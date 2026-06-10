Plenitude ed Enilive offrono accesso ad un ecosistema integrato di energia, luce e gas, connessione casa e mobilità sostenibile: una Stazione di Servizi sempre più accessibili a portata di mano.
Accanto agli store fisici dedicati alle offerte luce e gas, abbiamo deciso di rafforzare la presenza sul territorio attraverso i Plenitude Point all’interno delle Enilive Station, ampliando un modello omnicanale che mette al centro le persone. L’obiettivo è offrire soluzioni semplici e immediate per la gestione dell’energia domestica, proprio nei luoghi che fanno già parte della tua vita quotidiana.
Le Enilive Station rappresentano un’evoluzione concreta della tradizionale stazione di servizio. Sono veri e propri hub di mobilità evoluti, progettati per offrire un’ampia gamma di servizi integrati.
Entrando in una Enilive Station scoprirai uno spazio in cui è possibile fare il pieno, prenderti una pausa, accedere a servizi utili e gestire attività quotidiane in modo semplice e veloce. Infatti, qui puoi dare più valore al tuo tempo e usufruire di servizi e opportunità che non troveresti mai in una semplice stazione.
In questo contesto si inseriscono i Plenitude Point, veri e propri punti di contatto fisici dove è possibile attivare forniture luce e gas, offerte energia e connessione internet casa, ricevere supporto e ottenere informazioni. Un servizio pensato per semplificare l’accesso all’energia, durante gli spostamenti quotidiani.
Uno degli aspetti più rilevanti delle Enilive Station è l’integrazione di servizi pensati per accompagnare ogni momento della tua giornata, a partire dal food.
ALT – Stazione del Gusto introduce un’esperienza di ristorazione contemporanea, con un’offerta di qualità pensata per quando vuoi concederti una pausa di vero gusto. Allo stesso modo, Enilive Café rappresenta un punto di riferimento per colazioni, pause caffè e momenti di breve ristoro durante il giorno.
Accanto all’offerta food, cresce anche l’attenzione verso la mobilità più sostenibile e l’innovazione energetica. Il carburante HVOlution è il biocarburante per motori diesel che contribuisce a ridurre* le emissioni ci CO2eq lungo tutta la filiera, mantenendo facilità di utilizzo e compatibilità con i veicoli esistenti.
Le Enilive Station si distinguono anche per la capacità di integrare diversi servizi in un unico luogo, rendendo più semplice e veloce la gestione delle attività quotidiane.
Tra questi, troviamo l’Enjoy Point che offre soluzioni di noleggio auto direttamente dal tuo cellulare, ideale per spostamenti urbani o esigenze temporanee, e il Telepass Point che consente di ritirare e attivare il tuo dispositivo telepass.
Non mancano neanche i servizi dedicati alla praticità quotidiana, come gli Amazon Locker, che permettono di ritirare pacchi e acquisti online in modo facile e sicuro, oppure il servizio Wash, dedicato alla cura e manutenzione dell’auto.
Questo insieme di servizi trasforma la Stazione di Servizi in uno spazio multifunzionale, dove è possibile concentrare diverse attività, ottimizzando tempi e spostamenti.
L’App Enilive è semplice e intuitiva e consente di rendere gli spostamenti più efficienti. Permette di accedere a tutti i servizi e prodotti, trovare ciò che serve e pagare in modo comodo e sicuro.
Scopri la pagina dedicata all’app Enilive per conoscere tutte le funzionalità e scaricare l’app su App Store, Google Play o AppGallery.
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Le Enilive Station si inseriscono dunque in un contesto in cui l’integrazione tra Plenitude ed Enilive ridisegna il modo in cui energia e mobilità vengono utilizzate ogni giorno: offerte di energia, servizi luce e gas e soluzioni di mobilità integrate in un’unica esperienza semplice e continua.
Il risultato è un approccio che unisce tutti i bisogni quotidiani in modo concreto, semplificando la vita e riducendo i tempi in un contesto in continua evoluzione. Abbiamo scelto di essere una presenza sempre più diffusa, integrata e accessibile, senza interruzioni.
* Secondo il criterio convenzionale della Direttiva (UE) sulle Energie Rinnovabili “RED”, la riduzione media delle emissioni di CO2eq dell’HVOlution per uso trazione lungo l’intera filiera nel 2025 è stata pari al 79,5%, rispetto al mix fossile di riferimento (i.e. 94g CO2eq/MJ). La media è stata pesata sui lotti di materie prime lavorate effettivamente nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela.