Digital Service Act - (Regolamento UE 2022/2026)

Il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il 19 ottobre 2022, noto come Digital Services Act (DSA), ha introdotto nell’ordinamento europeo una serie di disposizioni volte a garantire un ambiente digitale sicuro, trasparente e affidabile. L’obiettivo è tutelare in modo efficace i diritti fondamentali degli utenti dei servizi digitali, promuovendo al contempo l’innovazione. Il DSA mira a contrastare la diffusione di contenuti illegali e a ridurre i rischi per la società derivanti dalla disinformazione e da altri contenuti illeciti o dannosi.

Il testo integrale del Regolamento (UE) 2022/2065 è consultabile al seguente link ufficiale dell’Unione Europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065o.