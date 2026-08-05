Cosa succede ai pannelli dopo lo smaltimento

Dopo il conferimento, i pannelli fotovoltaici vengono avviati a impianti di trattamento autorizzati, dove le diverse componenti possono essere separate e recuperate. L’obiettivo è ridurre la quota destinata a smaltimento finale e valorizzare materiali come vetro, alluminio, rame, silicio e, in alcune tecnologie, metalli di maggiore criticità o valore.



Le percentuali effettive di recupero possono variare in base alla tecnologia del modulo, allo stato del pannello e al processo industriale utilizzato. Per questo, è corretto distinguere tra gli obiettivi previsti dalla normativa RAEE e le prestazioni effettive dei singoli impianti di trattamento.