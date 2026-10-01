Gli abbonamenti di Plenitude On The Road ti permettono, a fronte del pagamento di un canone mensile, diverso a seconda della tipologia di abbonamento che acquisterai, di acquistare una quantità di energia (kWh) che potrai utilizzare per effettuare una ricarica elettrica.

Gli abbonamenti sono acquistabili dai soli clienti con un profilo di fatturazione privato valido e che abbiano selezionato l’Italia come Paese prevalente di ricarica, e sono utilizzabili sulle colonnine compatibili con la tipologia di abbonamento selezionato, in Italia e Repubblica di San Marino.

Ogni abbonamento dura un mese dalla data di attivazione e si rinnova automaticamente alla scadenza, salvo disdetta.

Puoi utilizzarlo sia tramite App sia con la tessera RFID associata al tuo account.

Per conoscere gli abbonamenti disponibili e le relative condizioni, consulta la sezione Profilo > Abbonamenti nell'App.