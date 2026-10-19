Impostare la caldaia in base alle caratteristiche della casa e alle proprie abitudini può aiutare a mantenere una temperatura confortevole e a limitare i consumi non necessari.
Di seguito trovi alcuni consigli per regolare il riscaldamento, l’acqua calda e il termostato. I comandi e le funzioni disponibili possono variare in base al modello della caldaia e ai dispositivi installati.
Durante l’inverno, una temperatura ambiente intorno ai 19-20 °C è generalmente sufficiente per mantenere un buon livello di comfort nella maggior parte delle abitazioni. Puoi adattarla alle caratteristiche della casa e alle tue esigenze.
Evita di impostare una temperatura molto più alta nel tentativo di riscaldare prima gli ambienti. Utilizza il termostato per scegliere la temperatura desiderata e lascia che sia il dispositivo ad attivare il riscaldamento quando necessario.
La temperatura impostata sul termostato e quella visualizzata sulla caldaia indicano due valori diversi:
Non esiste una regolazione adatta a tutte le abitazioni. La temperatura necessaria dipende dal tipo di impianto, dalle caratteristiche della casa e dalle condizioni esterne.
Parti dalla regolazione definita al momento dell’installazione. Se la casa raggiunge e mantiene la temperatura scelta sul termostato, non è necessario aumentare quella dell’acqua.
Se vuoi provare ad abbassarla, modifica il valore gradualmente e verifica che gli ambienti continuino a raggiungere la temperatura desiderata.
Importante: modifica soltanto la temperatura accessibile dal pannello utente. Non intervenire sui parametri tecnici riservati all’installatore o all’assistenza.
Dal pannello della caldaia puoi regolare separatamente:
Imposta l’acqua calda a una temperatura adeguata alle tue esigenze, evitando valori più elevati del necessario.
Per conoscere i valori disponibili e i relativi comandi, consulta il manuale d’uso della tua caldaia.
Se l’acqua calda presenta frequenti variazioni di temperatura o tempi di attesa insoliti, non modificare i parametri tecnici e contatta l’assistenza.
Se il termostato o il sistema di regolazione installato consente di programmare giorni e orari, imposta il riscaldamento in base ai momenti in cui la casa viene utilizzata.
Puoi, ad esempio:
Adatta gradualmente gli orari al tempo necessario per riscaldare la tua abitazione.
Ricorda che il pannello della caldaia e il termostato svolgono funzioni differenti:
La presenza di un display touchscreen sulla caldaia non significa necessariamente che la programmazione possa essere effettuata direttamente dal pannello.
Se il tuo impianto è dotato di un termostato smart, puoi utilizzare il dispositivo o l’app per impostare la temperatura e programmare le fasce orarie.
Le funzioni disponibili dipendono dai dispositivi installati e dalla configurazione dell’impianto. Verifica direttamente nell’app le opzioni disponibili sul tuo sistema.
Se vuoi aggiungere un termostato smart a una caldaia che non ne è già dotata, verifica prima la compatibilità con il modello e con l’impianto.
In base al modello, sul pannello della caldaia possono essere disponibili le modalità Inverno, Estate e OFF.
Prima di togliere l’alimentazione elettrica o chiudere il gas, soprattutto durante l’inverno o in caso di assenza prolungata, consulta il manuale della caldaia o contatta l’assistenza.
Se sui termosifoni sono presenti valvole termostatiche, puoi regolare il calore nei singoli ambienti.
Puoi quindi scegliere una regolazione diversa in base all’utilizzo della stanza. Per conoscere il significato dei numeri o dei simboli presenti sulla valvola, consulta le istruzioni del dispositivo installato.
Per favorire il corretto funzionamento delle valvole:
Se l’impianto non dispone di valvole termostatiche, zone separate o dispositivi dedicati, non è possibile impostare temperature diverse nelle singole stanze attraverso il solo termostato centrale.
Alcuni semplici accorgimenti possono aiutarti a utilizzare meglio il riscaldamento:
Consulta il manuale della caldaia e contatta l’assistenza se:
Non intervenire sui componenti interni della caldaia e non modificare le impostazioni riservate al tecnico.
In generale, no. Il riscaldamento rimane attivo fino al raggiungimento della temperatura impostata. Se la casa impiega molto tempo a riscaldarsi, verifica la programmazione e, se il problema persiste, contatta l’assistenza.
Durante la stagione fredda puoi lasciare la caldaia in modalità Inverno. Sarà il termostato ad attivare il riscaldamento quando necessario.
Per assenze brevi puoi impostare una temperatura più bassa. Per periodi più lunghi utilizza la programmazione del termostato o l’eventuale modalità dedicata disponibile sul dispositivo.
Solo se l’impianto dispone di valvole termostatiche, zone separate o dispositivi smart dedicati ai singoli ambienti. Con il solo termostato centrale non puoi regolare separatamente ogni stanza.
Dipende dal tipo di impianto e dalle caratteristiche dell’abitazione. Parti dalla regolazione definita durante l’installazione. Se la casa raggiunge già la temperatura desiderata, non è necessario aumentarla.