Qual è la pressione corretta della caldaia?

Come indicazione generale, in molti impianti domestici la pressione a freddo è compresa tra 1 e 1,5 bar e può aumentare durante il funzionamento. Il valore previsto per il tuo impianto può però variare in base al modello e alla configurazione: verifica sempre il manuale della caldaia o le indicazioni ricevute dal tecnico.

La pressione massima di esercizio del circuito di riscaldamento può arrivare a 3 bar, ma questo valore rappresenta un limite tecnico e non la pressione da mantenere durante il normale utilizzo. Per conoscere il valore corretto per la tua caldaia, consulta sempre il manuale del modello installato.