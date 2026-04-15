Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

vendita dell'energia elettrica;

tariffa per l'uso della rete dell'energia elettrica;

oneri generali di sistema.

Rientrano nella spesa per la vendita dell'energia elettrica:

i corrispettivi definiti da Eni Plenitude: un corrispettivo a consumo che in fattura sarà composto da: il Corrispettivo Luce Index applicato in fattura all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto così come quantificate da ARERA. Corrisponde al prezzo all’ingrosso aggiornato mensilmente ed è pari, per ciascun mese solare di fornitura, alla media aritmetica del PUN (prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org, nella sezione “statistiche” e sul sito internet di ARERA. il Contributo al Consumo è pari a 0,0220 €/kWh ed è invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.

che in fattura sarà composto da: un corrispettivo annuo: Commercializzazione e Vendita pari a 144 €/anno. Il Corrispettivo annuo è fatturato mensilmente in bolletta alla voce Commercializzazione e Vendita, invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche. il corrispettivo di dispacciamento definito e aggiornato da ARERA: si applica il corrispettivo pari al valore del corrispettivo CdispD, definito e pubblicato da ARERA nel Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza ed espresso in €/kWh.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità alla pagina https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria

L'offerta Trend Casa ti consente di scegliere l'opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due Corrispettivi luce Index distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1).

Per l’intera durata delle condizioni economiche, l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.

Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.