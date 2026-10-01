Segui la tua strada On The Road.

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità elettrica, c’è un abbonamento mensile di ricarica su misura per te.

Gli abbonamenti sono acquistabili dal 01/10/2026 da parte dei clienti registrati all'App Plenitude On The Road che abbiano selezionato l'Italia quale "Paese prevalente di ricarica" e abbiano un profilo di fatturazione privato. Gli abbonamenti consentono, a fronte del pagamento di un canone mensile, di avere a disposizione un certo quantitativo di kWh da utilizzare nel territorio italiano e della Repubblica di San Marino, a seconda dei tagli scelti, sulle sole colonnine della rete Plenitude On The Road o anche presso le infrastrutture di ricarica di operatori terzi interoperabili. Il rinnovo dell'abbonamento avviene automaticamente ogni mese, salvo disdetta.

Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.

Più strada, più libertà.

Abbonamento

Smart Road 100 kWh al mese

Utilizzabili per ricariche su colonnine Quick (AC fino a 22 kW) della rete Plenitude On The Road in Italia e Repubblica di San Marino.

  • Cosa prevede

    Rinnovo mensile automatico

  • Ricarica su colonnine Quick (AC fino a 22 kW) di Plenitude On The Road

  • Ricarica su colonnine Fast, Fast+ e Ultrafast (DC superiori a 22 kW) di Plenitude On The Road

  • Ricarica su colonnine Quick, Fast, Fast+ e Ultrafast di altri operatori

45,00 € al mese

Hai finito i kWh?

La sessione continua senza interruzioni e i consumi successivi vengono addebitati con la tariffa Pay per use.

Apri l’app
Abbonamento

Fast Road 150 kWh al mese

Utilizzabili per ricariche su tutte la colonnine della rete di Plenitude On The Road, senza limiti di potenza, in Italia e Repubblica di San Marino.

  • Cosa prevede

    Rinnovo mensile automatico

  • Ricarica su colonnine Quick (AC fino a 22 kW) di Plenitude On The Road

  • Ricarica su colonnine Fast, Fast+ e Ultrafast (DC superiori a 22 kW) di Plenitude On The Road

  • Ricarica su colonnine Quick, Fast, Fast+ e Ultrafast di altri operatori

83,00 €al mese

Hai finito i kWh?

La sessione continua senza interruzioni e i consumi successivi vengono addebitati con la tariffa Pay per use.

Apri l’app
Abbonamento

Open Road 200 kWh al mese

Utilizzabili per ricariche su tutte le colonnine della rete di Plenitude On The Road e di altri operatori, senza limiti di potenza, in Italia e Repubblica di San Marino.

  • Cosa prevede

    Rinnovo mensile automatico

  • Ricarica su colonnine Quick (AC fino a 22 kW) di Plenitude On The Road

  • Ricarica su colonnine Fast, Fast+ e Ultrafast (DC superiori a 22 kW) di Plenitude On The Road

  • Ricarica su colonnine Quick, Fast, Fast+ e Ultrafast di altri operatori

150,00 €al mese

Hai finito i kWh?

La sessione continua senza interruzioni e i consumi successivi vengono addebitati con la tariffa Pay per use.

Apri l’app

Condizioni d’uso. Come funziona l’abbonamento.

L’abbonamento include una quantità mensile di energia (kWh), utilizzabile sulle colonnine compatibili in Italia e Repubblica di San Marino, sia tramite App che con tessera RFID.
Se i kWh inclusi finiscono, anche durante la ricarica, la sessione continua senza interruzioni e i consumi successivi vengono addebitati con la tariffa Pay per use. L’abbonamento dura 1 mese dalla data di attivazione e si rinnova automaticamente alla scadenza, salvo disdetta.

Parti in quattro semplici passaggi.

Hai finito i kWh? La sessione continua senza interruzioni e i consumi successivi vengono addebitati con la tariffa Pay per use.

  • 1

    Apri l’app Plenitude On the Road.

    e vai nella sezione Profilo > Abbonamenti
  • 2

    Scegli il piano.

    Confronta kWh, potenza e reti disponibili.
  • 3

    Attivalo dall’App.

    Acquista l’abbonamento con il metodo di pagamento salvato.
  • 4

    Ricarica e riparti

    Usa l’App o la tessera RFID sulle colonnine compatibili.
Apri l'app

Alcune informazioni utili.

  • Gli abbonamenti sono acquistabili dal 1° ottobre 2026 tramite l’app Plenitude On The Road da tutti gli utenti con un profilo di fatturazione privato valido.
  • Gli abbonamenti sono utilizzabili in Italia e nella Repubblica di San Marino presso le colonnine della rete Plenitude On The Road. L’abbonamento “Open Road” è valido anche presso le infrastrutture di ricarica degli operatori terzi interoperabili.
  • L’abbonamento prevede il pagamento di un canone mensile con rinnovo automatico, salvo disdetta.
  • Al raggiungimento dei consumi inclusi nell’abbonamento, la sessione di ricarica prosegue senza interruzioni. I consumi eccedenti vengono addebitati secondo la tariffa Pay per use applicabile.

Concorso a premi

Il tuo abbonamento può regalarti un mese.

Acquista o rinnova il tuo abbonamento entro l’11 gennaio 2027:
puoi vincere un voucher del valore di una mensilità.

* Concorso a premio valido dal 01/10/2026 al 11/01/2027. Montepremi pari a € 450.000. Partecipano al concorso tutti coloro che acquistino un abbonamento, di qualsiasi taglio, durante il periodo di validità (fatto salvo l’esercizio del diritto di ripensamento).  Sono previste tre estrazioni relative a tre differenti liste di partecipanti, una per coloro che avranno acquistato un abbonamento nel mese di ottobre, una per coloro che avranno acquistato/rinnovato un abbonamento nel mese di novembre e una per coloro che avranno acquistato/rinnovato un abbonamento dal 1° dicembre 2026 al 11 gennaio 2027. In palio 1000 voucher, per ogni estrazione. La prima estrazione si terrà entro il giorno 04/12/2026; la seconda entro il giorno 15/01/2027; la terza entro il giorno 12/02/2027. Sarà possibile aggiudicarsi un solo premio nel corso di tutto il periodo di validità.

FAQ Abbonamenti

Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta. Scopri di più nei documenti di Plenitude On The road.

 

Privacy Policy

Termini e condizioni app

Tutti i documenti

  • Gli abbonamenti di Plenitude On The Road ti permettono, a fronte del pagamento di un canone mensile, diverso a seconda della tipologia di abbonamento che acquisterai, di acquistare una quantità di energia (kWh) che potrai utilizzare per effettuare una ricarica elettrica.
    Gli abbonamenti sono acquistabili dai soli clienti con un profilo di fatturazione privato valido e che abbiano selezionato l’Italia come Paese prevalente di ricarica, e sono utilizzabili sulle colonnine compatibili con la tipologia di abbonamento selezionato, in Italia e Repubblica di San Marino.

    Ogni abbonamento dura un mese dalla data di attivazione e si rinnova automaticamente alla scadenza, salvo disdetta.

    Puoi utilizzarlo sia tramite App sia con la tessera RFID associata al tuo account.
    Per conoscere gli abbonamenti disponibili e le relative condizioni, consulta la sezione Profilo > Abbonamenti nell'App.

  • Dipende dalle tue abitudini di ricarica e da come utilizzi prevalentemente il veicolo, ad esempio per gli spostamenti quotidiani, nei weekend o per viaggi più lunghi. È anche utile considerare il tipo di colonnine che utilizzi (Quick fino a 22 kW oppure Fast, Fast+ e Ultrafast oltre 22 kW), le reti su cui ricarichi (solo sulla rete di colonnine a marchio Plenitude On The Road o anche sulle altre reti di colonnine di altri operatori di ricarica) e il tuo consumo mensile.

    Nella sezione Profilo > Abbonamenti puoi confrontare kWh inclusi, reti abilitate e canone mensile per individuare il piano più adatto alle tue esigenze.

  • Durante l’acquisto puoi scegliere se attivare subito l’abbonamento oppure attendere il termine del periodo di ripensamento.

    • Se scegli l’attivazione immediata, potrai utilizzare subito l’abbonamento. Potrai comunque esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dall’acquisto. In tal caso ti verrà addebitato un importo proporzionale ai kWh utilizzati fino a quel momento, restituendoti la restante parte.
    • Se non richiedi l’attivazione immediata, l’abbonamento sarà attivato automaticamente dopo 14 giorni dall’acquisto.

  • Per verificare se una colonnina è compatibile con il tuo abbonamento, consulta il suo dettaglio in App: se visualizzi il messaggio “Questa colonnina è compatibile con il tuo abbonamento”, potrai selezionare l'abbonamento come metodo di pagamento all'avvio della ricarica.

    Puoi anche trovare le colonnine compatibili utilizzando il filtro “In abbonamento” nella mappa dell'App, disponibile se hai un abbonamento attivo.

    Se la colonnina non è compatibile, oppure ti trovi fuori dall'Italia o dalla Repubblica di San Marino, la ricarica verrà effettuata con la tariffa Pay per use di volta in volta applicabile.

  • Per utilizzare il tuo abbonamento: 

    • verifica che la colonnina sia compatibile e seleziona una presa disponibile
    • avvia la ricarica 
    • nella schermata “Scegli come pagare”, seleziona Abbonamento 
    • scegli o aggiungi una carta di supporto, che verrà utilizzata solo in caso di esaurimento dei kWh inclusi nell’abbonamento o in caso di applicazione della tariffa extra-sosta
    • Prosegui con la ricarica

  • Una ricarica può essere addebitata con tariffa Pay per use quando: 

    • la colonnina non rientra tra quelle abilitate dal tuo abbonamento, 
    • la ricarica viene effettuata fuori dall’Italia o dalla Repubblica di San Marino
    • i kWh inclusi nell’abbonamento sono stati esauriti durante la sessione di ricarica
    • all’avvio della ricarica hai scelto un metodo di pagamento diverso da Abbonamento

  • Se i kWh inclusi terminano durante una ricarica, la sessione continua senza interruzioni.

    L’energia utilizzata oltre la soglia prevista dal tuo abbonamento viene addebitata con la tariffa Pay per use della colonnina utilizzata. 

    Eventuali costi aggiuntivi, come le tariffe di extra-sosta, vengono addebitati sempre separatamente sul metodo di pagamento selezionato in fase di avvio della ricarica

    Se esaurisci i kWh inclusi prima della scadenza dell'abbonamento puoi acquistare un nuovo abbonamento senza attendere il rinnovo automatico.

  • L’abbonamento si rinnova automaticamente ogni mese con addebito del relativo canone sul metodo di pagamento associato. Se il pagamento del rinnovo non va a buon fine, l'abbonamento viene disattivato. 

     Puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione “Gestisci abbonamento”. In questo caso l’abbonamento resterà attivo fino alla scadenza prevista e non verrà rinnovato.

     Puoi inoltre esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal primo acquisto tramite la sezione “Gestisci abbonamento”. In tal caso, ove tu non abbia richiesto l’esecuzione immediata, ti verrà restituito l’intero importo pagato a titolo di canone; ove tu invece abbia richiesto l’esecuzione immediata ti verrà addebitato un importo proporzionale ai kWh utilizzati fino a quel momento e restituita la restante parte.

     Puoi infine richiedere il recesso dalla sezione “Gestisci abbonamento”. In questo caso, l’abbonamento viene disattivato immediatamente e gli eventuali kWh residui non saranno più disponibili, senza restituzione del canone.

  • No. I kWh inclusi nell’abbonamento sono utilizzabili entro il mese di durata dell’abbonamento e non vengono trasferiti al successivo rinnovo.

    Gli eventuali kWh non utilizzati scadono infatti al termine del periodo di validità dell’abbonamento.

  • Sì. Puoi scegliere un nuovo abbonamento in qualsiasi momento.

    Se il tuo abbonamento è ancora attivo, puoi decidere di far partire il nuovo abbonamento alla successiva data di rinnovo oppure acquistarlo subito.

    In caso di acquisto immediato, l'abbonamento in corso verrà interrotto e gli eventuali kWh residui non utilizzati non saranno più disponibili

    Il nuovo abbonamento avrà un periodo di validità di un mese dalla data di attivazione con rinnovo mese per mese, salvo disdetta.

  • Per acquistare un abbonamento è necessario utilizzare una carta di credito o debito valida. Multicard e Borsellino non possono essere utilizzati per l’acquisto dell’abbonamento.

    Se disponibili, puoi utilizzare i coupon dedicati all'acquisto dell'abbonamento nell’apposita sezione del Profilo, secondo le condizioni della relativa promozione.

  • Per acquistare un abbonamento devi:

    1. essere registrato all’App Plenitude On The Road
    2. avere almeno un profilo di fatturazione privato valido
    3. avere una carta di credito o debito valida associata al tuo account
    4. aver selezionato l’Italia quale Paese prevalente di ricarica

FAQ Concorso a premi

Leggi il regolamento

  • Se sei maggiorenne, hai un account Plenitude On The Road, un profilo di fatturazione privato valido e hai selezionato l'Italia come Paese prevalente di ricarica, dovrai acquistare o rinnovare un abbonamento del taglio che preferisci entro l’11 gennaio 2027. 

    La procedura di acquisto o rinnovo dell'abbonamento deve essere completata correttamente.

    L’esercizio del diritto di ripensamento entro i 14 giorni dall’acquisto non ti consentirà di partecipare all’estrazione.

  • Il concorso è valido dal 1° ottobre 2026 all’11 gennaio 2027. L’acquisto o il rinnovo di un abbonamento ti consentirà di partecipare ad una delle tre estrazioni previste. Più in dettaglio:

    • se acquisti un abbonamento dal 1° al 31 ottobre 2026, potrai partecipare alla prima estrazione che si terrà entro il 4 dicembre 2026
    • se acquisti o rinnovi un abbonamento dal 1° al 30 novembre 2026, potrai partecipare alla seconda estrazione che si terrà entro il 15 gennaio 2027
    • se acquisti o rinnovi un abbonamento dal 1° dicembre 2026 all’11 gennaio 2027, potrai partecipare alla terza estrazione che si terrà entro il 12 febbraio 2027.

    Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio nel corso dell’intero periodo di validità del concorso. Pertanto, ad esempio, se dovessi risultare vincitore nell’ambito della prima estrazione, non potrai aggiudicarti alcun premio nel corso delle estrazioni successive.

  • Nell’ambito di ciascuna estrazione saranno messi in palio 1.000 voucher, per un totale di 3.000 premi nel corso dell’intero periodo di validità del concorso.

    Ciascun voucher avrà un valore corrispondente al canone mensile dell'abbonamento acquistato o rinnovato dal vincitore. Pertanto, in caso di acquisto/rinnovo dell’abbonamento “Smart Road”, il voucher avrà un valore di 45 €, in caso di acquisto/rinnovo dell’abbonamento “Fast Road”, il voucher avrà un valore di 83 € e in caso di acquisto/rinnovo dell’abbonamento “Open Road”, il voucher avrà un valore di 150 €.

    Il voucher potrà essere utilizzato per il pagamento di una mensilità dell'abbonamento corrispondente.

  • In caso di vincita, riceverai il voucher tramite e-mail, all'indirizzo associato al tuo account Plenitude On The Road. Per utilizzare il premio dovrai inserire il codice ricevuto nell'App, nella sezione Profilo > Coupon e promo.

    Il voucher sarà utilizzabile entro 6 mesi dalla data di assegnazione e potrà essere utilizzato per il pagamento di una mensilità dell'abbonamento che avevi attivo nel momento in cui hai partecipato al concorso.

    Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e sulle condizioni del concorso, consulta il regolamento

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per scoprire le tariffe dell'app Plenitude On The Road.

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