Ciao, sono l'AI di Plenitude
Ti aiuterò a trovare le informazioni che cerchi sull'offerta Fixa Time Smart.
Passa a Plenitude con Trend Casa luce e gas per avere:
PROMO Scade tra:
IN OMAGGIO Zurich Meteo Protetto2
Scopri di più
Attiva una conversazione WhatsApp con i nostri operatori e richiedi informazioni sui prodotti.
Cliccando su "Apri WhatsApp" dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali per richiesta di ricontatto.
Ti aiuterò a trovare le informazioni che cerchi sull'offerta Fixa Time Smart.
L'andamento dei mercati energetici è influenzato da tanti attori, fattori e scenari che determinano la variabilità dei prezzi di luce e gas. Per renderti più consapevole sulla dinamica dei prezzi all'ingrosso, ti riportiamo l'andamento storico dei valori e l'ultimo valore mensile ufficiale.
il Corrispettivo luce Index, aggiornato mensilmente e pari, per ciascun mese di fornitura, alla media del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici.
0,136 €/kWh
Prezzo effettivo incluso il contributo al consumo - Febbraio 2026
0,114 €/kWh
Prezzo medio dell'indice PUN degli ultimi 12 mesi
il Corrispettivo gas Index, pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid) che corrisponde al prezzo del gas naturale all'ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale). L'indice è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer da ICIS Heren.
0,527 €/Smc
Prezzo effettivo incluso il contributo al consumo - Febbraio 2026
0,400 €/Smc
Prezzo medio dell'indice PSV degli ultimi 12 mesi
I valori sopra indicati corrispondono a quelli assunti dagli
indici PUN e PSV nei mesi precedenti.
Il valore che tali indici assumeranno dipende invece dall'andamento dei prezzi nei mercati energetici che ad oggi non è possibile prevedere.
Il calcolo sulla spesa per la luce e per il gas è elaborato sulle previsioni del valore che potrebbero assumere gli indici PUN e PSV.
|Stima spesa annua LUCE
|Stima spesa annua GAS
|Spesa per la vendita di energia
|644,32 €
|595,14 €
|Tariffa per l'uso della rete
|133,97 €
|289,60 €
|Oneri di sistema
|81,80 €
|28,37 €
|Totale escluse imposte
|860,09 €
|913,11 €
La stima della spesa annua per la luce è basata su una famiglia tipo con consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3W nell’abitazione di residenza, mentre per il gas su un consumo annuo di 700 Smc nell’ambito tariffario centro-sud occidentale.
Con un’offerta luce e/o gas attiva puoi accedere a un ecosistema di soluzioni riservate ai nostri clienti.
Aggiungi Plenitude Fibra al tuo contratto luce e/o gas: risparmi fino a 216€ in 36 mesi sul canone mensile, navighi fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in upload con la Fibra FTTH
Con il fotovoltaico di Plenitude, tu che sei già cliente Plenitude luce e/o gas, puoi iniziare a risparmiare in bolletta fin da subito grazie a 500€ di energia.
Con l'iniziativa Adotta un pannello puoi sfruttare virtualmente l'energia solare per la tua casa senza installare alcun pannello.
Tu che sei già cliente luce e/o gas, scegli anche un nuovo climatizzatore per ottimizzare i tuoi consumi, e hai 100€ di energia per la tua casa.
Scopri le caldaie più efficienti, per ridurre i tuoi consumi e avere un comfort costante.
Clicca su "consumi" nell'App o nella tua Area Personale e controlla in autonomia le tue forniture, per un consumo più consapevole dell'energia.
Valuta il livello di efficienza degli elettrodomestici.
Scopri come utilizzi la tua energia grazie alla ripartizione dei consumi per attività domestiche.
Ricevi consigli utili per mantenere i tuoi elettrodomestici in buono stato e ottimizzare l’uso dell’energia.
Con l'app Eni Plenitude gestisci in autonomia offerte, bollette e pagamenti e controlli i tuoi consumi. Scaricala subito!
Inquadra il codice QR
per scaricare l'app
Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi e informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un'assistenza dedicata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 al numero 800.900.700 da rete fissa e al numero 02.444.141 da rete mobile.
Le attuali condizioni economiche dell'offerta Trend Casa possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 13/05/2026, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:
Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.
Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:
Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.
Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente in caso di passaggio da un altro fornitore.
Se sei intestatario del contratto:
Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:
Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Trend Casa (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica. A copertura delle spese di gestione del nuovo contratto, ti verrà applicato un corrispettivo una tantum di 12€ (IVA esclusa).
Se stai cambiando casa e le forniture sono già con Eni Plenitude o hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto attivo con Eni Plenitude, richiedi la voltura.
Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più
Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:
Per pagare hai diverse possibilità:
addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;
Periodicità di fatturazione.
Se hai attivato un contratto di fornitura Luce riceverai una bolletta ogni 2 mesi. Se hai attivato un contratto di fornitura Gas riceverai la bolletta in base ai tuoi consumi:
Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.
Se hai attivato un contratto di fornitura sia Luce sia Gas, riceverai una bolletta unica con periodicità pari a quella più frequente.
Importante: l’importo della prima bolletta sarà calcolato sulla base dei consumi del tuo ultimo anno di fornitura (che ci comunicherà il distributore in fase di passaggio a Eni Plenitude). Non ti preoccupare se risulterà troppo alta o troppo bassa: quella successiva sarà aggiornata sui tuoi consumi reali. In ogni caso, potrai sempre chiedere la rettifica, anche della prima bolletta, contattandoci al nostro numero verde. Per avere bollette quanto più vicine al consumo effettivo, ti consigliamo di effettuare almeno un’autolettura al mese. Se i tuoi contatori gas e luce sono di nuova generazione non sarà nemmeno necessaria l’autolettura, perché riceveremo in automatico il consumo effettivo dal distributore.
Dal 26/03/26 al 13/04/26, sottoscrivendo un contratto di luce e gas per l’offerta Trend Casa riceverai una e-mail o sms con il tuo codice digitale. Collegati al link he ti verrà inviato via mail per riscattare un (1) Buono Spesa da 100€ da usare in una catena di supermercati a tua scelta tra quelle disponibili.
Come ottenere l'omaggio
Ricevi via e-mail o sms il codice monouso che ti dà diritto a richiedere un (1) Buono Spesa da 100€ da usare in una catena di supermercati a tua scelta tra quelle disponibili. Il Buono Spesa attivabile entro 45 giorni dal ricevimento da utilizzare in uno dei supermercati aderenti, con validità e condizioni d’uso variabili in base alla catena scelta:
Puoi sottoscrivere la promozione online, cliccando su “Attiva ora”, per via telefonica, selezionando la voce “Ti chiamiamo noi" in caso di navigazione da PC o Tablet e/o la voce “Chiama” in caso di navigazione da telefono cellulare lasciando i tuoi recapiti per essere ricontattato da noi oppure scegliendo una delle seguenti modalità consultabili all’interno del Regolamento:
Come utilizzare il voucher
Ricevi via e-mail o sms il codice monouso da utilizzare per riscattare un (1) Buono Spesa da 100€ da usare in una catena di supermercati a tua scelta tra quelle disponibili.
Per riscattare il tuo premio devi:
Infine riceverai un’e-mail/sms automatica con il premio / voucher selezionato.
Il Buono Spesa è attivabile entro 45 giorni dal ricevimento da utilizzare in uno dei supermercati aderenti, con validità e condizioni d’uso variabili in base alla catena scelta:
Per maggiori informazioni sull’operazione a premio, consulta il Regolamento.
Per coloro che sottoscrivono l’offerta Trend Casa luce e/o gas, Plenitude riconosce:
Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la vendita dell'energia elettrica:
I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità alla pagina https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Opzione bioraria
L'offerta Trend Casa ti consente di scegliere l'opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due Corrispettivi luce Index distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1).
Per l’intera durata delle condizioni economiche, l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Con Trend Casa, ricevi in regalo 12 mesi di canone del servizio Telepass Base e 50€ di sconto pedaggi.
Operazione a premio «Passa a Plenitude e hai in regalo un anno di viaggi gratis con Telepass» valida dal 18/02/2026 al 31/05/2026. L’operazione a premi è dedicata a coloro che passano a Plenitude da altro fornitore, attivando - tramite i canali di sottoscrizione previsti dal regolamento - una qualsiasi delle offerte Plenitude relative alla fornitura di luce e/o gas, disponibili per i clienti residenziali, ad esclusione delle offerte Placet e delle offerte per i soggetti vulnerabili. L’operazione a premio è valida solamente per i nuovi clienti Telepass.
I premi sono costituiti da: una promo Telepass, attivabile entro il 15/07/2026, avente ad oggetto: (i) 12 mesi di canone gratuito per i nuovi contratti Telepass Base. Al termine del periodo di 12 mesi di canone gratuito - salvo recesso libero da parte del cliente - è previsto il pagamento di un canone trimestrale pari ad euro 11,70 (3,90€ al mese); (ii) un voucher del valore di 50€, erogato con un limite mensile di 5€, esclusivamente per il pagamento dei pedaggi tramite dispositivo Telepass.
Per maggiori informazioni relativamente al contratto Telepass Base, consultare la documentazione contrattuale e informativa, disponibile sul sito di Telepass, nella Sezione Supporto - Moduli e Contratti.
È prevista la consegna di un solo Premio per ciascuna persona fisica partecipante e per ciascun indirizzo e-mail. Pertanto, sarà sempre corrisposto un solo Premio anche nell’ipotesi in cui il Destinatario attivi più di una offerta Plenitude, a prescindere dal fatto che dette offerte vengano attivate contestualmente o in momenti successivi.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Trend Casa luce e gas le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:
Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.
Lascia i tuoi dati per essere ricontattato senza impegno
*Campi a compilazione obbligatoria
È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio del codice di verifica.
Riprova tra 24 ore.
Per proseguire, inserisci qui sotto il codice di verifica temporaneo che hai ricevuto via SMS al [telefono].
Se il numero di telefono non è corretto, puoi modificarlo qui
Riprova o richiedi un nuovo codice di verifica.
Se non lo hai ricevuto, puoi richiere un nuovo codice tra 29 secondi
Non l' hai ricevuto? Richiedi un nuovo codice
Inserisci nuovamente il tuo numero di telefono per ricevere il codice di verifica via SMS e completare la richiesta.