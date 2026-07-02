Dalla stazione di servizio all’hub di mobilità e servizi

Le Enilive Station rappresentano un’evoluzione concreta della tradizionale stazione di servizio. Sono veri e propri hub di mobilità evoluti, progettati per offrire un’ampia gamma di servizi integrati.

Entrando in una Enilive Station scoprirai uno spazio in cui è possibile fare il pieno, prenderti una pausa, accedere a servizi utili e gestire attività quotidiane in modo semplice e veloce. Infatti, qui puoi dare più valore al tuo tempo e usufruire di servizi e opportunità che non troveresti mai in una semplice stazione.

In questo contesto si inseriscono i Plenitude Point, veri e propri punti di contatto fisici dove è possibile attivare forniture luce e gas, offerte energia e connessione internet casa, ricevere supporto e ottenere informazioni. Un servizio pensato per semplificare l’accesso all’energia, durante gli spostamenti quotidiani.