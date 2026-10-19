Caldaia in blocco o acqua non calda: cosa fare

Se la caldaia non produce acqua calda oppure sul display compare un’anomalia, puoi effettuare alcuni semplici controlli prima di richiedere assistenza.
Le indicazioni e i comandi visualizzati possono cambiare in base al modello di caldaia installato. Per questo motivo, verifica sempre il messaggio, il simbolo o l’eventuale codice mostrato sul display.
Verifica che la caldaia sia alimentata e che il display sia acceso.
Se il display è spento, controlla che l’interruttore della caldaia e l’interruttore generale dell’impianto siano attivi. Se il display rimane spento, non intervenire sulle parti interne dell’apparecchio e richiedi assistenza.
Verifica che la caldaia non sia impostata su OFF.
Per utilizzare l’acqua calda sanitaria deve essere attiva una modalità che ne consenta la produzione. Nei modelli dotati di display, il simbolo dell’acqua sanitaria indica che la relativa funzione è abilitata e può lampeggiare quando è in corso una richiesta di acqua calda.
Se necessario, seleziona la modalità ESTATE o INVERNO seguendo le indicazioni presenti sul pannello della tua caldaia.
Controlla sul display la temperatura impostata per l’acqua calda sanitaria.
Se il valore è troppo basso, aumentalo utilizzando gli appositi comandi. Nei modelli considerati, la temperatura dell’acqua sanitaria può essere regolata direttamente dal pannello di controllo.
Dopo aver modificato l’impostazione, apri un rubinetto dell’acqua calda e verifica se la caldaia riceve la richiesta. In alcuni modelli, durante la richiesta il simbolo dell’acqua sanitaria lampeggia.
Verifica il valore della pressione dell’impianto, espresso in bar, sul display o sull’indicatore presente sulla caldaia.
I modelli considerati visualizzano la pressione dell’acqua dell’impianto sul pannello di comando.
Se compare un allarme relativo all’acqua o alla pressione, non ignorarlo. Alcuni modelli distinguono tra un allarme temporaneo, indicato da un simbolo lampeggiante, e un allarme definitivo, indicato da un simbolo fisso.
Non utilizzare come riferimento il valore massimo di pressione riportato nelle schede tecniche, perché rappresenta un limite di esercizio dell’apparecchio e non il valore da raggiungere durante il normale utilizzo.
Se la pressione è troppo bassa, troppo alta oppure continua a cambiare, richiedi l’intervento di un tecnico. Evita di effettuare ripetuti riempimenti dell’impianto senza averne individuato la causa.
Se sul display compare un simbolo di anomalia, un messaggio o un codice, prendine nota. Questa informazione sarà utile in caso di richiesta di assistenza.
In base al modello, una segnalazione può indicare:
Sui modelli con Color Bar, il giallo segnala anomalie potenzialmente risolvibili dall’utente, mentre il rosso identifica anomalie bloccanti per le quali è necessario l’intervento dell’assistenza tecnica.
Nei modelli con interfaccia touch a colori, il rosso associato al simbolo di anomalia indica un problema che blocca il funzionamento della caldaia, mentre l’arancione indica un’anomalia transitoria.
Se la caldaia segnala un blocco e il pannello mette a disposizione il comando RESET, puoi provare a eseguire un solo ripristino utilizzando il relativo tasto.
Sui modelli START, il comando del pannello permette di azzerare un eventuale stato di allarme. Anche il pannello dei modelli Residence IN dispone di un comando dedicato al reset degli allarmi.
Dopo il reset, attendi che la caldaia completi la procedura e prova nuovamente ad aprire un rubinetto dell’acqua calda.
Se il blocco ricompare, non continuare a ripetere il reset. Prendi nota del codice o del messaggio visualizzato e richiedi assistenza.
Se non compare alcun blocco ma l’acqua rimane fredda, verifica:
Se il problema riguarda un solo rubinetto, potrebbe non dipendere direttamente dalla caldaia. Se invece l’acqua rimane fredda in tutta l’abitazione oppure la caldaia non rileva la richiesta, è necessario richiedere un controllo tecnico.
I modelli combinati utilizzano componenti specifici per rilevare la richiesta e produrre acqua calda, come flussimetro, filtro sanitario, sonda e scambiatore sanitario. Eventuali verifiche o interventi su questi componenti devono essere effettuati da personale qualificato.
Richiedi assistenza se:
Non smontare il rivestimento della caldaia e non intervenire sui componenti interni, sulle parti elettriche o sull’alimentazione del gas.
Prima di contattare l’assistenza, tieni a portata di mano: