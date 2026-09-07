L’operazione a premio è valida dal 07/09/26 al 15/09/26 per i nuovi clienti che passino a Plenitude con un’offerta luce e/o gas disponibili per i clienti residenziali (No Placet) tramite i canali aderenti. Ricevi i primi 6 mesi di abbonamento Disney+ Standard con Pubblicità del valore di €41,94.

Al termine dei 6 mesi di durata dell’abbonamento Disney+ Standard con Pubblicità, lo stesso si rinnoverà automaticamente al prezzo di 6,99€ al mese o al prezzo mensile dell’abbonamento Standard con Pubblicità allora corrente, salvo che il beneficiario receda prima del termine dei 6 mesi di durata.

Come ottenere il premio

Puoi sottoscrivere la promozione online, cliccando su “Attiva ora”, per via telefonica, selezionando la voce “Ti chiamiamo noi” in caso di navigazione da PC o Tablet e/o la voce “Chiama” in caso di navigazione da telefono cellulare lasciando i tuoi recapiti per essere ricontattato da noi oppure chiamando il numero verde 800900700 o tramite chat, oppure scegliendo una delle altre modalità consultabili nel Regolamento.

Una volta che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, riceverai via e-mail o sms il voucher digitale che ti dà diritto a richiedere un piccolo elettrodomestico da cucina a scelta tra quelli proposti.

Come utilizzare il voucher

Ricevi via e-mail o sms il codice monouso da utilizzare per ricevere 6 mesi di abbonamento Disney+ Standard e l’indirizzo della pagina web www.disneyplus.com/plenitude alla quale eventualmente collegarsi per utilizzare il Voucher valido per i primi 6 mesi di abbonamento Disney+ Standard con Pubblicità.

Il Codice non può essere utilizzato da persone già in possesso di un abbonamento attivo a Disney+ collegato ad uno specifico account. Il Codice può essere utilizzato solo da persone residenti in Italia, San Marino o Città del Vaticano, e maggiorenni. Il Codice dà diritto a 6 mesi di abbonamento Disney+ Standard con Pubblicità a partire dal giorno in cui si attiva l'abbonamento, che sarà associato all'account del beneficiario. Il piano di abbonamento ha le seguenti caratteristiche: qualità video fino a Full HD 1080p; 2 riproduzioni simultanee; qualità audio fino a 5.1. Per riscattare il Codice, il beneficiario dovrà accedere al link ricevuto via email o SMS accedere a www.disneyplus.com/plenitude e inserire il codice di utilizzo visualizzato sull’email ricevuta o sull’SMS. Per riscattare il Codice, è necessario creare un nuovo account Disney+ inserendo un valido indirizzo email o effettuare il login con un account esistente associato ad un abbonamento non più attivo, fornire i dati della propria carta di credito o debito e accettare le Condizioni Generali di Abbonamento Disney+, disponibili al seguente link:

https://www.disneyplus.com/it it/legal/condizioni-generali-di-abbonamento.

A Tutti i piani possono includere trailer cinematografici, promozione di prodotti e servizi Disney, sponsorizzazioni, inserimento di prodotto e simili. Se si attiva il Codice relativo all’abbonamento del piano Standard con Pubblicità e si adottano misure per impedire la visualizzazione di annunci, l'uso del servizio verrà bloccato in attesa di un’azione correttiva che permetta la visualizzazione degli annunci. Per utilizzare l’abbonamento a Disney+ è necessario un dispositivo internet compatibile ed una connessione ad internet.

Potrai utilizzare il Voucher entro entro e non oltre il 31/12/2026.

Per maggiori informazioni sull’operazione a premio, contatta il Servizio Clienti Plenitude o consulta il Regolamento.

