della potenza disponibile, delle caratteristiche del veicolo e delle abitudini di ricarica. In Italia, gli impianti di ricarica devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche applicabili agli impianti elettrici di bassa tensione; la IX edizione della Norma CEI 64-8, in vigore dal 1° novembre 2024, contiene anche prescrizioni specifiche per i circuiti destinati alla ricarica dei veicoli elettrici.