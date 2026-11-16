4. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

a. Check Call: verifica e conferma della volontà di concludere il contratto

Dopo la sottoscrizione della proposta di contratto, la Società La contatterà telefonicamente per verificare che la proposta corrisponda alla Sua effettiva volontà e per acquisirne la conferma. Nel corso della chiamata Le sarà chiesto di confermare i Suoi dati anagrafici, che saranno confrontati con quelli riportati nella proposta di contratto, e di indicare con quali modalità è avvenuta la sottoscrizione (ad esempio, presso un punto vendita, presso il Suo domicilio o a seguito di un contatto telefonico), al fine di verificare che la proposta sia stata acquisita nel rispetto delle modalità previste dalla Società. Qualora i dati non corrispondano, Lei non confermi la Sua volontà o contesti la proposta, oppure la sottoscrizione non sia avvenuta secondo tali modalità, la proposta di contratto non avrà seguito; in tal caso, potrà esserLe chiesto di indicare, se lo desidera, i motivi della mancata conferma.

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR), in quanto la verifica telefonica costituisce un passaggio necessario per dare seguito alla proposta di contratto da Lei sottoscritta. Il conferimento dei dati è necessario: in mancanza, non sarà possibile completare la verifica e la proposta di contratto non potrà avere seguito.

b. Registrazione, trascrizione e sintesi delle chiamate a fini di prova

Le chiamate di Check Call ed Instant Call sono registrate, trascritte e sintetizzate dal sistema di AI, al fine di documentare la conferma da Lei resa e di poterla utilizzare come prova in caso di eventuali contestazioni relative alla conclusione del contratto. Le Assurance Call sono registrate al fine di documentare le informazioni da Lei fornite e di poterle utilizzare come prova in caso di eventuali contestazioni, anche da parte di agenti o partner commerciali della Società. La registrazione è attiva sin dall’inizio della chiamata. Lei potrà opporsi alla registrazione ai sensi dell’art. 21 del GDPR, con le modalità indicate al paragrafo 9 (contattando il Servizio Clienti, scrivendo a privacy@eniplenitude.com o rivolgendosi al DPO).

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società a documentare la conferma della volontà contrattuale e a disporne come prova in caso di contestazioni relative alla conclusione del contratto, nonché, per le Assurance Call, a documentare le informazioni raccolte e a disporne come prova in caso di contestazioni con agenti o partner commerciali.

c. Instant Call: verifica del sottoscrittore e ulteriore conferma della volontà contrattuale

Dopo l’invio della lettera di accettazione e prima dell’avvio della fornitura, nell’ambito dei controlli svolti in tale fase, la Società potrà contattarLa telefonicamente per verificare che il contratto sia stato sottoscritto da Lei e per confermare la Sua volontà contrattuale.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società a svolgere un controllo ulteriore sulla corretta conclusione dei contratti, a tutela dei clienti e per prevenire contratti non richiesti o sottoscritti da persone diverse dall’intestatario. Il conferimento dei dati è facoltativo.

d. Instant Call: riscontro sul processo di sottoscrizione

Nel corso dell’Instant Call la Società potrà inoltre chiederLe come si è svolto il processo di sottoscrizione del contratto (ad esempio, se è stato chiaro e corretto o se ha riscontrato criticità), al fine di verificare la correttezza dei propri processi di vendita e migliorarne la qualità.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società a verificare la correttezza dei propri processi di vendita e a migliorare la qualità del servizio offerto. Il conferimento dei dati è facoltativo: Lei potrà scegliere di non rispondere a tali domande, senza alcuna conseguenza sul Suo contratto.

e. Instant Call: presentazione di prodotti e servizi e richiesta di ricontatto

Qualora, in fase di sottoscrizione del contratto, Lei abbia prestato il consenso al trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing, nel corso dell’Instant Call la Società potrà presentarLe prodotti e servizi di Eni Plenitude e chiederLe se desidera essere ricontattato per ricevere maggiori informazioni. In assenza di tale consenso, nel corso dell’Instant Call non Le saranno presentati prodotti o servizi.

Qualora Lei manifesti il Suo interesse, la Società registrerà la Sua richiesta di essere ricontattato, al fine di darvi seguito e di documentarla.

La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei prestato (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR), che potrà revocare in qualsiasi momento con le modalità indicate al paragrafo 9, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il conferimento dei dati è facoltativo: potrà non manifestare alcun interesse, senza alcuna conseguenza sul Suo contratto.

f. Assurance Call: verifica successiva della correttezza dell’operato della rete di vendita

Anche successivamente alla conclusione del contratto e all’avvio della fornitura, la Società potrà contattarLa telefonicamente per accertare di essere in contatto con l’intestatario del contratto, verificare che il contratto sia stato sottoscritto da Lei e chiederLe con quali modalità è avvenuta la sottoscrizione (ad esempio, presso un punto vendita, presso il Suo domicilio o a seguito di un contatto telefonico), al fine di verificare che l’agente o il partner commerciale che ha curato la vendita abbia operato nel rispetto delle modalità e delle direttive commerciali della Società.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società a controllare la correttezza dell’operato della propria rete di vendita, a tutela dei clienti, e ad adottare le conseguenti misure nei confronti di agenti e partner commerciali. Il conferimento dei dati è facoltativo: Lei potrà scegliere di non rispondere a tali domande, senza alcuna conseguenza sul Suo contratto. Lei potrà inoltre opporsi a tale trattamento con le modalità indicate al paragrafo 9. Qualora nel corso dell’Assurance Call Lei dichiari di non aver sottoscritto il contratto o di non esserne a conoscenza, le informazioni da Lei fornite saranno utilizzate anche per gestire la Sua segnalazione e le conseguenti verifiche, sulla base del medesimo legittimo interesse.

g. Verifica dell’identità degli interlocutori diversi dall’intestatario e dell’esattezza dei recapiti

Qualora alla chiamata risponda una persona diversa dall’intestatario del contratto, la Società tratta i dati di tale persona al fine di: (i) verificare se l’intestatario è disponibile o quando sia possibile ricontattarlo; (ii) nel corso della Check Call, qualora la persona dichiari di essere stata autorizzata dall’intestatario a fornire informazioni in merito al contratto, verificarne l’identità e documentare l’interlocuzione, acquisendone i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, estremi del documento di identità); (iii) qualora la persona dichiari di non conoscere l’intestatario, verificare l’esattezza dei recapiti in possesso della Società. Anche in tali casi la chiamata è registrata e, ove condotta dal sistema di AI, trascritta e sintetizzata.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società a verificare l’identità dei propri interlocutori, a documentare le dichiarazioni rese per conto dell’intestatario e a mantenere corretti i recapiti dei propri clienti. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, la Società non potrà proseguire la verifica con la persona contattata e ricontatterà l’intestatario.

h. Finalità di legge che prevede un trattamento necessario per adempiere agli obblighi di legge, ai regolamenti, alle disposizioni di Autorità legittimate dalla legge

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Società.

i. Finalità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto del Titolare o di terzi in sede contenziosa o precontenziosa, incluse eventuali attività di mediazione e conciliazione che precedono il giudizio, oppure ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società e/o di terzi correlato al diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi della Società e/o di terzi. Per tale finalità potranno essere utilizzate, in particolare, le registrazioni delle chiamate e le relative trascrizioni e sintesi, quale prova della volontà contrattuale da Lei manifestata, nonché gli esiti delle Assurance Call e le informazioni da Lei fornite nel corso delle stesse, anche nell’ambito di contestazioni con agenti o partner commerciali della Società.