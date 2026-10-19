Come impostare la caldaia per ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi

Impostare la caldaia in base alle caratteristiche della casa e alle proprie abitudini può aiutare a mantenere una temperatura confortevole e a limitare i consumi non necessari.

Di seguito trovi alcuni consigli per regolare il riscaldamento, l’acqua calda e il termostato. I comandi e le funzioni disponibili possono variare in base al modello della caldaia e ai dispositivi installati.