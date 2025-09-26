PerNoi
L’offerta più vantaggiosa di Plenitude, pensata per le persone del Gruppo Eni.
Plenitude Insieme
Un mondo di vantaggi
Le nostre tariffe parlano chiaro
Scegli PerNoi: l’offerta con corrispettivi luce e gas bloccati per 24 mesi.
Perché scegliere PerNoi
Corrispettivi fissi
Insieme c'è molto di più
Con Plenitude Insieme ti aspetta un percorso pieno di emozioni che ti farà vivere un'esperienza unica, ricca di vantaggi, regali e offerte speciali.
Lasciati sorprendere, ora.
Energia elettrica da fonti rinnovabili
La tua energia elettrica è certificata, tramite Garanzie d’Origine, come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili.
Ciò che consumi non arriverà in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma Plenitude acquisterà certificazioni che attestano l’origine rinnovabile di un quantitativo di energia elettrica immesso in rete pari ai tuoi consumi.
Gas con CO2 compensata
Finanziamo progetti di conservazione forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2, prodotta durante il consumo domestico. Per maggiori informazioni consulta le FAQ.
È più facile scegliere l’energia di Plenitude
Sottoscrivi l’offerta online in pochi minuti e senza nessun costo. Gestiamo noi il cambio del fornitore senza nessuna interruzione della tua fornitura luce e/o gas.
Servizi digitali e assistenza
Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi e informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un’assistenza dedicata dal lunedì
Info e dettagli
Le attuali condizioni economiche dell'offerta PerNoi possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 18/02/2026, dai clienti domestici con contatore attivo, che siano:
- dipendenti di Eni S.p.A. o di società dalla stessa controllate, con sede in Italia;
- soci dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni, così come definiti nel relativo Statuto;
- dipendenti di Plenitude Energy Services S.p.A.
PerNoi può essere attivata per sé o anche a nome e per conto di un’altra persona indicata dal dipendente, come amici e parenti, fino a un massimo di 10 contratti di somministrazione di gas e/o energia elettrica per forniture intestate a non dipendenti.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’offerta PerNoi, è possibile contattarci via email all'indirizzo eniplenitudeserviziodipendenti@eniplenitude.com. Ti risponderemo nel più breve tempo possibile.
L’offerta PerNoi può essere sottoscritta in tutti i seguenti casi:
- hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
- sei già cliente Eni Plenitude e vuoi cambiare offerta (Cambio Prodotto);
- vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE;
- devi effettuare una prima attivazione di un contatore gas o luce (con o senza posa) o un subentro di un contatore gas o luce disattivato (Nuova Attivazione).
- Se stai cambiando casa e le forniture sono già con Eni Plenitude o hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto attivo con Eni Plenitude, devi richiedere la voltura.
Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi:
- Configura la tua fornitura ideale, aggiungendo ciò che ti serve: luce, gas o entrambe;
- Clicca il pulsante giallo ATTIVA PERNOI;
- Seleziona l'operazione di cui hai bisogno (cambio fornitore, cambio intestatario, nuova attivazione, cambio prodotto);
- Segui i passaggi finali per completare la tua richiesta.
Prima di iniziare, assicurati di avere a portata di mano:
- le credenziali di accesso alla rete aziendale (matricola/UID e password);
- una bolletta del tuo attuale fornitore;
- un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario dell'ultima bolletta;
- il codice IBAN, per addebitare la bolletta sul conto corrente;
- il numero cliente, se sei già titolare di un contratto Eni Plenitude (per il cambio offerta).
Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente in caso di passaggio da un altro fornitore.
Se sei intestatario del contratto:
- il passaggio è completamente gratuito e automatico;
- viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
- è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
- deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).
Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:
- il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE;
- ha un costo di 25,88€ + IVA per oneri amministrativi e di gestione;
- viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
- è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore.
Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con PerNoi (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica.
Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude. Accedendo all’Area Personale, da sito o da app Android e iOS, potrai consultare spese e consumi degli ultimi 5 anni comodamente online. Un’e-mail contenente il link per scaricarla, ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile. Se ti registri al sito di Eni Plenitude con un indirizzo email diverso da quello precedentemente comunicato, la bolletta e le comunicazioni digitali saranno recapitate all’indirizzo email utilizzato per la registrazione.
La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:
- ogni 2 mesi se hai attivato un contratto di fornitura Luce;
- in base ai tuoi consumi se hai attivato un contratto di fornitura Gas:
- ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno);
- ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).
- con periodicità pari a quella più frequente se hai attivato un contratto di fornitura sia luce sia gas.
Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.
L'offerta PerNoi richiede esclusicamente l'addebito diretto su conto corrente. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici. Qualora in corso di fornitura venga meno l'addebito diretto in conto corrente, è previsto il versamento di un deposito cauzionale pari a 5,16 € per ogni kW di potenza impegnata, addebitato nella prima fattura utile e restituito senza specifica richiesta con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale. In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale, Eni Plenitude potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura.
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
- entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
- entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.
Con PerNoi hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario.
Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.
Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
- spesa per la materia energia;
- spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
- spesa per oneri di sistema.
Rientrano nella spesa per la materia energia:
1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
- il corrispettivo luce applicato in fattura, il cui valore è pari a 0,1078 €/kWh, che rappresenta il 46% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno e ha 3kW di potenza impegnata, include già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA;
- Il corrispettivo di commercializzazione e vendita pari a 60 €/anno, che rappresenta il 10% (tenendo conto della componente di dispacciamento di 1,2311 €/ anno) della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.
2. i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA: prezzo di dispacciamento e componente di dispacciamento, come definiti nel TIV.
I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Opzione bioraria
L’offerta PerNoi ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi, che saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA, sono i seguenti: F1 pari a 0,1107 €/kWh e F2-3 pari a 0,1062 €/kWh. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1 e F2-3.
In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Il valore del corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per i primi 24 mesi dall’avvio della fornitura.
Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia.
Per maggiori dettagli, consulta il contratto.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
- spesa per la materia gas naturale;
- spesa per il trasporto del gas e la gestione del contatore;
- spesa per oneri di sistema.
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
- il corrispettivo gas, invariabile per i primi 24 mesi dall’avvio della fornitura, è pari a 0,3500 €/Smc che rappresenta il 42% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all’anno;
- il corrispettivo di commercializzazione e vendita di 60 €/anno, che rappresenta il 7% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.
I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Per maggiori dettagli, consulta il contratto.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Pernoi le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
¹Il Corrispettivo luce e il Corrispettivo gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 46% circa della spesa annuale per la luce e il 42% di quella per il gas per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 10% per la luce - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno - e il 7% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo.
²Il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per 24 mesi dall’avvio della fornitura.
