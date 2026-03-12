Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

vendita dell'energia elettrica;

tariffa per l'uso della rete dell'energia elettrica;

oneri generali di sistema.

Rientrano nella spesa per la vendita dell'energia elettrica:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

un corrispettivo a consumo : Corrispettivo Luce applicato in bolletta, al netto delle Perdite di Rete, è pari a 0,1870 €/kWh. Tale corrispettivo sarà applicato sia ai volumi di energia elettrica consumata sia alla percentuale di Perdite di Rete, definita e aggiornata da ARERA. Il Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.

: Corrispettivo Luce applicato in bolletta, al netto delle Perdite di Rete, è pari a 0,1870 €/kWh. Tale corrispettivo sarà applicato sia ai volumi di energia elettrica consumata sia alla percentuale di Perdite di Rete, definita e aggiornata da ARERA. Il Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche. un corrispettivo annuo: Commercializzazione e Vendita pari a 144 €/anno. Il Corrispettivo annuo è fatturato mensilmente in bolletta alla voce Commercializzazione e Vendita, invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.

2. Corrispettivo di dispacciamento definito da ARERA: si applica il corrispettivo pari al valore del corrispettivo CdispD, definito e pubblicato da ARERA nel Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza ed espresso in €/kWh.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria

L’offerta Fixa Time ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite dall’ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). In bolletta verranno applicati i valori biorari del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete pari a F1 0,1890 €/kWh e F23 0,1859 €/kWh.

Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Per maggiori dettagli, consulta il contratto.