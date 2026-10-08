Utilizzi l'energia prodotta

L'energia elettrica prodotta dall'impianto è destinata ai consumi della tua casa. Con SunStep, hai una produzione minima annua dell'impianto contrattualmente garantita, definita in funzione della soluzione scelta pensata per soddisfare il tuo fabbisogno energetico quotidiano. La parte di consumi che non viene coperta da quella prodotta dall'impianto, continuerà ad essere soddisfatta attraverso la rete elettrica.

Ci prendiamo cura dell’impianto

Plenitude si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria, del monitoraggio delle performance dell'impianto per tutta la durata del servizio, pari a 13 anni per garantirti la produttività dell'impianto. Il contributo iniziale include inoltre la progettazione, l’installazione e la messa a disposizione dell’impianto.

Nessun finanziamento

Puoi accedere ai vantaggi del fotovoltaico con un contributo iniziale e una quota fissa mensile, senza dover sostenere direttamente l’investimento per acquistare un impianto fotovoltaico.

Scegli tu quando diventare proprietario

Dopo 4 anni puoi scegliere se diventare proprietario dell’impianto pagando un importo definito fin dall'inizio del percorso oppure continuare a usufruire del servizio SunStep, mantenendo la quota mensile fissa. Se scegli di proseguire, l’impianto diventerà tuo al termine dei 13 anni con un contributo di 100€.

Dettagli importo della quota fissa/mese

Pari a 478,80€/anno, ripartiti in 12 quote mensili uguali. L'importo comprende già IVA, imposte e accise applicabili all'energia autoconsumata, senza ulteriori oneri fiscali da aggiungere.

Vuoi prendere parte al cambiamento?

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SERVIZIO FOTOVOLTAICO SUNSTEP

L'energia del sole, semplice come un abbonamento.

SunStep è il nuovo servizio energetico per accedere all’energia solare prodotta da un impianto fotovoltaico con batteria installato a casa tua.

  • Utilizzi l'energia prodotta
  • Ci prendiamo cura dell’impianto
  • Nessun finanziamento
  • Scegli tu quando diventare proprietario
Scopri il servizio
CONTRIBUTO INIZIALE
a partire da
799,00€

 IVA inclusa

QUOTA FISSA/MESE
a partire da
39,90€

 IVA inclusa

Gli importi si riferiscono all'offerta con impianto da
2,7 kWp e batteria da 6,2 kWh.

IL TUO PERCORSO CON SUNSTEP

Dal primo passo, fino a un impianto tutto tuo.

Con SunStep, accedi all’energia del sole con un contributo iniziale e una quota fissa mensile. Plenitude è al tuo fianco in ogni fase del percorso e si occupa della gestione dell’impianto.

Dettagli contributo iniziale

L'importo indicato fa riferimento all'offerta con impianto da 2,7 kWp e batteria da 6,2 kWh. Il contributo iniziale sarà definito a seguito del sopralluogo tecnico e il relativo pagamento avverrà in un’unica soluzione.

Dettagli quota fissa/mese

L’importo indicato, pari a 478,80 euro/anno, è ripartito in 12 quote mensili uguali. Comprende già IVA, imposte e accise applicabili all'energia autoconsumata, senza ulteriori oneri fiscali da aggiungere. Si riferisce inoltre all’offerta con impianto da 2,7 kWp e batteria da 6,2 kWh. La quantità di energia messa a disposizione e la quota mensile fissa dipendono dalla taglia dell’impianto e dai consumi annuali. La quota può anche essere pagata tramite addebito bancario o bollettino.

Manutenzione a carico di Plenitude

Plenitude si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria e del monitoraggio delle performance dell’impianto per tutta la durata del servizio, pari a 13 anni, per garantirti la produttività dell'impianto.

Compensazione economica per mancata produzione annuale

Se il dato di produzione di energia elettrica complessiva annuale dell’impianto fosse inferiore al dato di energia minima garantita, Plenitude Energy Services provvederà a riconoscere al cliente una penale a proprio carico, calcolata secondo la seguente formula: (kWh energia minima garantita - kWh energia prodotta dall'impianto) x 0,07€/kWh.
 
L’importo così ricavato sarà posto in compensazione con l’importo fisso mensile oggetto della fattura emessa nel mese immediatamente successivo a quello di conclusione dell’anno solare.
1° PASSO

Scegliamo la soluzione più giusta

Analizziamo la tua casa e i tuoi consumi per scegliere insieme la taglia dell’impianto fotovoltaico con batteria più adatta, valorizzando l’autoconsumo e la tua indipendenza energetica.
2° PASSO

Attiviamo l’impianto

Paghi una sola volta un contributo iniziale per la progettazione, l'installazione e la messa a disposizione dell’impianto fotovoltaico con batteria di accumulo, che rimane di proprietà di Plenitude Energy Services.
a partire da 799€ IVA inclusa

Il prezzo mostrato fa riferimento a:

  • Fascia consumo annuo 2.500 – 3.005 kWh/anno
  • Taglia impianto 2,7 kWp
  • Capacità batteria di accumulo 6,2 kWh
3° PASSO

Utilizzi l’energia prodotta

Non appena l'impianto sarà attivo, ogni mese pagherai una quota fissa che comprende almeno l'energia minima garantita. Se l'impianto produce più
energia e riesci a consumarla in modo più efficiente, anche l'energia aggiuntiva è inclusa.
a partire da 39,90 €/mese IVA inclusa

Il servizio include:

  • Manutenzione inclusa
  • Quota fissa mensile per tutta la durata del servizio
  • Compensazione economica per mancata produzione annuale
4° PASSO

Dopo 4 anni, l'impianto può diventare tuo

Con SunStep hai la massima flessibilità: dopo 4 anni puoi decidere di diventare proprietario dell'impianto, pagando un importo definito fin
dall'inizio del percorso oppure continuare a usufruire del servizio, mantenendo la quota mensile fissa. In ogni caso, sei tu a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.
5° PASSO

Dopo 13 anni, la tua energia continua

Il percorso con SunStep si conclude dopo 13 anni, ma i vantaggi dell’energia solare continuano nel tempo. Al termine del servizio, l’impianto può
entrare a far parte della tua casa e diventare tuo con un contributo di 100€. Potrai così continuare a utilizzare l’energia che produce: i pannelli fotovoltaici hanno infatti una durata media superiore ai 25 anni.
I VANTAGGI

Un servizio completo, tanti benefici.

Con SunStep hai un servizio semplice da attivare, facile da gestire e flessibile nel tempo. Ti accompagniamo in ogni fase, dalla scelta della soluzione più adatta alle tue
esigenze alla gestione dell'impianto.

  • La tua casa alimentata dal sole

    Con SunStep, puoi iniziare a utilizzare l’energia solare senza sostenere l’intero investimento per acquistare un impianto fotovoltaico. Parti con un contributo iniziale contenuto e una quota mensile fissa, con la semplicità di un piano pensato per accompagnarti nel tempo.

  • Un percorso insieme

    Dalla progettazione all’installazione, fino alla manutenzione e al monitoraggio delle prestazioni: Plenitude è il tuo partner energetico e ti accompagna lungo tutto il percorso, prendendosi cura dell’impianto. Così tu puoi concentrarti sui benefici dell’energia solare, senza preoccuparti della gestione.

  • Impianto assicurato

    L'impianto sarà assicurato contro la responsabilità civile (RC) per eventuali danni causati a terzi. È inoltre prevista la garanzia del produttore: 25 anni sui pannelli e 10 anni sull'inverter.

  • Nessun finanziamento

    Accedi ai vantaggi dell’energia solare con un contributo iniziale e una quota fissa mensile, senza sostenere direttamente l’investimento per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico né accendere un finanziamento.

COME INIZIARE

Il tuo percorso in pochi passaggi.

  • Lascia i tuoi dati e inizia il tuo percorso

    Compila il form con i tuoi dati per essere ricontattato senza impegno e ricevere tutte le informazioni di cui hai bisogno.

  • Fissa il tuo appuntamento con i nostri esperti

    Sarai ricontattato da un nostro operatore per concordare insieme il giorno e l’orario dell’incontro.

  • Trova la soluzione giusta per te

    Un nostro consulente ti guiderà nel percorso SunStep più adatto alle tue esigenze.

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Info e dettagli

  • Il servizio comprende la progettazione, l’installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico con batteria d’accumulo, dimensionato in base alle caratteristiche della tua casa e alle tue abitudini di consumo, per aiutarti a ottimizzare l’autoconsumo.

    Per tutta la durata del servizio, pari a 13 anni, Plenitude Energy Services si occupa della gestione dell’impianto, della manutenzione ordinaria e straordinaria e del monitoraggio delle prestazioni, assicurandone il corretto funzionamento nel tempo.

    In particolare, il servizio di installazione include:

    • Installazione dei moduli fotovoltaici, della struttura di ancoraggio al tetto e della relativa minuteria, in base alla tipologia di copertura.
    • Installazione su tetto piano o a falda.
    • Installazione dell’inverter, fino a 20 m dal contatore di distribuzione, e del sistema di accumulo.
    • Collegamenti elettrici dei dispositivi di conversione, inclusi calata con cavetteria da 6 mm² fino a 20 m, connettori MC4 maschio-femmina, raccordi tubo-tubo da 25 mm, curve da 25 mm e minuteria varia.
    • Costi di allacciamento alla rete elettrica sostenuti al momento della presentazione della domanda di connessione alla rete del distributore locale, per gli impianti installati a carico di Plenitude Energy Services.
    • Installazione dei quadri elettrici di alimentazione, dei dispositivi magnetotermici in base alla tipologia di inverter, della canalina 80×100 e della relativa cavetteria 3 × 6 mm².
    • Macchinari per il sollevamento dei materiali e l’accesso in quota dei tecnici specializzati, fino a 9 m.
    • Dichiarazione di conformità e messa in funzione dell’impianto.

    Sono invece esclusi:

    • Eventuali opere edili e materiali aggiuntivi che si rendessero necessari per l’installazione dell’impianto.
    • Oneri extra di sicurezza per il sollevamento in quota oltre i 9 m.

    Ogni costo non incluso sarà preventivamente indicato al cliente per sua approvazione.

  • No, la quota mensile di SunStep e la bolletta dell’energia sono due voci di costo distinte.

    Riceverai una fattura mensile per la quota di SunStep, con l’importo concordato nel contratto, che potrai pagare tramite addebito diretto sul conto corrente o bollettino postale. Continuerai inoltre a ricevere la bolletta dal fornitore con cui hai attiva la fornitura di energia elettrica, relativa ai consumi di energia prelevati dalla rete e non soddisfatti dalla produzione dell’impianto fotovoltaico.

    Potrai quindi avere al massimo due fornitori: Plenitude Energy Services per il servizio SunStep e un fornitore a tua scelta per l’energia elettrica prelevata dalla rete. I due servizi sono distinti e non è necessario che siano forniti dalla stessa azienda.

  • No, non ci sono costi nascosti. L'obiettivo è rendere il servizio il più trasparente possibile, durante tutta la durata contrattuale. Un nostro esperto saprà evidenziarti tutta la struttura dei costi durante la consulenza dedicata.

  • Dal momento in cui il contratto con Plenitude Energy Services viene firmato alla effettiva installazione a casa dell’impianto passano circa 75 giorni, mentre dall’installazione all’allaccio effettivo trascorrono in media altri 120 giorni.

  • Sottoscrivendo il servizio SunStep non è previsto l’accesso al bonus ristrutturazione che prevede il rimborso del 50% della spesa sostenuta per la realizzazione dell’impianto.

  • No, i contributi del GSE per il ritiro dell’energia elettrica in eccesso spettano a Plenitude Energy Services in qualità di produttore e proprietario dell’impianto.

  • Durante la fase di consulenza viene individuata la soluzione più adatta ai tuoi consumi attuali e futuri prevedibili. Una volta installato l’impianto, non è possibile modificarne le caratteristiche, aggiungere pannelli o aumentare la capacità della batteria.

    Se prevedi che i tuoi consumi possano aumentare nel tempo, puoi confrontarti con un nostro consulente energetico per individuare fin dall’inizio la taglia dell’impianto più adatta anche alle tue esigenze future.

  • Sì, dal momento in cui l'impianto risulterà allacciato alla rete potrai iniziare a beneficiare dell’energia prodotta. Continuerai a utilizzare normalmente, al costo previsto dal tuo contratto di fornitura, l'energia proveniente dalla rete per la quota di energia non coperta dall'impianto.

  • La manutenzione comprende tutte le attività necessarie a mantenere nel tempo efficienza, sicurezza e integrità dell’impianto e si divide in ordinaria e straordinaria.

    La manutenzione ordinaria, pianificata periodicamente, può includere, quando necessario, la pulizia dei moduli, l’ispezione dei componenti, i controlli elettrici e la verifica dei dispositivi di protezione. La manutenzione straordinaria riguarda invece gli interventi necessari in caso di guasti, anomalie o cali improvvisi di prestazioni, come la sostituzione dell’inverter o di moduli danneggiati e il ripristino della messa a terra.

    Per tutta la durata del contratto, pari a 13 anni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico di Plenitude Energy Services. In caso di guasto o malfunzionamento, l’assistenza e gli interventi necessari previsti dal servizio saranno quindi gestiti da Plenitude Energy Services.

    Al termine dei 13 anni, con il passaggio di proprietà dell’impianto, la manutenzione, la gestione dei guasti e gli eventuali interventi necessari saranno a carico del proprietario

  • Gli impianti fotovoltaici residenziali hanno una durata che supera i 25 anni. La performance dei pannelli TrinaSolar alla fine del 30° anno è garantita per essere almeno dell'87,4% rispetto alla performance originale.

    A incidere sulla durata dell'impianto è soprattutto la qualità dei componenti. Un impianto fotovoltaico ben progettato e con componenti di qualità ha una durata che in media raggiunge e supera i 20 anni. Una manutenzione periodica, effettuata con regolarità, aiuta a prolungarne la vita. 

  • Plenitude Energy Services assolve l’obbligo di smaltimento dei rifiuti prodotti in fase di installazione, seguendo la Normativa RAEE (D.Lgs. italiano 49/2014) che disciplina la gestione dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e che prevede una serie di obblighi e responsabilità a cui fabbricanti, rivenditori e produttori devono conformarsi. I moduli fotovoltaici, immessi sul mercato dal 12 aprile 2014, sono stati inseriti proprio in questa categoria, con una differenziazione tra domestici e professionali in base alla potenza nominale.

  • A partire dal quarto anno, potrai scegliere di diventare proprietario dell’impianto. Una volta diventato proprietario, sarai tu a occuparti autonomamente della gestione dell’impianto, compresi manutenzione, assicurazione e monitoraggio. Plenitude Energy Services resterà a tua disposizione per eventuali esigenze, ma non avrà obblighi di gestione o assistenza.

  • Le condizioni economiche variano in base all’anno in cui scegli di diventare proprietario e sono dettagliate nel contratto.

  • Dovrai comunicare tale circostanza a Plenitude Energy Services e a inserire nel relativo atto (o nel contratto preliminare, se previsto) una clausola con cui l'acquirente assuma gli obblighi derivanti dal contratto. In alternativa, potrai comunque esercitare l’opzione di acquisto dell’impianto. Qualora il subentro non dovesse perfezionarsi, il contratto potrebbe risolversi e Plenitude Energy Services si riserva di richiedere una penale di importo prestabilito a seconda del momento in cui si verifica la vendita.

  • Il cliente può esercitare il diritto di ripensamento entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto.

    Il diritto di ripensamento può essere esercitato senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo compilando il modulo di ripensamento allegato al contratto oppure inviando una raccomandata A/R o PEC a Plenitude Energy Services presso Plenitude Energy Services S.p.A. Casella Postale 395 20123 Milano Centro; email: clienti@es.eniplenitude.com; PEC: energy.services@pec.plenitudenergyservices.com

  • Puoi recedere in qualsiasi momento dal rapporto di utilizzo dell’energia per autoconsumo contestuale e differito (con accumulo in batteria) con un preavviso di 3 mesi comunicandolo a Plenitude Energy Services via raccomandata A/R o PEC a Plenitude Energy Services presso Plenitude Energy Services S.p.A. Casella Postale 395 20123 Milano Centro; email: clienti@es.eniplenitude.com; PEC: energy.services@pec.plenitudenergyservices.com. A partire dall’efficacia del recesso non sarai più obbligato a corrispondere l’importo fisso mensile.

    L’impianto rimarrà installato sul tuo tetto e potrai continuare ad utilizzare l’energia prodotta tramite il solo autoconsumo contestuale (senza accumulo in batteria) fino ad un massimo di 15 anni a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto. L’impianto resterà di proprietà di Plenitude Energy Services, salvo tuo acquisto o rimozione alla scadenza.