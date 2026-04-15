Trend Casa

Passa a Plenitude con l’offerta Trend Casa luce e/o gas per avere:

    • Fino a 24€ di sconto con l’addebito diretto
      Hai 1 euro al mese di sconto per ogni fornitura per 24 mesi
    • Prezzi in linea con l’andamento del mercato
      Sia per la luce che per il gas
    • Sottoscrizione online, chiara e semplice
      Puoi sottoscrivere completamente online, con semplicità e in autonomia

    La promo scade tra:
    GIORNI
    :
    ORE
    :
    MINUTI

    IN OMAGGIO Zurich Meteo Protetto

    Passa a Plenitude luce e gas per avere fino a 145€ di indennizzo con la Polizza Zurich se aumentano i consumi per riscaldare o raffreddare la tua casa.

    Scopri di più

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    Ciao, sono l'AI di Plenitude

    Ti aiuterò a trovare le informazioni che cerchi sull'offerta Trend Casa.

    Ecco come potrà essere l'andamento del tuo prezzo all'ingrosso PUN o PSV

    L'andamento dei mercati energetici è influenzato da tanti attori, fattori e scenari che determinano la variabilità dei prezzi di luce e gas. Per renderti più consapevole sulla dinamica dei prezzi all'ingrosso, ti riportiamo l'andamento storico dei valori e l'ultimo valore mensile ufficiale.

    Luce - Indice PUN

    il Corrispettivo luce Index, aggiornato mensilmente e pari, per ciascun mese di fornitura, alla media del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici.

    0,165 €/kWh

    Prezzo effettivo incluso il contributo al consumo - Marzo 2026

    0,115 €/kWh

    Prezzo medio dell'indice PUN degli ultimi 12 mesi

    Grafico che mostra le variazioni mensili dell'indice PUN, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica all'ingrosso in Italia. Questo indice viene calcolato come una media ponderata dei prezzi delle transazioni giornaliere di energia elettrica.

    Gas - Indice PSV

    il Corrispettivo gas Index, pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid) che corrisponde al prezzo del gas naturale all'ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale). L'indice è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer da ICIS Heren.

    0,708 €/Smc

    Prezzo effettivo incluso il contributo al consumo - Marzo 2026

    0,399 €/Smc

    Prezzo medio dell'indice PSV degli ultimi 12 mesi

    Grafico che mostra le variazioni mensili dell'indice PSV, il prezzo del gas naturale all'ingrosso in Italia, determinato dalle transazioni effettuate nel Punto di Scambio Virtuale, la piattaforma dove avviene la compravendita di gas.

    I valori sopra indicati corrispondono a quelli assunti dagli indici PUN e PSV nei mesi precedenti.
    Il valore che tali indici assumeranno dipende invece dall'andamento dei prezzi nei mercati energetici che ad oggi non è possibile prevedere.

    Stima spesa annua per una famiglia tipo.

    Il calcolo sulla spesa per la luce e per il gas è elaborato sulle previsioni del valore che potrebbero assumere gli indici PUN e PSV.

     Stima spesa annua LUCEStima spesa annua GAS
    Spesa per la vendita di energia622,46 €595,14 €
    Tariffa per l'uso della rete133,97 €273,91 €
    Oneri di sistema81,80 €28,37 €
    Totale escluse imposte838,23 €897,42 €

    La stima della spesa annua per la luce è basata su una famiglia tipo con consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3W nell’abitazione di residenza, mentre per il gas su un consumo annuo di 700 Smc nell’ambito tariffario centro-sud occidentale.

    Più vantaggi per la tua casa

    Con un’offerta luce e/o gas attiva puoi accedere a un ecosistema di soluzioni riservate ai nostri clienti.

    Ecosistema EniPlenitude
    Fibra
    Fotovoltaico
    Adotta un pannello
    Clima
    Caldaia

    Risparmia fino a 216€ con Plenitude Fibra

    Aggiungi Plenitude Fibra al tuo contratto luce e/o gas: risparmi fino a 216€ in 36 mesi sul canone mensile, navighi fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in upload con la Fibra FTTH

    Ottieni 500€ di energia con il fotovoltaico

    Con il fotovoltaico di Plenitude, puoi iniziare a risparmiare sulle tue bollette luce e/o gas fin da subito grazie a 500€ di energia.

    L'energia solare senza installazione

    Con l'iniziativa Adotta un pannello puoi sfruttare virtualmente l'energia solare per la tua casa senza installare alcun pannello.

    Cambia climatizzatore e ottieni 100€ di energia

    Scegli un nuovo climatizzatore per ottimizzare i tuoi consumi e ottieni 100€ di energia da utilizzare per la tua casa.

    Caldaia con installazione inclusa

    Scopri le caldaie più efficienti, per ridurre i tuoi consumi e avere un comfort costante.

    Monitora i consumi della tua casa

    Clicca su "consumi" nell'App o nella tua Area Personale e controlla in autonomia le tue forniture, per un consumo più consapevole dell'energia.

    • Valuta il livello di efficienza degli elettrodomestici.

    • Scopri come utilizzi la tua energia grazie alla ripartizione dei consumi per attività domestiche.

    • Ricevi consigli utili per mantenere i tuoi elettrodomestici in buono stato e ottimizzare l’uso dell’energia.

    Tutti i tuoi servizi in una sola app

    Con l'app Eni Plenitude gestisci in autonomia offerte, bollette e pagamenti e controlli i tuoi consumi. Scaricala subito!

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    per scaricare l'app

    QR code Scarica l'app

    Servizi digitali e assistenza

    Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi e informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un'assistenza dedicata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 al numero 800.900.700 da rete fissa e al numero 02.444.141 da rete mobile.

    Info e dettagli

    Nella bolletta Plenitude trovi diverse voci, suddivise in 3 sezioni:

    • Spesa per la Vendita;
    • Tariffa per l’uso della rete;
    • Oneri generali di sistema.

    Plenitude definisce solo gli importi della Spesa per la Vendita; invece, i costi delle altre due sezioni sono definite da Arera e sono uguali per tutti i venditori.

    In ognuna delle tre sezioni, una parte della bolletta dipende dai tuoi consumi (corrispettivi a consumo espressi in euro/kWh per l’energia elettrica e euro/Smc per il gas naturale), mentre altre componenti sono indipendenti dal consumo e servono a coprire il funzionamento e la gestione del servizio (quote fisse che trovi nel contratto in euro/anno e fatturate in bolletta in euro/mese).

    Per capire nel dettaglio tutte le voci, puoi consultare la guida completa su "Come leggere la bolletta Plenitude".

    Le attuali condizioni economiche dell'offerta Trend Casa possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 13/05/2026, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

    • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
    • sei già cliente Eni Plenitude e vuoi cambiare offerta (Cambio Prodotto);
    • vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE.
    • vuoi effettuare una prima attivazione di un contatore gas o luce (con o senza posa) o un subentro di un contatore gas o luce disattivato (Nuova Attivazione).

    Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.

    Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano: 

    • una bolletta del tuo attuale fornitore;
    • un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta;
    • l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.

    Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.

    Importante
    Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente in caso di passaggio da un altro fornitore.

    Se sei intestatario del contratto:

    • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
    • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
    • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
    • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

    Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:

    • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE;
    • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
    • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
    • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

    Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Trend Casa (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica. A copertura delle spese di gestione del nuovo contratto, ti verrà applicato un corrispettivo una tantum di 12€ (IVA esclusa).

    Se stai cambiando casa e le forniture sono già con Eni Plenitude o hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto attivo con Eni Plenitude, richiedi la voltura.

    Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più

    Dal 14/04/26 al 03/05/26, sottoscrivendo un contratto per l’offerta Trend Casa luce e gas (DUAL) con domiciliazione bancaria e bolletta digitale attiva riceverai, dopo l’attivazione delle forniture, una mail a conferma dell’attivazione della Polizza e le credenziali per accedere alla tua area riservata nel sito web dedicato Zurich Meteo Protetto. A determinate condizioni, se lo sbalzo termico che si verifica è significativo, ricevi un indennizzo stimato a copertura dei maggiori consumi sostenuti. Ti invitiamo a consultare il regolamento dell’operazione a premi disponibile su eniplenitude.com e, in particolare, la meccanica riportata all'art. 12 del Regolamento per comprendere quando scatta l'indennizzo.

    Una volta maturato il diritto al Premio, Zurich attiverà la Polizza automaticamente dal primo giorno del mese successivo all’attivazione dell’ultima tra le due forniture luce o gas. La Polizza Zurich Meteo Protetto ha un valore commerciale di 36€ dilazionato in due anni (18€/anno). L’Indennizzo annuo eventualmente riconosciuto è fino a 145€ ed è così suddiviso: fino a 35€ per il periodo estivo e fino a 110€ per il periodo invernale. Termini e condizioni della Polizza visionabili qui.

    La Polizza avrà validità 24 mesi a condizione che l’Offerta Plenitude rimanga attiva e a prescindere da eventuali rinnovi contrattuali della stessa superiori ai 12 mesi.

    Come ottenere l'omaggio  
    Puoi sottoscrivere la promozione online, cliccando su “Attiva ora”, per via telefonica, selezionando la voce “Ti chiamiamo noi” in caso di navigazione da PC o Tablet e/o la voce “Chiama” in caso di navigazione da telefono cellulare lasciando i tuoi recapiti per essere ricontattato da noi oppure tramite il nostro servizio clienti chiamando il numero verde 800900700 o chattando con i nostri operatori, oppure tramite i nostri Partner Telefonici Aderenti all’iniziativa. 

    Come utilizzare la Polizza Zurich Meteo Protetto
    Dopo aver ricevuto una mail a conferma dell’attivazione della Polizza e le credenziali per accedere alla tua area riservata al sito web dedicato Zurich Meteo Protetto, entra nella tua area riservata Zurich Meteo Protetto e monitora il tuo diritto all’indennizzo.  

    Per maggiori informazioni sull’operazione a premio, consulta il Regolamento.

    Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:

    1. Bolletta digitale
      Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
    2. Bolletta cartacea
      La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

    Per pagare hai diverse possibilità:

    • addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;

    • avviso di pagamento
      Lo trovi allegato alla tua bolletta e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000€.

    • pagamenti digitali (fino ad un limite massimo di 2.000 euro). Accedi all’Area Personale del portale o all'App Eni Plenitude, e paga senza alcuna commissione tramite carta di pagamento (circuiti Visa, MasterCard, American Express), o tramite ApplePayGooglePayPayPal e Satispay.

      I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

    Periodicità di fatturazione.
    Se hai attivato un contratto di fornitura Luce riceverai una bolletta ogni 2 mesi. Se hai attivato un contratto di fornitura Gas riceverai la bolletta in base ai tuoi consumi:

    • ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno);
    • ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).

    Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.

    Se hai attivato un contratto di fornitura sia Luce sia Gas, riceverai una bolletta unica con periodicità pari a quella più frequente.

    Importante: l’importo della prima bolletta sarà calcolato sulla base dei consumi del tuo ultimo anno di fornitura (che ci comunicherà il distributore in fase di passaggio a Eni Plenitude). Non ti preoccupare se risulterà troppo alta o troppo bassa: quella successiva sarà aggiornata sui tuoi consumi reali. In ogni caso, potrai sempre chiedere la rettifica, anche della prima bolletta, contattandoci al nostro numero verde. Per avere bollette quanto più vicine al consumo effettivo, ti consigliamo di effettuare almeno un’autolettura al mese. Se i tuoi contatori gas e luce sono di nuova generazione non sarà nemmeno necessaria l’autolettura, perché riceveremo in automatico il consumo effettivo dal distributore.

    Per coloro che sottoscrivono l’offerta Trend Casa luce e/o gas, Plenitude riconosce:

    • lo Sconto Domiciliazione, pari a 24€ di sconto in bolletta in due anni per ogni fornitura (1€/mese) nel corso della validità delle presenti condizioni economiche a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo. Qualora non sia attivo, il Cliente potrà attivarlo in ogni momento e usufruire dello Sconto Domiciliazione a partire dalla data di attivazione della domiciliazione stessa. Nel caso in cui l’addebito diretto in conto corrente SEPA venga disattivato per qualunque ragione, lo Sconto Domiciliazione non sarà applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione. L'incidenza percentuale media dello Sconto Domiciliazione sulla stima della spesa annua ante imposte sulla luce di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all'anno nell'abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata è pari al 1%. L'incidenza percentuale media dello Sconto Domiciliazione sulla stima della spesa annua ante imposte sul gas di un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all’anno è pari al 1%.

    Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

    • vendita dell'energia elettrica;
    • tariffa per l'uso della rete dell'energia elettrica;
    • oneri generali di sistema.

    Rientrano nella spesa per la vendita dell'energia elettrica:

    1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
      • un corrispettivo a consumo che in fattura sarà composto da:
        1. il Corrispettivo Luce Index applicato in fattura all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto così come quantificate da ARERA. Corrisponde al prezzo all’ingrosso aggiornato mensilmente ed è pari, per ciascun mese solare di fornitura, alla media aritmetica del PUN (prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org, nella sezione “statistiche” e sul sito internet di ARERA.
        2. il Contributo al Consumo è pari a 0,0220 €/kWh ed è invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.
      • un corrispettivo annuo: Commercializzazione e Vendita pari a 144 €/anno. Il Corrispettivo annuo è fatturato mensilmente in bolletta alla voce Commercializzazione e Vendita, invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.
    2. il corrispettivo di dispacciamento definito e aggiornato da ARERA: si applica il corrispettivo pari al valore del corrispettivo CdispD, definito e pubblicato da ARERA nel Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza ed espresso in €/kWh.

    I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità alla pagina https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

    Opzione bioraria
    L'offerta Trend Casa ti consente di scegliere l'opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due Corrispettivi luce Index distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1).

    Per l’intera durata delle condizioni economiche, l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.

    Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.

    Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

    • vendita di gas naturale;
    • tariffa per l’uso della rete del gas naturale;
    • oneri generali di sistema.

    Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

    1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
      • il Corrispettivo Gas Index applicato al gas naturale prelevato corrisponde al Prezzo all’ingrosso. Calcolato mensilmente, è pari all'indice energetico “PSV Day Ahead Heren Mid” (di seguito, “PSV”) che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale, punto di incontro tra domanda e offerta e hub di riferimento per la definizione del prezzo del gas all’ingrosso, amministrato dal Gestore dei mercati energetici, GME).
        L’indice PSV è calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura “m”, convertendo in €/Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere “Heren Price” espresse in €/MWh. Per ogni giorno del mese di fornitura “m”, la quotazione ‘Heren Price’ espressa in €/MWh è, a sua volta, la media aritmetica dei prezzi ‘Bid’ e ‘Offer’ pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Ai fini della fatturazione, il valore del Corrispettivo Gas Index sarà calcolato in base al PSV del mese solare in cui sono stati effettuati i consumi oggetto di fatturazione o, se questo non fosse ancora calcolabile per mancanza della pubblicazione delle quotazioni “Heren Price” o recepito nei sistemi di fatturazione di Plenitude, in base al PSV del mese solare precedente a quello di prelievo, fatti salvi eventuali conguagli nella prima fattura utile.
        Se, nel corso della durata del contratto, non fosse più possibile calcolare il Corrispettivo Gas Index a causa della cessata pubblicazione dei parametri di riferimento, Plenitude utilizzerà ai fini della fatturazione l’ultimo valore disponibile fino all’applicazione delle nuova modalità di determinazione del Corrispettivo Gas Index, che verranno comunicate con un preavviso di almeno 3 mesi;
      • il Contributo al Consumo applicato al gas naturale, prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc, è pari a 0,1500 €/Smc ed è invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.
      • un corrispettivo annuo: Commercializzazione e Vendita pari a 144 €/anno. Il Corrispettivo annuo è fatturato mensilmente in bolletta alla voce Commercializzazione e Vendita, invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.
    2. I corrispettivi relativi alla Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla Spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità alla pagina https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-gas. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

    Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.

    Con Trend Casa, ricevi in regalo 12 mesi di canone del servizio Telepass Base e 50€ di sconto pedaggi.

    Operazione a premio «Passa a Plenitude e hai in regalo un anno di viaggi gratis con Telepass» valida dal 18/02/2026 al 31/05/2026. L’operazione a premi è dedicata a coloro che passano a Plenitude da altro fornitore, attivando - tramite i canali di sottoscrizione previsti dal regolamento - una qualsiasi delle offerte Plenitude relative alla fornitura di luce e/o gas, disponibili per i clienti residenziali, ad esclusione delle offerte Placet e delle offerte per i soggetti vulnerabili. L’operazione a premio è valida solamente per i nuovi clienti Telepass.

    I premi sono costituiti da: una promo Telepass, attivabile entro il 15/07/2026, avente ad oggetto: (i) 12 mesi di canone gratuito per i nuovi contratti Telepass Base. Al termine del periodo di 12 mesi di canone gratuito - salvo recesso libero da parte del cliente - è previsto il pagamento di un canone trimestrale pari ad euro 11,70 (3,90€ al mese); (ii) un voucher del valore di 50€, erogato con un limite mensile di 5€, esclusivamente per il pagamento dei pedaggi tramite dispositivo Telepass.

    Per maggiori informazioni relativamente al contratto Telepass Base, consultare la documentazione contrattuale e informativa, disponibile sul sito di Telepass, nella Sezione Supporto - Moduli e Contratti.

    È prevista la consegna di un solo Premio per ciascuna persona fisica partecipante e per ciascun indirizzo e-mail. Pertanto, sarà sempre corrisposto un solo Premio anche nell’ipotesi in cui il Destinatario attivi più di una offerta Plenitude, a prescindere dal fatto che dette offerte vengano attivate contestualmente o in momenti successivi.

    Regolamento completo qui.

    Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Trend Casa luce e gas le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

    Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

    • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
    • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

    Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
    Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

    1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default (per la fornitura di gas), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
    2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura.

    Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

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