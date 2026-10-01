Condizioni d’uso. Come funziona l’abbonamento.
L’abbonamento include una quantità mensile di energia (kWh), utilizzabile sulle colonnine compatibili in Italia e Repubblica di San Marino, sia tramite App che con tessera RFID.
Se i kWh inclusi finiscono, anche durante la ricarica, la sessione continua senza interruzioni e i consumi successivi vengono addebitati con la tariffa Pay per use. L’abbonamento dura 1 mese dalla data di attivazione e si rinnova automaticamente alla scadenza, salvo disdetta.