La manutenzione comprende tutte le attività necessarie a mantenere nel tempo efficienza, sicurezza e integrità dell’impianto e si divide in ordinaria e straordinaria.

La manutenzione ordinaria, pianificata periodicamente, può includere, quando necessario, la pulizia dei moduli, l’ispezione dei componenti, i controlli elettrici e la verifica dei dispositivi di protezione. La manutenzione straordinaria riguarda invece gli interventi necessari in caso di guasti, anomalie o cali improvvisi di prestazioni, come la sostituzione dell’inverter o di moduli danneggiati e il ripristino della messa a terra.

Per tutta la durata del contratto, pari a 13 anni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico di Plenitude Energy Services. In caso di guasto o malfunzionamento, l’assistenza e gli interventi necessari previsti dal servizio saranno quindi gestiti da Plenitude Energy Services.

Al termine dei 13 anni, con il passaggio di proprietà dell’impianto, la manutenzione, la gestione dei guasti e gli eventuali interventi necessari saranno a carico del proprietario.